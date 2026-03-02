FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

İsrail ve ABD'nin İran'a gerçekleştirdiği saldırıyla başlayan gerilim küresel piyasaları da yakmaya başladı. Cumartesi günü başlayan saldırılar nedeniyle gözler Orta Doğu'ya çevrildi. Jeopolitik gerilim piyasaları etkilerken altın, dolar, euro, petrol fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Vatandaşlar 'neye yatırım yapmalıyım?' sorusuna yanıt ararken Finans Analisti İslam Memiş, altın yatırımcısına kritik uyarılarda bulundu.

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike
Cansu Çamcı

İsrail ve ABD'nin İran'a gerçekleştirdiği saldırıyla başlayan gerilim küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. 28 Şubat 2026 Cumartesi günü başlayan saldırılar nedeniyle gerilim tırmanırken kritik gelişmelerden altın fiyatları da etkileniyor.

Vatandaşlar "Neye yatırım yapmalıyım?" sorusuna cevap ararken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Finans Analisti İslam Memiş, YouTube hesabından altın yorumunda bulundu.

Küresel piyasalarda beklenen yükselişin olmadığını kaydederek, 'Ons altın 5 bin 392 seviyesinde. Beklenen tepkiyi vermedi. Yukarıda 5400-5600 dolar seviyesine kadar alanlarınız var. Savaş olsa ya da olmasa 6 bin dolar seviyesiyle alakalı ilk yarıda beklentimiz var. Bu beklentiyi koruyorum' dedi.

İslam Memiş Hepsi batacak diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike 1

İslam Memiş, kaldıraçlı işlem yapmak isteyen yatırımcıya kritik uyarıda bulundu. Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Jeopolitik gerilim fiyatlamasıyla birlikte ister istemez piyasalarda bir belirsizlik oluşuyor. Gergin bir hafta olacak bu hafta. Bütün enstrümanlarda geniş bant aralığı göreceğiz. Bu geniş bant aralığındaki dalgalanma sizin kafanızı karıştırabilir. Yükselecek mi düşecek mi, bunlar hikaye. Ciddi bir savaş ve bölgesel savaşa dönüşme riski var piyasalarda.

İslam Memiş Hepsi batacak diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike 2

"KALDIRAÇLI İŞLEM YAPARIM DİYENLERİN HEPSİ BATACAK"

O yüzden bu hafta almak isteyen alsın satmak isteyen satsın ama 'Böyle alırım satarım kaldıraçlı işlem yaparım' diyenlerin hepsi batacak. Bilginiz olsun. Çok ciddi süreç var karşımızda. Bu ne kadar sürecek bilmiyoruz. Ama kısa vade, orta vade ve uzun vade olmak suretiyle bunları ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Savaş fiyatlaması olunca haliyle piyasalarda düşüş ya da yükseliş yönlü bir trend kırılımı olmaz.'

Gram altınla ilgili tahminde bulunan İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"GRAM ALTIN 8.550 LİRAYA KADAR YÜKSELEBİLİR"

Gram altın ise geniş bant aralığında dalgalanıyor. Sabah 8.120 lira olan gram altın, 7.942 lira seviyesinde. Bu dalgalanmalara dikkat etmek lazım. 7.800, 8.200, 8.550 seviyesine kadar bu yükselişler sürebilir.

"DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI"

Ancak ocak ayından itibaren söylediğim gibi gram altında beklentim bu yıl 10 bin lira seviyesi. Bu öngörümü koruyorum. Yükselişler sürpriz değildir. Düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmek lazım. Altında yükseliş beklentim devam ediyor.

GÜMÜŞ YÜKSELECEK Mİ?

Gümüşün ons fiyatı 95 dolar seviyesinde. Büyük ihtimal 100 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılır ama önemli olan kalıcı olacak mı? Önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Burada 109 dolar direnci var gümüş onsta, burayı takip edeceğim. Gram gümüşte 135 lira seviyesi var şu anda. Burada da 140 ve 145 lira dirençlerini takip edeceğim.

İslam Memiş Hepsi batacak diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike 4

PETROL FİYATLARI...

Petrol fiyatlarındaki yükselişler kaçınılmaz olacak. Şu anda 78 dolar seviyesinde. Yüzde 8 yükselişle haftaya başladı. 82 dolar direnç seviyesi. Gelen haberlere göre ya 110, 115, 120 dolar seviyesine kadar yükselişler devam edecek ya da tekrar 75 dolar seviyesine kadar geri çekilme olacak.

"VAKİT VAR OLANA SAHİP ÇIKMA VAKTİ"

Genel olarak şunu ifade etmek isterim savaş haftası. Haftanın ilk işlem günü. Piyasalarda savaş fiyatlaması var. Düşüş ya da yükseliş olarak bakmayın piyasaya. Geniş bant aralığı var. Devir para kazanma devri değil. Vakit şu an da var olanlara sahip çıkma vakti. Kısa vadeli ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durun.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları

İslam Memiş Hepsi batacak diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gram altın durmuyor: Kapalıçarşı'da tabela hareketli Gram altın durmuyor: Kapalıçarşı'da tabela hareketli
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın bu fiyattan alınır mı? Uzman isimden kritik uyarı Altın bu fiyattan alınır mı? Uzman isimden kritik uyarı

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk Telekom'dan MWC 2026'da dikkat çeken iş birliği!Türk Telekom'dan MWC 2026'da dikkat çeken iş birliği!
Spot piyasada elektrik fiyatları (2 Mart 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (2 Mart 2026)
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.630,60
7.631,49
% 2.63
16:09
Ons Altın / TL
237.632,85
237.752,80
% 2.78
16:24
Ons Altın / USD
5.406,78
5.407,43
% 2.72
16:24
Çeyrek Altın
12.208,96
12.477,48
% 2.63
16:09
Yarım Altın
24.341,61
24.954,97
% 2.63
16:09
Ziynet Altın
48.835,83
49.757,30
% 2.63
16:09
Cumhuriyet Altını
50.693,00
51.459,00
% -2.41
15:01
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın İslam Memiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail nükleer tesisi vurdu, İran Netanyahu'nun ofisini hedef aldı

İsrail nükleer tesisi vurdu, İran Netanyahu'nun ofisini hedef aldı

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Survivor'da o isim elendi! Seyirci sevindi: İyi oldu

Survivor'da o isim elendi! Seyirci sevindi: İyi oldu

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-İran arasında yolcu geçişleri durduruldu

Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-İran arasında yolcu geçişleri durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.