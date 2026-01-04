FİNANS

Milli elektrikli hızlı tren geliyor: Tarih belli oldu! Bakan Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren projesi hakkında, "Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında toplam biri prototip olmak üzere 15 set üretmeyi planlıyoruz. Milli Elektrikli Hızlı Trenimizi 2026 yılı içerisinde raylara indirerek test sürecini başlatacağız" dedi. Uraloğlu açıklamasında, alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşacak Milli Elektrikli Hızlı Tren setlerinin toplam 577 yolcu kapasiteli olacağını belirtti.

Milli elektrikli hızlı tren geliyor: Tarih belli oldu! Bakan Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren'i 2026 yılı içerisinde raylara indirerek test sürecini başlatacaklarını duyurdu. Uraloğlu yaptığı açıklamada, trenin saatte 225 kilometre hıza sahip olacağını ve 577 yolcu kapasiteli olacağını belirtti.

Uraloğlu ayrıca, seti oluşturan araçların yolcu konforunu ve güvenliğini sağlayan tren kontrol ve izleme sistemi, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleri ile donatıldığını vurguladı.

"MİLLİ ELEKTRİKLİ HIZLI TREN SETLERİMİZ TOPLAM 577 YOLCU KAPASİTELİ OLACAK"

Bakan Uraloğlu, trenin iç donatısında son aşamalara yaklaştıklarını ve trenin neredeyse hazır hale geldiğini belirterek, "Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında toplam biri prototip olmak üzere 15 set üretmeyi planlıyoruz. Milli Elektrikli Hızlı Trenimizi 2026 yılı içerisinde raylara indirerek test sürecini başlatacağız. Alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşacak Milli Elektrikli Hızlı Tren setlerimiz toplam 577 yolcu kapasiteli olacak" dedi.

Uraloğlu devamında "Ayrıca bu aracımızda engelli yolcular için iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörler de yer alacak. Trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık" dedi.

"ŞU ANDA YHT HATLARIMIZDA 31 SETİN HİZMET VERDİĞİNİ DÜŞÜNÜRSEK NEREDEYSE YARISI KADAR MİLLİ TRENLERİMİZİ DE ÜRETMİŞ OLACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu "Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında toplam biri prototip olmak üzere toplam 15 set üretmeyi planlıyoruz. Şu anda Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarımızda 31 setin hizmet verdiğini düşünürsek neredeyse yarısı kadar milli trenlerimizi de üretmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

