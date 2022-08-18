Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 18 Ağustos 2022 Perşembe

Merkez Bankası faiz kararı vatandaşlar tarafından merak edildi. beklenen açıklama için son saatler. Çok sayıda kişi enflasyon rakamlarının belli olması sonrası internette "Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?", "2022 Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte TCMB faiz kararına ilişkin merak edilenler...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Merkez Bankası faiz kararı henüz açıklanmadı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak.

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile belirlenecek faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

2022 AĞUSTOS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası faiz kararı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

2022 AĞUSTOS AYI TCMB FAİZ KARARI NE OLACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına ilişkin beklentiler değişim olmayacağı yönünde.

TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.

Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.



