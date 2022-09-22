Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün mü? 2022 Eylül Merkez Bankası toplantısı saat kaçta yapılacak?

Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklaması için geri sayım sürüyor. Öte yandan geçtiğimiz gün Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıkladı. politika faizini 75 baz puan yükseltildi. Böylelikle Amerika'nın faizi 3.00-3.25 bandına artmış oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün mü? 2022 Eylül Merkez Bankası toplantısı saat kaçta?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 22 Eylül 2022 Perşembe günü açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek."

Bu kapsamda eylül ayı içerisinde de faiz artışı beklenmiyor.

Merkez Bankası temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı, ağustos ayında ise faiz indirimine gitmişti.



