İşten çıkarılanlar dikkat! Eski işinize dönmek için bunları yapabilirsiniz...

İş Kanununa göre işten çıkarma durumlarında, sözleşme feshinin işin gerekliliklerinden kaynaklanan bir nedene dayandırılması şart. İşçilerin aleyhine keyfi işten çıkarmaların önüne geçen iş güvencesi hükümlerine dayanan süreç, işe iade davası olarak adlandırılıyor. İşe iade sürecinin başlatılması için yine İş Kanununca belirlenmiş bazı şartların da sağlanması gerekiyor:

İŞE İADE ŞARTLARI NELERDİR?

-İşe iade davası açabilmeniz için öncelikle sözleşmenizin işvereniniz tarafından feshedilmesi gerekli. İstifa ederek ayrılırsanız işe iade davası açamazsınız.

-İş güvencesi hükümleri kapsamına dahil olabilmeniz için, söz konusu iş yerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması gerekiyor.

-İşe iade talebinde bulunmak istiyorsanız, ilgili iş yerinde en az 6 aylık kıdemli bir çalışma geçmişinizin olması gerekli. Yani SGK kayıtları üzerinden en az 6 aylık bir sigortalı çalışma durumu şart.

-İşe iade davalarında sözleşmenin bağlayıcılığı da önem kazanıyor. Belirli bir zaman aralığı ya da süre için çalışmak üzere sözleşme imzaladıysanız işe iade hakkınız bulunmuyor. İş sözleşmesinin ancak belirsiz süreli olması halinde iş güvencesi kapsamında işe iade davası açabilirsiniz.