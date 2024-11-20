İŞKUR’dan yeni adım! Kamuda çalışma fırsatı: 116 bin liraya kadar kazanabilirsiniz! Şartlar belli oldu

İŞKUR’un iş gücü uyum programı başladı. İş arayana kamuda çalışma şansı üstelik günlük 833 lira da ödeme yapılacak. Programda şimdiden 81 ilde 100 binin üzerinde katılımcıya ulaşıldı. Başvurudan bulunanların yüzde 90’dan fazlasını ise kadınlar oluşturdu.

İŞKUR İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanı Özkan Bolat kamuda geçici istihdamla ilgili İŞKUR’un uyguladığı program hakkında şu bilgileri verdi:

“14 GÜNDE 12 BİN LİRAYA YAKIN KAZANMA FIRSATI”

“İlk 4 haftada 3 gün kamu kuruluşlarında görev yapıyorlar, kalan iki gün de eğitim alıyorlar. Eğitimler; iş sağlığı güvenliği, iş arama becerileri, iş ahlakı ve motivasyon gibi çeşitli konuları içeriyor. Sonraki haftalarda da yeşil dönüşüm, park ve bahçelerin korunması, ağaçlandırma çalışmaları kamunun ortak kullanım alanlarının bakım onarımı ve temizliği faaliyetlerinde görev yapabiliyor katılımcılar. Daha önce bu ödeme miktarı 666 liraydı ancak 2 Kasım itibariyle 833 liraya çıkartıldı. 14 gün katılım sağlanan bir ayda 12 bin liraya yakın bir tutar katılımcının cebine girmiş oluyor.”

SÜRE 140 GÜNLE SINIRLI, RAKAM 116 BİN TL’Yİ BULUYOR

Programın süresi 140 günle sınırlı; bu da katılımcılara günlük 833 liradan toplam 116 bin 620 lira kazanç sağlama imkanı getiriyor.

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Programdan en az bir aydır işsiz olanlar yararlanabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR’a kayıtlı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve emekli yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak da aranan diğer şartlar arasında.

ATV Haber muhabirinin “Kamuda haftada 3 gün çalışma imkanı sunulsa size nasıl olurdu?” sorusuna yanıt veren iş arayan vatandaşlar ise “İyi olurdu çalışmayı düşünen biri için çok iyi. Ben bunu ilk defa sizden duyuyorum, bunu araştıracağım olursa güzel olur aslında. 833 lira bence güzel rakam” şeklinde konuştu.

KAMUDA İSTİHDAM BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIYOR?

Kamuda 10 ay çalışma fırsatı sunan programa ALO 170 ve internet üzerinden başvuru yapılabiliyor. İnternet üzerinden başvuru yapmak için esube.iskur.gov.tr adresinden şifre ve T.C. kimlik numarasıyla iş arayan girişi yapmak gerekiyor.

Giriş işlemini yaptıktan sonra “İUP başvuruları” bölümüne girildiğinde başvuru yapılacak, ikamet edilen il seçimi yapılıyor. Ardından da program ara dediğimizde o ilde açık olan programlar çıkıyor. Program numarasına tıklandığında da karşınıza çıkan taahhütnameyi onaylayıp başvuru işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ! TÜM İŞ İLANLARI TEK ADRESTE TOPLANACAK

İstihdam seferberliği ilan eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı internet üzerindeki tüm iş ilanlarının tek bir adreste toplanması için de çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Bolat konu ile ilgili yaptığı açıklamada da “Özel istihdam bürolarıyla ortak çalışmalarımızı artırıp onların yayınladıkları iş ilanlarıyla kendi iş ilanlarımızı tek bir platform üzerinden bütün vatandaşlarımıza sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.