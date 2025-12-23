İstanbul’da 3 milyon 990 bin TL'ye ev sahibi olma fırsatı! Son 90 daire için tarih belli oldu

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İstanbul’un hızla değerlenen bölgelerinden Esenler, konut yatırımı yapmak isteyenler için yeni bir fırsata ev sahipliği yapıyor. İnşaat öncesi "topraktan alım" modeliyle yatırımcılara erken aşama avantajı sunan Fuzul Topraktan Yeni Esenler projesi, yoğun talep gören sürecin sonuna yaklaştı. Projede kalan son daireler için bu hafta sonu özel bir lansman düzenleniyor. Lansman sürecinin 27–28 Aralık tarihleriyle sınırlandırılması, başvuru sürecini zaman açısından daha kritik hale getiriyor. Bu nedenle projeye dahil olmak isteyenlerin belirlenen takvim doğrultusunda hareket etmesi önem taşıyor. İşte detaylar...

2+1 daireler için son fırsat

Projenin en çok ilgi gören 2+1 daire tiplerinin toprak payı satışında sona gelindi. Stoklarla sınırlı olan son 90 daire, 3.990.000 TL bedelle satışa sunuluyor. Hem oturum amaçlı düşünenler hem de bütçe dostu yatırım arayanlar için geliştirilen bu model, inşaat tamamlandığında oluşacak değer artışını bugünden yakalama imkânı tanıyor.

Sadece 2 gün sürecek

Son etap için belirlenen kampanya takvimine sayılı günler kaldı. 27 ve 28 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek lansmanla birlikte satışların tamamlanması hedefleniyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyat nedeniyle talebin yoğun olacağı projeye dahil olmak isteyenler bu iki günü kaçırmasın!

Neden topraktan yatırım?

Süreç, "önce toprağa, sonra konuta" yatırım mantığıyla işliyor. Bu model, projenin henüz inşaat öncesi aşamasında olması sayesinde bitmiş konut fiyatlarına kıyasla çok daha erişilebilir rakamlarla gayrimenkul sahibi olunmasını sağlıyor. Esenler’in kentsel dönüşüm ve altyapı yatırımlarıyla gelişen lokasyonu da projenin uzun vadedeki kazanç potansiyelini destekliyor.

Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Başvuru ve katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.