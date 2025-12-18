FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Sanayicilerden asgari ücret mesajı geldi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısını bugün gerçekleştirecek. Farklı kesimlerden 2026 yılında uygulanacak asgari ücrete dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, asgari ücret görüşmelerine ilişkin olarak, "Asgari ücrette gerçekler doğrultusunda memnun edecek bir karar çıkacaktır" açıklaması yaptığı öğrenildi.

Sanayicilerden asgari ücret mesajı geldi
Hande Dağ

Milyonların gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısına çevrildi. 2026 asgari ücret rakamının ne olacağı ve ne zaman açıklanacağı merakla beklenirken asgari ücrete dair açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Son olarak İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'dan da bir açıklama geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asgari ücret toplantısına saatler kala TÜRK-İŞ'ten açıklama! Asgari ücret toplantısına saatler kala TÜRK-İŞ'ten açıklama!

Sanayicilerden asgari ücret mesajı geldi 1

CNBC-e'de yer alan habere göre; Bahçıvan, asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. İstanbul'da düzenlenen 7. Savunma Sanayii Buluşmaları sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçıvan'ın asgari ücretle ilgili soruya, "Asgari ücrette gerçekler doğrultusunda memnun edecek bir karar çıkacaktır" yanıtını verdiği aktarıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asgari ücret sonrası sil baştan değişecek Asgari ücret sonrası sil baştan değişecek

Sanayicilerden asgari ücret mesajı geldi 2

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret 2025 yılı için halen 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. 2026 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücret rakamının ay sonuna kadar belirlenmesi bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsa Karakaş asgari ücrette Erdoğan'ın sözlerini işaret etti 'Sıcak bakıyorlar' İsa Karakaş asgari ücrette Erdoğan'ın sözlerini işaret etti 'Sıcak bakıyorlar'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Işıkhan ile TÜRK-İŞ Başkanı Atalay görüşüyorBakan Işıkhan ile TÜRK-İŞ Başkanı Atalay görüşüyor
Devlet desteği ile kurdu! Dubai'ye 16 ,5 tonluk ihracat yaptıDevlet desteği ile kurdu! Dubai'ye 16 ,5 tonluk ihracat yaptı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret sanayi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

İcardi'den manidar paylaşım: "Bana saldırırlarken, kendi sonlarını imzalıyorlar"

İcardi'den manidar paylaşım: "Bana saldırırlarken, kendi sonlarını imzalıyorlar"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: 'Bizimle kimse görüşmedi masada yokuz'

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: 'Bizimle kimse görüşmedi masada yokuz'

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.