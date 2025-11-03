Kredi çekerken en çok yapılan 5 hata

Özellikle son yıllarda artan kredi türleri ve değişken faiz oranları, kullanıcıların doğru kararı vermesini zorlaştırıyor. Bu yüzden kredi kullanmadan önce planlama yapmak, farklı bankaların tekliflerini karşılaştırmak ve tüm maliyet kalemlerini analiz etmek son derece önemli.
Kredi alırken sadece aylık taksit tutarına odaklanmak büyük bir hata olabilir. Asıl önemli olan, toplam geri ödeme tutarıdır. Bankalar arasında faiz farkları küçük görünse de, sigorta, dosya masrafı ve ek ücretlerle toplam maliyet ciddi şekilde değişir. Karar vermeden önce alternatifleri görmek büyük avantaj sağlar.
Bu aşamada doğru bir planlama için hesap.com üzerinden kredi hesaplama aracı kullanarak aylık taksitleri, faiz oranlarını ve toplam geri ödemeyi kolayca karşılaştırabilirsiniz. Böylece bütçenize en uygun seçeneği bulabilir, ileride sürpriz masraflarla karşılaşma riskini azaltabilirsiniz.
Kredi seçerken birçok kişi yalnızca faiz oranına bakar. Oysa düşük faiz her zaman en uygun kredi anlamına gelmez. Bazı bankalar düşük faiz oranı sunarken dosya veya sigorta ücretlerini yüksek tutabilir. Bu durumda toplam maliyet artar ve kullanıcı, farkında olmadan daha pahalı bir kredi kullanmış olur. Krediyi değerlendirirken “aylık ödeme” yerine “toplam geri ödeme tutarı”na odaklanmak çok daha doğru bir yaklaşımdır.
Gelirinizin büyük bir kısmını kredi taksitlerine ayırmak, ilerleyen dönemde maddi baskı oluşturur. Uzmanlar, aylık gelirin en fazla yüzde 40’ının kredi ödemelerine ayrılması gerektiğini belirtiyor. Bu oranı aşmak, diğer harcamalarınızı kısmak zorunda bırakabilir. Ayrıca ani bir gelir kaybı durumunda kredi ödemeleri gecikir ve kredi notunuz olumsuz etkilenir.
İhtiyaç, konut, taşıt ya da borç kapatma kredisi... Her birinin amacı ve şartları farklıdır. Ancak pek çok kişi, amacına uygun olmayan kredi türünü tercih ederek gereksiz maliyetlerle karşılaşır. Örneğin:
Kredi notu, bankaların size güvenip güvenmeyeceğini belirleyen en önemli göstergedir. Kredi kartı borçlarınızı düzenli ödememek, sık sık kredi başvurusu yapmak veya yüksek limitli kartlar kullanmak bu notu düşürür. Kredi notunuz düşükse:
Birçok kişi eline toplu para geçtiğinde krediyi erken kapatmak ister. Ancak bazı kredi sözleşmelerinde erken ödeme durumunda yüzde 1 ila 2 arasında değişen “erken kapama cezası” bulunur. Bu noktada şu adımlar önemlidir:
Kredi çekmek doğru yapıldığında finansal özgürlük sağlayabilir; ancak acele kararlar uzun vadede borç sarmalına yol açabilir. Unutmayın:
