N Kolaylılara %0 faizli kolay nakit fırsatı

Beklenmedik harcamalar karşısında bütçenizi zorlamayan çözümler bulmak artık çok kolay. N Kolay’ın %0 faizli Kolay Nakit kampanyasıyla, 30 gün boyunca N Kolaylılar 5.000 TL’ye, N Kolay Extra müşterileri ise 10.000 TL’ye kadar faizsiz nakit kullanabiliyor. Detaylar için içeriğimizi okumaya devam edin.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Kolay Nakit kullanım tarihinden itibaren ilk 30 gün 0% faizli, tek taksitli ihtiyaç kredisi olarak karşımıza çıkıyor. 30 günden sonra 6,99% faiz oranı geçerli oluyor. N Kolaylılar 5.000 TL’ye kadar toplamda iki kez Kolay Nakit kullanabilirken N Kolay Extra müşterileri 10.000 TL'ye kadar her 30 günde 2 kez Kolay Nakit kullanabiliyor. 5.000 TL için vade sonunda taksit tutarı 5.908,70 TL, aylık maliyet oranı 8,71% yıllık maliyet oranı 172.35%’dir.
Kolay Nakit’e başvurmak için uzun süreçlere ya da şubeye gitmeye gerek yok. Tüm adımlarını N Kolay Mobil üzerinden dakikalar içinde tamamlayabiliyorsunuz. İster mevcut N Kolay müşterisi olun, ister ilk kez N Kolay’la tanışıyor olun, süreç herkes için hızlı ve pratik.
Başvuru tamamlandığında ve onaylandığında, çektiğiniz tutarı ister alışverişlerde ister ödemelerde kullanabilir ya da dilediğiniz ATM'den ücretsiz çekebilirsiniz.
N Kolay hesabınız açıldığında pek çok ayrıcalıktan anında yararlanabiliyorsunuz:
N Kolay Mobil’den yararlanabileceğiniz daha pek çok fırsat var, işte onlar:
* %43 faizli günlük kazanç sağlayan Bono:
* %43 faizli günlük kazanç sağlayan Bono:

N Kolay Bono ile 200 TL - 2.000.000 TL birikimleriniz için günlük kazanç sağlayabilirsiniz. N Kolay Bono, bir Aktif Yatırım Bankası A.Ş. yatırım ürünü olmakla birlikte mevduat ürünü olmayıp TMSF kapsamında değildir. Stopaj oranı 1 yıla kadar vadeli olanlarda %15, 1 yıldan uzun vadelilerde ise %10'dur. Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Başvuru ve katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.
