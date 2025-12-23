Ev Yaşam Ev Yaşam
İstanbul’da 3 milyon 990 bin TL'ye ev sahibi olma fırsatı! Son 90 daire için tarih belli oldu
İstanbul’da 3 milyon 990 bin TL'ye ev sahibi olma fırsatı! Son 90 daire için tarih belli oldu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
İstanbul’da konut yatırımı için geri sayım başladı! Fuzul Topraktan Esenler projesinde 2+1 dairelerin toprak payı 3.990.000 TL’den satışa sunuluyor. Son 90 dairenin sahiplerini bulacağı büyük lansman için tarihler 27-28 Aralık!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İstanbul’un hızla değerlenen bölgelerinden Esenler, konut yatırımı yapmak isteyenler için yeni bir fırsata ev sahipliği yapıyor. İnşaat öncesi "topraktan alım" modeliyle yatırımcılara erken aşama avantajı sunan Fuzul Topraktan Yeni Esenler projesi, yoğun talep gören sürecin sonuna yaklaştı. Projede kalan son daireler için bu hafta sonu özel bir lansman düzenleniyor. Lansman sürecinin 27–28 Aralık tarihleriyle sınırlandırılması, başvuru sürecini zaman açısından daha kritik hale getiriyor. Bu nedenle projeye dahil olmak isteyenlerin belirlenen takvim doğrultusunda hareket etmesi önem taşıyor. İşte detaylar...

2+1 daireler için son fırsat

İstanbul’da 3 milyon 990 bin TL ye ev sahibi olma fırsatı! Son 90 daire için tarih belli oldu 1

Projenin en çok ilgi gören 2+1 daire tiplerinin toprak payı satışında sona gelindi. Stoklarla sınırlı olan son 90 daire, 3.990.000 TL bedelle satışa sunuluyor. Hem oturum amaçlı düşünenler hem de bütçe dostu yatırım arayanlar için geliştirilen bu model, inşaat tamamlandığında oluşacak değer artışını bugünden yakalama imkânı tanıyor.

Sadece 2 gün sürecek

İstanbul’da 3 milyon 990 bin TL ye ev sahibi olma fırsatı! Son 90 daire için tarih belli oldu 2

Son etap için belirlenen kampanya takvimine sayılı günler kaldı. 27 ve 28 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek lansmanla birlikte satışların tamamlanması hedefleniyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyat nedeniyle talebin yoğun olacağı projeye dahil olmak isteyenler bu iki günü kaçırmasın!

Neden topraktan yatırım?

İstanbul’da 3 milyon 990 bin TL ye ev sahibi olma fırsatı! Son 90 daire için tarih belli oldu 3

Süreç, "önce toprağa, sonra konuta" yatırım mantığıyla işliyor. Bu model, projenin henüz inşaat öncesi aşamasında olması sayesinde bitmiş konut fiyatlarına kıyasla çok daha erişilebilir rakamlarla gayrimenkul sahibi olunmasını sağlıyor. Esenler’in kentsel dönüşüm ve altyapı yatırımlarıyla gelişen lokasyonu da projenin uzun vadedeki kazanç potansiyelini destekliyor.

İstanbul’da 3 milyon 990 bin TL ye ev sahibi olma fırsatı! Son 90 daire için tarih belli oldu 4

Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Başvuru ve katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
ev almak ev almak için doğru zaman mı
