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İş Bankası'ndan emekli promosyonu için açıklama! 2022 İş Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor?

18.08.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor? Söz konusu ödemeler 14 milyon emekli vatandaşın gündeminde. Birçok SSK ve Bağ-Kur emeklisi en çok emekli promosyonu veren bankaları öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Bankaların müşteri çekme yarışı devam ederken İş Bankası emekli promosyon ödeme ücreti de çok sayıda vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki İş Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL? İşte İş Bankası emekli promosyonu ödeme ücreti...

İş Bankası'ndan emekli promosyonu için açıklama! 2022 İş Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor?

İş Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Geçtiğimiz ay uygulanan yüzde 42,35 oranındaki emekli zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu ödemeleri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki İş Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL? İş Bankası emekli promosyonu ödeme ücreti ve başvuru koşulları haberimizde...

Asgari ücrete zam gelecek mi?

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR VERİYOR?

İş Bankası'na maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR) 5 bin TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor.

1.500 TL’den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL,

1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL,

2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL ödeme yapılır.

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Anahtar Kelimeler:
İş Bankası emekli promosyon
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