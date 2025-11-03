Kredi çekerken en çok yapılan 5 hata

Özellikle son yıllarda artan kredi türleri ve değişken faiz oranları, kullanıcıların doğru kararı vermesini zorlaştırıyor. Bu yüzden kredi kullanmadan önce planlama yapmak, farklı bankaların tekliflerini karşılaştırmak ve tüm maliyet kalemlerini analiz etmek son derece önemli.

Kredi Planınızı Yaparken Bu Noktayı Atlamayın

Kredi alırken sadece aylık taksit tutarına odaklanmak büyük bir hata olabilir. Asıl önemli olan, toplam geri ödeme tutarıdır. Bankalar arasında faiz farkları küçük görünse de, sigorta, dosya masrafı ve ek ücretlerle toplam maliyet ciddi şekilde değişir. Karar vermeden önce alternatifleri görmek büyük avantaj sağlar.

1. Faiz Oranını Değil, Toplam Maliyeti Göz Ardı Etmek

Kredi seçerken birçok kişi yalnızca faiz oranına bakar. Oysa düşük faiz her zaman en uygun kredi anlamına gelmez. Bazı bankalar düşük faiz oranı sunarken dosya veya sigorta ücretlerini yüksek tutabilir. Bu durumda toplam maliyet artar ve kullanıcı, farkında olmadan daha pahalı bir kredi kullanmış olur. Krediyi değerlendirirken “aylık ödeme” yerine “toplam geri ödeme tutarı”na odaklanmak çok daha doğru bir yaklaşımdır.

2. Aylık Geliri Aşan Kredi Taksitlerine Girmek

Gelirinizin büyük bir kısmını kredi taksitlerine ayırmak, ilerleyen dönemde maddi baskı oluşturur. Uzmanlar, aylık gelirin en fazla yüzde 40’ının kredi ödemelerine ayrılması gerektiğini belirtiyor. Bu oranı aşmak, diğer harcamalarınızı kısmak zorunda bırakabilir. Ayrıca ani bir gelir kaybı durumunda kredi ödemeleri gecikir ve kredi notunuz olumsuz etkilenir.

3. Kredi Türünü Yanlış Seçmek

İhtiyaç, konut, taşıt ya da borç kapatma kredisi... Her birinin amacı ve şartları farklıdır. Ancak pek çok kişi, amacına uygun olmayan kredi türünü tercih ederek gereksiz maliyetlerle karşılaşır. Örneğin:

Kısa vadeli bir borç için uzun vadeli konut kredisi almak, toplam faizi artırır.

İhtiyaç kredisiyle taşıt almak, sigorta ve teminat şartları açısından dezavantaj yaratabilir.

Bu nedenle krediyi kullanmadan önce hedefinizi netleştirip ona uygun ürünü seçmek gerekir.

4. Kredi Notunu Göz Ardı Etmek

Kredi notu, bankaların size güvenip güvenmeyeceğini belirleyen en önemli göstergedir. Kredi kartı borçlarınızı düzenli ödememek, sık sık kredi başvurusu yapmak veya yüksek limitli kartlar kullanmak bu notu düşürür. Kredi notunuz düşükse:

Faiz oranlarınız yükselir.

Kredi onay süreci uzar veya reddedilir.

Bu yüzden kredi başvurusu yapmadan önce Findeks veya benzeri platformlardan kredi notunuzu kontrol etmeniz gerekir. Eğer notunuz düşükse, birkaç ay düzenli ödeme yaparak puanınızı yükseltebilir ve daha avantajlı oranlardan faydalanabilirsiniz.

5. Erken Ödeme Cezalarını Bilmeden Kredi Kapatmak

Birçok kişi eline toplu para geçtiğinde krediyi erken kapatmak ister. Ancak bazı kredi sözleşmelerinde erken ödeme durumunda yüzde 1 ila 2 arasında değişen “erken kapama cezası” bulunur. Bu noktada şu adımlar önemlidir:

Sözleşmenizde erken ödeme maddesini kontrol edin.

Bankanızdan toplam kapanış tutarını yazılı olarak isteyin.

Gerekiyorsa yalnızca bir kısmını kapatarak vade kısaltmayı tercih edin.

Bu sayede gereksiz cezalar ödemeden borcunuzu hafifletebilirsiniz.

Bilinçli Kredi Kullanımıyla Finansal Dengeyi Koruyun

Kredi çekmek doğru yapıldığında finansal özgürlük sağlayabilir; ancak acele kararlar uzun vadede borç sarmalına yol açabilir. Unutmayın: