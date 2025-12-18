Sanayicilerden asgari ücret mesajı geldi

Milyonların gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısına çevrildi. 2026 asgari ücret rakamının ne olacağı ve ne zaman açıklanacağı merakla beklenirken asgari ücrete dair açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Son olarak İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'dan da bir açıklama geldi.

CNBC-e'de yer alan habere göre; Bahçıvan, asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. İstanbul'da düzenlenen 7. Savunma Sanayii Buluşmaları sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçıvan'ın asgari ücretle ilgili soruya, "Asgari ücrette gerçekler doğrultusunda memnun edecek bir karar çıkacaktır" yanıtını verdiği aktarıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Asgari ücret sonrası sil baştan değişecek

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret 2025 yılı için halen 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. 2026 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücret rakamının ay sonuna kadar belirlenmesi bekleniyor.