Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi kararını açıkladı. Piyasaların heyecanla beklediği politika faizi saatlerin 14.00’ü göstermesi ile duyuruldu. Fatih Karahan’ın başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu, faiz kararını kamuoyuna açıkladı. Peki Merkez Bankası’nın politika faizi kararı ne oldu? Karar metninde hangi mesajlar verildi? İşte detaylar…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Milyonlarca kişinin gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak Mart ayı faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası saatin 14.00 olması ile politika faizi kararını açıkladı. Piyasaların heyecanla beklediği karar Para Politikası Kurulu toplantısının ardından belli oldu.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 1

100 BAZ PUAN İNDİRİM YAPMIŞTI

Merkez Bankası bir önceki toplantısında politika faizinde indirime giderek faizi yüzde 38’den yüzde 37 seviyesine çekmişti. Ekonomistler Mart ayı için ise beklentilerini sabit bırakılacağı yönünde açıkladı.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 2

ENFLASYON RAPORU TOPLANTISINDA NE DEMİŞTİ?

Yılın ilk enflasyon raporu toplantısında ise Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, sıkı para politikasının duruşunun devam ettiğinin altını çizerek, “Ara hedeflerimize ulaşmak için sıkı para politikasını sürdüreceğiz" demişti.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 3

ANKETLER NE DİYOR?

Orta Doğu’da devam eden savaşın piyasalarda dalgalı seyri sürdürmesinden dolayı 9 ay önce başlayan faiz indirimine bu ay ara verilmesi bekleniyordu. AA Finans’ın anketine katılan 38 ekonomistten 37’si politika faizinin sabit bırakılacağını 1’i ise faizin indirileceğini beklediğini açıklamıştı.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 4

MERKEZ BANKASI ÖNLEMLER ALMIŞTI

Merkez Bankası, 28 Şubat Cumartesi günü İsrail ile ABD’nin İran’a saldırması ile bir takım önlemler almıştı. Buna göre, önlemlerden biri bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi, diğeri ise Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanmasıydı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 5

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

12 Mart 2026 tarihinde ise Merkez Bankası politika faizini açıkladı. Merkez Bankası’nın açıkladığı karara göre politika faizi sabit bırakıldı. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tuttu.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 6

KARAR METNİNDE 'JEOPOLİTİK RİSK' VURGUSU

Kurul karar metninde jeopolitik gerilimleri işaret ederek enerji fiyatlarının yükseldiğini kaydetti. Kurul, söz konusu unsurların enflasyon üzerinde etki oluşturma ihtimalinden dolayı riski sınırlandırmak için sıkı para politikasını sınırlandırmak üzere karar verdiğini belirtti.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 7

PPK karar metninde şu ifadeler kullanıldı:

Enflasyonun ana eğilimi şubat ayında yataya yakın seyretmiştir. Jeopolitik gelişmeler neticesinde belirsizlikler artarken, küresel risk iştahında bozulma ve enerji fiyatlarında yükseliş gözlenmiştir. Söz konusu unsurların enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla sıkı para politikasını destekleyici kararlar ve eşgüdüm dahilinde mali tedbirler alınmıştır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 8

ARA HEDEF VURGUSU

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Son dönem gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 9
Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 10

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

