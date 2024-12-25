Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Refah payı ve ek zam gelir mi? 'Hayırlı olsun' dedi ama gözler AK Parti Grup Toplantısı'nda! Saatler kaldı...

2025 asgari ücret zammı belli oldu ama herkes "Erdoğan asgari ücreti artıracak mı?" sorusunun yanıtına kilitlendi. Genci, yaşlısı, evlisi, bekarı herkesin merak ettiği 2025 asgari ücret zammı dün akşam belli oldu. TÜRK-İŞ'in katılmadığı sürpriz toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 TL olduğunu duyurdu.

KAMUOYU TERS KÖŞE OLDU, GÖZLER ERDOĞAN'A ÇEVRİLDİ

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam kamuoyunu ise adeta ters köşe yaptı. İşçi kesiminden ve muhalefetten yapılan zam oranına tepkiler çığ gibi büyürken, gözler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SONRASI İLK MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zam kararının açıklanmasından dakikalar sonra sosyal medya hesabından 'hayırlı olsun' mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN 'HAYIRLI OLSUN' DEDİ AMA...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hayırlı olsun' mesajı paylaşması sonrası "Erdoğan asgari ücret zammını yükseltir, son bir dokunuş daha yapar" beklentilerini bir nebze olsa da frenlemiş oldu.

ERDOĞAN ASGARİ ÜCRETİ ARTIRIR MI?

Ancak asgari ücrete yüzde 30'luk bir zam yapılmasına tepkiler ise çığ gibi büyümeye devam etti. Bir kesim Erdoğan'ın paylaşımı sonrası asgari ücret zammının artık kesin olduğunu dile getirirken, bir kesim ise asgari ücretin artabileceği görüşünü sürdürüyor.

KRİTİK SAAT BELLİ OLDU

Milyonlar da şimdi gözünü bugün yapılacak olan AK Parti Grup Toplantısı'na çevirmiş durumda. Saat 12.00'de başlayacak olan Grup Toplantısı'nda Erdoğan'ın asgari ücret zammıyla ilgili vereceği mesajlar yakından takip edilecek.

"Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Refah payı ve ek zam gelir mi?" sorusunun yanıtı ise Erdoğan'ın açıklamaları sonrası netleşmiş olacak.

ERDOĞAN'A ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asgari ücrete ek zam için çağrılar da yükselmişti. AK Parti içinden zam oranının yetersiz olduğuna dair sesler yükselirken; en dikkat çekici çağrı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelmişti.

İMAMOĞLU DA ERDOĞAN'A SESLENDİ: "EK ZAMMI MÜJDELEYİN"

İmamoğlu yaptığı açıklamada Erdoğan'a seslenerek "Asgari ücrete ek zam ve 6 ay sonra yeni zammı müjdeleyin" demişti.

İmamoğlu'nun çağrısı şöyle;

"Cumhurbaşkanı’na 2 önerim var. Çok sık kullandığınız “kararname” kozunu hemen yarın kullanın ve asgari ücrette ek artış sağlayın. Ayrıca belirlenen rakamın 6 aylık olduğunu ve 6 ay sonra yeni bir düzenleme yapılacağını müjdeleyin. Kötü ekonomi politikalarınızın faturasını millete ödetmeyin."