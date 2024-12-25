Sürpriz şekilde açıklanan asgari ücret zammı sonrası beklentiler aynı noktada birleşti: Merkez Bankası'nın faiz kararına kesin gözüyle bakılıyor

Türkiye'nin aylardır gündemindeki soru dün akşam yanıtını buldu. Türk-İş bu yıl 17 bin 2 lira olan asgari ücretin 29 bin 583 liraya yükseltilmesini talep etmişti. Sürpriz bir kararla akşam saatlerinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya işçi temsilcileri katılmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

UZMANLAR FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Bu arada yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Hem dördüncü toplantının sürpriz olarak erkenden gerçekleşmesi hem de zam oranının yüzde 30 olarak belirlenmesi üzerine faiz indirimi beklentisi pekişti.

"MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ İNDİRİMİNE BAŞLAMASINI KESİNLEŞTİRDİ"

Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre, asgari ücret kararının ardından yaptığı paylaşımda yarın Merkez Bankası'nın 150 baz puan faiz indirimine gideceğini belirtti.

Benzer bir değerlendirmede bulunan Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Hakan Kara "Asgari ücret artışının %30 ile sınırlı kalması Merkez Bankasının faiz indirimine başlamasını kesinleştirdi. Yarın Borsa endeksi artacak tahvil faizleri düşecektir" dedi.

Aynı beklentiyi paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe de "Apar topar toplanıp çok düşük bir asgari ücret açıklayarak perşembe günü Merkez Bakasının faiz indirimi yapmasına alan açtılar" ifadelerini kullandı.

TÜM GÖZLER YARINKİ KARARDA

Yarın TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti. AA'nın aktardığına göre; yurt içinde 9-15 Aralık haftasında düşüş eğilimi öne çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,96 değer kaybederek 9.724,50 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.650 seviyelerinin destek, 9.800 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ANKET SONUCUNDA DA İNDİRİM BEKLENTİSİ VAR

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

Öte yandan, Dolar/TL, geçtiğimiz haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 35,2269'dan kapattı.

2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira oldu! Sizce açıklanan ücret yeterli mi? EVET HAYIR