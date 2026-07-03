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Bedelli askerlik ücretinde yeni zamlı tutar belli oldu

Haziran ayı enflasyonunun açıklanması ile beraber birçok kaleme de zam geldi. Pek çok vatandaş bugün Haziran ayı enflasyonu ve enflasyonla beraber güncellenen kalemleri takip ediyor. Verilere göre, memur ve emeklinin maaşları zamlanırken bedelli askerlik ücretinde yeni zamlı tutar da hesaplandı.

Bedelli askerlik ücretinde yeni zamlı tutar belli oldu
Hande Dağ

TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyonu açıklandı. Enflasyonun öğrenilmesi ile beraber hem maaşlarda hem de diğer ödemelerde ücretler güncellendi. Ücretlerin güncellenmesi ile beraber aynı zamanda diğer kalemlere de zam geldi. Buna göre bedelli askerlik ücreti de değişiyor.

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Bedelli askerlik ücretinde yeni zamlı tutar belli oldu 1

BEDELLİ ASKERLİĞE ZAM

Bedelli askerlik ücreti en son 416.361,30 TL olmuştu. Haziran ayı enflasyonunun belli olması ile beraber bedelli askerliğe ne kadar zam geleceği de öğrenildi. Böylece, bedelli askerlik ücretinin yüzde 13,52 zamlanarak 472.653,35 olması bekleniyor. Kesin tutar için MSB’den konuyla ilgili yapılacak resmi açıklama bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik
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