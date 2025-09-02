N Kolaylılara %0 faizli kolay nakit fırsatı

Beklenmedik harcamalar karşısında bütçenizi zorlamayan çözümler bulmak artık çok kolay. N Kolay’ın %0 faizli Kolay Nakit kampanyasıyla, 30 gün boyunca N Kolaylılar 5.000 TL’ye, N Kolay Extra müşterileri ise 10.000 TL’ye kadar faizsiz nakit kullanabiliyor. Detaylar için içeriğimizi okumaya devam edin.

Kolay Nakit nedir, nasıl kullanılır?

Kolay Nakit kullanım tarihinden itibaren ilk 30 gün 0% faizli, tek taksitli ihtiyaç kredisi olarak karşımıza çıkıyor. 30 günden sonra 6,99% faiz oranı geçerli oluyor. N Kolaylılar 5.000 TL’ye kadar toplamda iki kez Kolay Nakit kullanabilirken N Kolay Extra müşterileri 10.000 TL'ye kadar her 30 günde 2 kez Kolay Nakit kullanabiliyor. 5.000 TL için vade sonunda taksit tutarı 5.908,70 TL, aylık maliyet oranı 8,71% yıllık maliyet oranı 172.35%’dir.

Kolay Nakit’e başvurmak için uzun süreçlere ya da şubeye gitmeye gerek yok. Tüm adımlarını N Kolay Mobil üzerinden dakikalar içinde tamamlayabiliyorsunuz. İster mevcut N Kolay müşterisi olun, ister ilk kez N Kolay’la tanışıyor olun, süreç herkes için hızlı ve pratik.

Müşteriyim: N Kolay Mobil uygulamasını indirin, başvurunuzu birkaç adımda tamamlayın. Onaylandığında paranız hesabınıza geçer.

Müşteri değilim: N Kolay mobili indirerek görüntülü görüşme ile müşteri olduktan sonra uygulama üzerinden ,kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvuru tamamlandığında ve onaylandığında, çektiğiniz tutarı ister alışverişlerde ister ödemelerde kullanabilir ya da dilediğiniz ATM’den ücretsiz çekebilirsiniz.

İşte N Kolay mobil ayrıcalıkları...

N Kolay hesabınız açıldığında pek çok ayrıcalıktan anında yararlanabiliyorsunuz:

Türkiye’deki tüm ATM’lerden ücretsiz para çekimi

Ücretsiz EFT/FAST/Havale

Ücretsiz fatura ödemeleri

İhtiyaç anında faizsiz ve hızlı kredi

N Kolay Mobil’den yararlanabileceğiniz daha pek çok fırsat var, işte onlar:

* %43 faizli günlük kazanç sağlayan Bono:

N Kolay Bono ile 200 TL - 2.000.000 TL birikimleriniz için günlük kazanç sağlayabilirsiniz. N Kolay Bono, bir Aktif Yatırım Bankası A.Ş. yatırım ürünü olmakla birlikte mevduat ürünü olmayıp TMSF kapsamında değildir. Stopaj oranı 1 yıla kadar vadeli olanlarda %15, 1 yıldan uzun vadelilerde ise %10'dur. Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Kampanya koşulları

Kolay Nakit, tek taksitli bir ihtiyaç kredisi ürünüdür.

N Kolaylılar için üst limit 5.000 TL, N Kolay Extra müşterileri için 10.000 TL’dir.

Kullanım tarihinden itibaren ilk 30 gün %0 faizlidir. 30 gün sonunda faiz oranı %6,99 olarak uygulanır.

N Kolaylılar toplamda iki kez 5.000 TL’ye kadar Kolay Nakit kullanabilir. N Kolay Extra müşterileri ise 10.000 TL'ye kadar her 30 günde 2 kez Kolay Nakit kullanabilir.

Başvuru onaylandığında kredi anında hesaba geçer.

Mevcutta devam eden Kolay Nakit varsa, yeni başvuru yapabilmek için mevcut kredinin tamamen kapatılması gerekir.

Aktif Bank, kampanyayı değiştirme, durdurma veya iptal etme hakkını saklı tutar.

Detaylı bilgi nkolay.com’da

