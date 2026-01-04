FİNANS

Zorunlu! e-Devlet'ten yapılacak 'Şubat'ta tüm gayrimenkuller için başlıyor'

Konut satacaklar için önemli bir düzenleme hayata geçiyor. Öncesinde araç satışları için hayata geçen elektronik ilan doğrulama sistemi satılık konutlarda da zorunlu olacak. Düzenlemenin 1 Şubat'ta yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Hande Dağ

Gayrimenkul sektöründe önemli bir uygulama yolda. Ticaret Bakanlığı sektörde güvenliği ve şeffaflığı artırma amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Buna göre; düzenlemeyle beraber kayıt dışı emlakçılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu sayede sahte ilanların ve ilan siteleri üzerinden gerçekleşebilen kapora dolandırıcılığının de önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtiliyor.

Zorunlu! e-Devlet ten yapılacak Şubat ta tüm gayrimenkuller için başlıyor 1

NTV'de yer alan habere göre; ilan platformları ile tapu kayıtları entegre olacak ve taşınmazın varlığı ve mülkiyet bilgileri sistem üzerinden teyit edilecek.

Zorunlu! e-Devlet ten yapılacak Şubat ta tüm gayrimenkuller için başlıyor 2

NASIL YAPILACAK?

Konut sahiplerinin, e-Devlet üzerinden kendisine ait gayrimenkulü seçip açılacak pencereden emlakçısını yetkilendireceği öğrenilirken bu sayede emlakçıların aldıkları yetkiyle internet sitelerine ilan verebileceği belirtildi. Söz konusu bu ilanlar doğrulanmış ilan olarak yayınlanacak. Diğer yandan yetki doğrulaması yapılmadan emlak portalları üzerinden ilan verilmeyecek.

Zorunlu! e-Devlet ten yapılacak Şubat ta tüm gayrimenkuller için başlıyor 3

"2026 ŞUBAT'TA TAMAMEN TÜM GAYRİMENKULLER İÇİN İLAN DOĞRULAMA SİSTEMİ BAŞLIYOR"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aşa, sahte ve yanıltıcı ilanlar başta olmak üzere isteyen herkesin ilan verebildiğini dile getirdi. Sistemin 2023'te kurulduğunu ifade eden Aşa, "2025 yılında kiralık ve satılık iş yerleri için uygulanmaya başladı ve 2026 Şubat'ta da tamamen tüm gayrimenkuller için ilan doğrulama sistemi başlıyor" dedi.

Zorunlu! e-Devlet ten yapılacak Şubat ta tüm gayrimenkuller için başlıyor 4

