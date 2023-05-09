Memur maaşları için masadaki oranı açıkladı! Kamu işçilerine zamma AK Parti'den ilk yorum... "Onlar için de benzer bir durum düşünülüyor"

Yaklaşık 700 bin kamu işçisi için geçerli yeni zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Buna göre kamu işçilerine 2023-2024'te refah payı dahil yüzde 45 zam uygulanacak. En düşük kamu işçisi ücreti ise 15 bin TL'ye çıktı. Kamu işçilerine zammın ardından memurlara uygulanacak zam merak konusu oldu.

KAMU İŞÇİSİNE ZAMMA AK PARTİ'DEN İLK YORUM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Erdoğan'ın açıkladığı zamla ilgili değerlendirmede bulundu. CNN Türk'e konuşan Hamza Dağ, "Biraz önce Cumhurbaşkanımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla ve sendika temsilcileri ile kamu işçilerine olan oranı açıkladı, %45 ve en düşük kamu işçisi 15.000 TL brüt olarak maaş almış olacak." dedi.

MEMUR ZAMMI MESAJI! "BENZER BİR DURUM DÜŞÜNÜLÜYOR"

Memurlarla ilgili ikinci dönem maaş görüşmelerinin temmuz ayında yapıldığına değinen Dağ, yüzde 45'lik zammın sinyalini verdi. "Benzer bir durumun memurlar için düşünüldüğünü de ifade edebilirim. Memurlar için yapılması planlanan ve düşünülen oranı görebiliyoruz" diyen Dağ şunları söyledi:

"Bizim yaptığımız görüşmelerde temmuz ayında bu çerçevede bir sürecin olacağını söyleyebilirim. Yani %45’lik oran bir nevi o dönemde de konuşulacak."

MEMURLARDAN 'SEYYANEN ZAM' TALEBİ

Öte yandan kamu işçilerine yüzde 45'lik zammın açıklanmasının ardından Memur-Sen Konfederasyonu da bir açıklama paylaşarak seyyanen zam talebini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Memurlar ile işçiler arasında makas yılbaşı itibarıyla açılmış, kurumlarda çalışma barışı bozulmuş, bozulan bu yapının telafisi açısından zaman kaybedilmeden ve temmuz ayı beklenmeden seyyanen zam için gerekli düzenlemenin yapılması gerekmekte olup, mevcut durumunun sürdürülemez olduğu bilinmelidir. Memur-Sen olarak çalışma barışını bozan bu ücret adaletsizliğinin bir an önce düzeltilmesini tekraren yineliyoruz. Aksi durumun telafisi güç sonuçlara neden olacağı açıktır."