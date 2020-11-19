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Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Piyasaların gözü kritik toplantıda

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.11.2020 08:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre piyasalar, bugün yapılacak olan Merkez Bankası faiz toplantısına kilitlendi. Naci Ağbal’ın göreve gelmesi sonrası gerçekleşecek olan ilk toplantıda nasıl bir faiz kararı alınacağı merakla bekleniyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Piyasaların gözü kritik toplantıda

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu (PPK) ekonomi yönetiminde önceki hafta gerçekleşen değişikliğin arından bugün ilk toplantısını yapacak.

Merkez Bankası Başkanı olarak atanmasının ardından banka yöneticileriyle bir araya gelen Naci Ağbal'ın başkanlık edeceği ilk toplantıda nasıl bir karar alınacağı merak edilirken, kritik karar 14.00'da açıklanacak.

Önceki Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal faizi yüzde 10,25 seviyesinde bırakmıştı.

DOLAR VE ALTIN NASIL TEPKİ VERECEK?

Piyasalar kritik toplantıya kilitlenirken, dolar ve altının alınacak karara nasıl tepki vereceği de önemli.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'da geçtiğimiz dün yaptığı açıklamada dikkat çeken 'faiz' mesajı vermişti.

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Erdoğan, "Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Siz bu işin içindesiniz. İstihdam üretebilir miyiz? Mümkün değil. Üretim yapabilir miyiz? O da mümkün değil. Öyleyse, yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

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