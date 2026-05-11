Kiranın yatırıldığı IBAN'a dikkat: Kiracılar için kritik uyarı

Kira sözleşmesinde adı geçmeyen birine yapılan ödemeler kiracıyı bir anda kapı önüne koyabiliyor. Hukukçular; eş, çocuk veya üçüncü kişilere yapılan ödemelerin kiracı borçtan kurtarmayacağını ve tahliye riskini doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Mülk sahiplerinin masum sebeplerle kira bedelini sözleşmede yer almayan üçüncü kişiye yatırılmasını istemesi kiracıların başına dert açıyor. Hukukçular; kira ödemesinin sözleşmede adı geçen ev sahibi (kiraya veren) dışında başkasının hesabına yapılmasının, hukuki olarak borcu sonlandırmayacağına ve kiracıyı tahliye riskiyle karşı karşıya bırakabileceğine vurgu yapıyor.

KİRAYI ELDEN VERENLER DİKKAT

Kirayı elden verme cezasının 2024’te Gelir Vergisi Genel Tebliği ile hukuka girdiğini belirten Bursa Barosu avukatlarından Ahmet Muaz Gezgin, düzenlemeyle kira ödemelerinin banka veya posta aracılığıyla yapılması zorunlu hale getirildiğini hatırlattı. Kira ödemelerini elden yapan, hem kiracılar hem de ev sahipleri için ciddi cezalar olduğuna anlatan Avukat Gezgin, kirayı elden verilmesi durumunda, kira bedelinin yüzde 10’u miktarında ceza kesildiğini ifade etti. Avukat Gezgin; "Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için en az 28 bin TL ceza kesilir. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ve kazancı basit usulde tespit edilenler için en az 14 bin TL ceza uygulanır. Diğer mükellefler için ise en az 7.000 TL ceza kesilir. " dedi.

MAĞDUR OLMAMAK İÇİN BU UYARILARA KULAK VERİN

Eş, çocuk veya üçüncü kişilere yapılan ödemelerin kiracıyı hukuki sorumluluktan kurtarmayacağını belirten Avukat Ahmet Muaz Gezgin, başkasına yapılan kira ödemesinde dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: "Ev sahibinin eşi, çocuğu veya yakınına ödeme yapılacaksa, bu durum mutlaka yazılı bir belge veya sözleşme eki ile kanıtlanabilir olmalıdır. Banka havalesinde ödeme dönemi ay ve yıl olarak net olarak yazılmalı. En güvenli yol, kiranın doğrudan sözleşmedeki mülk sahibinin IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası) numarasına yatırılmasıdır. Ödemenin üçüncü kişiye yapılması, ev sahibi tarafından kira ödenmedi gerekçesiyle icra takibi ve tahliye davası açılmasına neden olabilir."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

