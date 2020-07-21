FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İşten çıkarılanlar dikkat! Eski işinize dönmek için bunları yapabilirsiniz...

İşten çıkarılanlar dikkat! Eski işinize dönmek için bunları yapabilirsiniz...

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.07.2020 17:00 | Son Güncelleme

Geçerli bir sebep olmaksızın işinizden ayrılmak zorunda kaldığınızı düşünüyorsanız işe iade davası açabilirsiniz. İş Kanununun sağladığı iş güvencesi hükümleri uyarınca, haksız fesih süreci yaşayan işçiler ve çalışanlar ilgili yasal süreci başlatarak işe geri dönüş talep edebiliyor. Nasıl mı? 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddesini sizin için inceledik.

İşten çıkarılanlar dikkat! Eski işinize dönmek için bunları yapabilirsiniz...

İş Kanununa göre işten çıkarma durumlarında, sözleşme feshinin işin gerekliliklerinden kaynaklanan bir nedene dayandırılması şart. İşçilerin aleyhine keyfi işten çıkarmaların önüne geçen iş güvencesi hükümlerine dayanan süreç, işe iade davası olarak adlandırılıyor. İşe iade sürecinin başlatılması için yine İş Kanununca belirlenmiş bazı şartların da sağlanması gerekiyor:

İŞE İADE ŞARTLARI NELERDİR?

-İşe iade davası açabilmeniz için öncelikle sözleşmenizin işvereniniz tarafından feshedilmesi gerekli. İstifa ederek ayrılırsanız işe iade davası açamazsınız.

-İş güvencesi hükümleri kapsamına dahil olabilmeniz için, söz konusu iş yerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması gerekiyor.

-İşe iade talebinde bulunmak istiyorsanız, ilgili iş yerinde en az 6 aylık kıdemli bir çalışma geçmişinizin olması gerekli. Yani SGK kayıtları üzerinden en az 6 aylık bir sigortalı çalışma durumu şart.
-İşe iade davalarında sözleşmenin bağlayıcılığı da önem kazanıyor. Belirli bir zaman aralığı ya da süre için çalışmak üzere sözleşme imzaladıysanız işe iade hakkınız bulunmuyor. İş sözleşmesinin ancak belirsiz süreli olması halinde iş güvencesi kapsamında işe iade davası açabilirsiniz.

-İşe iade davası açabilmeniz için görev tanımınızın karar alma, işten çıkarma ve iş veren vekili gibi tanımları içeriyor olmaması gerekli. Kısaca çalışanlar üzerinde hak sahibi olan personelin işe iade talebi kanunen mümkün değildir.

-İşten çıkarma sürecinde çalışandan mutlaka savunma istenmesi gerekiyor. Haklı bir gerekçe olsa dahi, savunma alınmadan yapılan çıkarmalarda da işe iade davası açma hakkınız var.
-Yine İş Kanununa göre, sözleşmenin feshedildiği tarihten itibaren 1 ay içinde işe iade davası açma hakkınız mevcut. 

İŞE İADE DAVASI NASIL AÇILIR?

-İşe iade davasının açılabilmesi için öncelikle kanunda belirlenen ara buluculara başvurmanız gerekiyor. Bu adımı atlayarak direkt İş Mahkemesine başvurmanız halinde mahkeme davanın reddine karar verecektir.

-İşe iade davası açabilmek için dilekçe ile başvurduğunuz ara bulucu, tarafları 2 hafta içerisinde bir araya getirmekle yükümlüdür.

-Ara bulucu yükümlülüğünde gerçekleştirilen görüşmelerde bir sonuca varılamazsa, tutanak hazırlayarak işverenin bağlı bulunduğu bölgedeki İş Mahkemesine başvurmak yine ara bulucunun yükümlülüğüdür.

-Bu başvuru ile açılan işe iade davasında işvereniniz sözleşme feshinin geçerli maddelere dayandığını ispata davet edilecektir.

-Aynı şekilde mahkeme sizden de tanık ve deliller yardımıyla işten çıkarmanın usulsüz ve haksız yapıldığını ispat etmenizi talep edecektir.

-İşe başlama konusunda mahkeme kararının netleşmesi ile 10 gün içinde eski işinize başlayabilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Hazine 4,3 milyar lira borçlandıHazine 4,3 milyar lira borçlandı
Bitcoin 9,100 dolar sınırına indi!Bitcoin 9,100 dolar sınırına indi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar cinayetinde yeni gelişme! Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

Pınar cinayetinde yeni gelişme! Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni genelge

81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni genelge

Milyonlarca kişiye haciz yolu göründü! Listede adınız var mı?

Milyonlarca kişiye haciz yolu göründü! Listede adınız var mı?

Perakende devi 950 kişiyi işten çıkartacak

Perakende devi 950 kişiyi işten çıkartacak

Dudak uçuklatan rakam! Bir günde kazandığı para tarihe geçti

Dudak uçuklatan rakam! Bir günde kazandığı para tarihe geçti

Tüm zamanların rekorunu kırdı

Tüm zamanların rekorunu kırdı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazine 4,3 milyar lira borçlandı

Hazine 4,3 milyar lira borçlandı

Devletten tam 40 bin TL destek! Evini yenileyenler bu şartları taşıyorsa...

Devletten tam 40 bin TL destek!

KPSS şartsız yeni iş ilanları yayınlandı! Başvuru yolları açıklandı...

KPSS şartsız yeni iş ilanları yayınlandı!

Altın fiyatları yükseldi! Düğünlerin yeni gözdesi yarım gram altın

Altında yeni dönem

En uygun bayram kredisi veren bankalar hangisi? 2020 Kurban Bayramı kredisi veren bankalar listesi!

Kredi kullanacaklar dikkat!

Bakan Albayrak: Hedefimiz sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak

Bakan Albayrak: Hedefimiz sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.