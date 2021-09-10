İşte şartlar! 6 ay çalışana 8 maaş tazminat!

İş yaşamıyla alakalı yasalarda işverenlerde olduğu kadar işçiler de birçok güvence bulunuyor. Yasal güvencelerden birisi de çalışanların işten çıkartıldıklarında işe geri dönme hakları vardır. Yani işten çıkartılan bir işçi, belli koşullarda aynı işe geri de dönme hakkına sahip, veya bunun yerine 8 maaşa kadar tazminat alabiliyor.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre “30 ya da daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 6 aylık kıdemi bulunan çalışanın belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, çalışanın yeterliliğinden ya da davranışlarından veya işletmenin, işyerinin ya da işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir nedene dayanmak durumundadır."

İşte geri dönüş tazminatı için gerekli şartlar şöyle:

1) İlk başta iş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesi olması gerekir.

2) Çalışanın çalıştığı işyerinde en az 6 ay çalışmış olması gerekir.

3) İşyerinde en az 30 kişinin çalışıyor olması da gerek.

4) İşten nedensiz çıkartılmak gerekiyor.

Bu şartları taşıyanlar 30 gün içerisinde arabulucuya başvurarak, işe geri dönüş başvurusu yapması gerekiyor. Arabulucuyla birlikte sonuç alınmazsa bu defa 2 haftalık sürede iş mahkemesine dava açmak lazım.

İşe geri dönüş kararı verilirken mahkeme işçinin çalıştırılmadığı süre için en fazla 4 maaşa kadar boş geçen süre tazminatı hükmedecektir.

Bunun haricinde işverenin yeniden işe başlatmaması ihtimaline karşı da bir tazminata hükmediyor.

Burada tazminat miktarı 8 maaşa kadar çıkabiliyor. Davanın sonuçlanmasının arkasından 10 gün içerisinde işverene başvuruda bulunmak gerekiyor.



