İşten çıkarılanlar dikkat! Eski işinize dönmek için bunları yapabilirsiniz...

İş Kanununa göre işten çıkarma durumlarında, sözleşme feshinin işin gerekliliklerinden kaynaklanan bir nedene dayandırılması şart. İşçilerin aleyhine keyfi işten çıkarmaların önüne geçen iş güvencesi hükümlerine dayanan süreç, işe iade davası olarak adlandırılıyor. İşe iade sürecinin başlatılması için yine İş Kanununca belirlenmiş bazı şartların da sağlanması gerekiyor:
-İşe iade davası açabilmeniz için öncelikle sözleşmenizin işvereniniz tarafından feshedilmesi gerekli. İstifa ederek ayrılırsanız işe iade davası açamazsınız.
-İş güvencesi hükümleri kapsamına dahil olabilmeniz için, söz konusu iş yerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması gerekiyor.
-İşe iade talebinde bulunmak istiyorsanız, ilgili iş yerinde en az 6 aylık kıdemli bir çalışma geçmişinizin olması gerekli. Yani SGK kayıtları üzerinden en az 6 aylık bir sigortalı çalışma durumu şart.
-İşe iade davalarında sözleşmenin bağlayıcılığı da önem kazanıyor. Belirli bir zaman aralığı ya da süre için çalışmak üzere sözleşme imzaladıysanız işe iade hakkınız bulunmuyor. İş sözleşmesinin ancak belirsiz süreli olması halinde iş güvencesi kapsamında işe iade davası açabilirsiniz.
-İşe iade davası açabilmeniz için görev tanımınızın karar alma, işten çıkarma ve iş veren vekili gibi tanımları içeriyor olmaması gerekli. Kısaca çalışanlar üzerinde hak sahibi olan personelin işe iade talebi kanunen mümkün değildir.
-İşten çıkarma sürecinde çalışandan mutlaka savunma istenmesi gerekiyor. Haklı bir gerekçe olsa dahi, savunma alınmadan yapılan çıkarmalarda da işe iade davası açma hakkınız var.
-Yine İş Kanununa göre, sözleşmenin feshedildiği tarihten itibaren 1 ay içinde işe iade davası açma hakkınız mevcut.
-İşe iade davasının açılabilmesi için öncelikle kanunda belirlenen ara buluculara başvurmanız gerekiyor. Bu adımı atlayarak direkt İş Mahkemesine başvurmanız halinde mahkeme davanın reddine karar verecektir.
-İşe iade davası açabilmek için dilekçe ile başvurduğunuz ara bulucu, tarafları 2 hafta içerisinde bir araya getirmekle yükümlüdür.
-Ara bulucu yükümlülüğünde gerçekleştirilen görüşmelerde bir sonuca varılamazsa, tutanak hazırlayarak işverenin bağlı bulunduğu bölgedeki İş Mahkemesine başvurmak yine ara bulucunun yükümlülüğüdür.
-Bu başvuru ile açılan işe iade davasında işvereniniz sözleşme feshinin geçerli maddelere dayandığını ispata davet edilecektir.
-Aynı şekilde mahkeme sizden de tanık ve deliller yardımıyla işten çıkarmanın usulsüz ve haksız yapıldığını ispat etmenizi talep edecektir.
-İşe başlama konusunda mahkeme kararının netleşmesi ile 10 gün içinde eski işinize başlayabilirsiniz.
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