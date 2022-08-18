Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 18 Ağustos 2022 Perşembe

Merkez Bankası faiz kararı vatandaşlar tarafından merak edildi. beklenen açıklama için son saatler. Çok sayıda kişi enflasyon rakamlarının belli olması sonrası internette "Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?", "2022 Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte TCMB faiz kararına ilişkin merak edilenler...
Merkez Bankası faiz kararı henüz açıklanmadı.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak.
Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile belirlenecek faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
Merkez Bankası faiz kararı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına ilişkin beklentiler değişim olmayacağı yönünde.
Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.
Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.
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