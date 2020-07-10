FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart

Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.07.2020 19:57 | Son Güncelleme

Yükleme yaptığınız tutar kadar harcama yapabileceğiniz ve nakit çekebileceğiniz üstelik yaptığınız harcamalarda puan kazanabileceğiniz bir kart var desek?

Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart

Banka müşterisi olmasanız da ister kendiniz ister çocuğunuz için Maximum Mobil’den kolayca MaxiPara Kart alın, yüklediğiniz kadar harcayın.

Bütçenizin değerini bilen MaxiPara Kart ile yükleme yaptığınız tutar kadar harcama yapabilirsiniz. Banka müşterisi olmasanız da MaxiPara Kart’ınızı Maximum Mobil uygulamasını indirerek anında alabilir, dilerseniz hemen internet alışverişlerinde, dilerseniz mağazada nakit yerine kullanabilirsiniz. Üstelik size özel MaxiPuan kampanyalarına katılabilir ve yapacağınız alışverişlerden MaxiPuan kazanabilirsiniz.

Kredi kartı geçerli olan her yerde MaxiPara Kart’ınızı kullanabilirsiniz. Internet üzerinden yapacağınız alışverişlerde de MaxiPara Kart yanınızda. Aylık üyelik ile ödeme yaptığınız, Spotify, Netflix, Puhu TV, Blu TV, gibi kurumlara MaxiPara Kart’ınızı tanımlayabilir, aylık ödeme talimatı ile üyelik masraflarınızı kontrol altında tutabilirsiniz.
MaxiPara Kart herkes içindir. Kredi kartı özellikleri gösteren ön ödemeli bir kart olduğu için, bana çıkar mı? Fazla harcama yapıp kontrolünü kaybeder miyim? Gibi tüm sorunlarınızı ortadan kaldırıp, güvenli alışveriş yapmanızı sağlar.
Bireysel harcamalarınızda hesabınızı bilmek, kendi limitinizi belirlemek ya da çocuğunuzun güvenle harcama yapmasını sağlamak istiyorsanız MaxiPara Kart tam size göre.

640x360 (1)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gören photoshop sandı! Çatıdan böyle sarktı Gören photoshop sandı! Çatıdan böyle sarktı
İşte faizsiz araç kredisi alma koşullarıİşte faizsiz araç kredisi alma koşulları
Emekli olamayanlara devlet maaş bağlıyor!Emekli olamayanlara devlet maaş bağlıyor!
Advertisement
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Onlarca kişi böyle basıldı

Onlarca kişi böyle basıldı

Ayasofya ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı

Ayasofya ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı

Yerli otomobille ilgili önemli gelişme

Yerli otomobille ilgili önemli gelişme

Bakan duyurdu! 150 bin lira hibe verilecek

Bakan duyurdu! 150 bin lira hibe verilecek

Çok düşük faizle 10 bin TL'ye kadar kredi almak için...

Çok düşük faizle 10 bin TL'ye kadar kredi almak için...

Önemli uyarı: Mutlaka bildirin

Önemli uyarı: Mutlaka bildirin

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Faizsiz araç kredisi alma koşulları ve sıfır faizle araç kredisi kampanyaları

İşte faizsiz araç kredisi alma koşulları

Bakan Pakdemirli: Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk 10 içinde

Bakan Pakdemirli: Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk 10 içinde

Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak'tan firmalara 'sahte ürünü bildirin' çağrısı

Önemli uyarı: Mutlaka bildirin

Emekli olamayanlara devlet maaş bağlıyor! Şartları ve tutarı açıklandı...

Emekli olamayanlara devlet maaş bağlıyor!

Ekonomistler işsizlik rakamlarını değerlendirdi

Ekonomistler işsizlik rakamlarını değerlendirdi

Kredi almak için şubeye gitmeye gerek yok! Bu bankalara başvurursanız...

Kredi almak için şubeye gitmeye gerek yok!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.