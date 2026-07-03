Hesap ortaya çıktı: İşte en düşük emekli maaşı için rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli ve memur Haziran ayı enflasyonuna kilitlenmişti. TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla beraber memur ve emekli zamlı maaş hesabı başladı. 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 17,76 zam alacağı belli oldu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı rakamının belli olması için bir yasal düzenleme gerekiyor. Halen 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşında yeni rakamın ne olacağı merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine olduğu gibi en düşük emekli maaşında da yüzde 17,76 oranında zam yapılması halinde yeni rakamın 23.552 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Ancak bu rakamın dışında bir rakam yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Kesin rakam için konuyla ilgili yapılacak açıklamalar takip ediliyor.

BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli aylığı ile ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinin ardından netleşeceğini belirterek, gerekli açıklamanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacağını söylemişti.

Bakan Işıkhan, Kabine Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlamış, en düşük emekli ücretine ilişkin bir düzenlemenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya yanıt vererek, "3 temmuzda enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur" demişti.