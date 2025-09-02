Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
N Kolaylılara %0 faizli kolay nakit fırsatı
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

N Kolaylılara %0 faizli kolay nakit fırsatı

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her zaman planlı yaşamak mümkün değil; hayat bazen sürpriz harcamalarla gelir. Eğitim, sağlık ya da evdeki ani ihtiyaçlar gibi acil ödemelerde en çok aradığımız şey hızlı erişilebilecek güvenilir bir destektir. Kolay Nakit de işte tam da böyle anlarda tek taksitli yapısıyla ve 30 güne kadar %0 faiz ayrıcalığıyla bu ihtiyaca çözüm oluyor. İşte kampanya detayları...

Beklenmedik harcamalar karşısında bütçenizi zorlamayan çözümler bulmak artık çok kolay. N Kolay’ın %0 faizli Kolay Nakit kampanyasıyla, 30 gün boyunca N Kolaylılar 5.000 TL’ye, N Kolay Extra müşterileri ise 10.000 TL’ye kadar faizsiz nakit kullanabiliyor. Detaylar için içeriğimizi okumaya devam edin.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kolay Nakit nedir, nasıl kullanılır?

N Kolaylılara %0 faizli kolay nakit fırsatı 1

Kolay Nakit kullanım tarihinden itibaren ilk 30 gün 0% faizli, tek taksitli ihtiyaç kredisi olarak karşımıza çıkıyor. 30 günden sonra 6,99% faiz oranı geçerli oluyor. N Kolaylılar 5.000 TL’ye kadar toplamda iki kez Kolay Nakit kullanabilirken N Kolay Extra müşterileri 10.000 TL'ye kadar her 30 günde 2 kez Kolay Nakit kullanabiliyor. 5.000 TL için vade sonunda taksit tutarı 5.908,70 TL, aylık maliyet oranı 8,71% yıllık maliyet oranı 172.35%’dir.

Kolay Nakit’e başvurmak için uzun süreçlere ya da şubeye gitmeye gerek yok. Tüm adımlarını N Kolay Mobil üzerinden dakikalar içinde tamamlayabiliyorsunuz. İster mevcut N Kolay müşterisi olun, ister ilk kez N Kolay’la tanışıyor olun, süreç herkes için hızlı ve pratik.

  • Müşteriyim: N Kolay Mobil uygulamasını indirin, başvurunuzu birkaç adımda tamamlayın. Onaylandığında paranız hesabınıza geçer.
  • Müşteri değilim: N Kolay mobili indirerek görüntülü görüşme ile müşteri olduktan sonra uygulama üzerinden ,kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvuru tamamlandığında ve onaylandığında, çektiğiniz tutarı ister alışverişlerde ister ödemelerde kullanabilir ya da dilediğiniz ATM’den ücretsiz çekebilirsiniz.

Hemen Başvur

İşte N Kolay mobil ayrıcalıkları...

N Kolaylılara %0 faizli kolay nakit fırsatı 2

N Kolay hesabınız açıldığında pek çok ayrıcalıktan anında yararlanabiliyorsunuz:

  • Türkiye’deki tüm ATM’lerden ücretsiz para çekimi
  • Ücretsiz EFT/FAST/Havale
  • Ücretsiz fatura ödemeleri
  • İhtiyaç anında faizsiz ve hızlı kredi

N Kolay Mobil’den yararlanabileceğiniz daha pek çok fırsat var, işte onlar:

* %43 faizli günlük kazanç sağlayan Bono:

N Kolay Bono ile 200 TL - 2.000.000 TL birikimleriniz için günlük kazanç sağlayabilirsiniz. N Kolay Bono, bir Aktif Yatırım Bankası A.Ş. yatırım ürünü olmakla birlikte mevduat ürünü olmayıp TMSF kapsamında değildir. Stopaj oranı 1 yıla kadar vadeli olanlarda %15, 1 yıldan uzun vadelilerde ise %10'dur. Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Hemen Başvur

Kampanya koşulları

N Kolaylılara %0 faizli kolay nakit fırsatı 3

  • Kolay Nakit, tek taksitli bir ihtiyaç kredisi ürünüdür.
  • N Kolaylılar için üst limit 5.000 TL, N Kolay Extra müşterileri için 10.000 TL’dir.
  • Kullanım tarihinden itibaren ilk 30 gün %0 faizlidir. 30 gün sonunda faiz oranı %6,99 olarak uygulanır.
  • N Kolaylılar toplamda iki kez 5.000 TL’ye kadar Kolay Nakit kullanabilir. N Kolay Extra müşterileri ise 10.000 TL'ye kadar her 30 günde 2 kez Kolay Nakit kullanabilir.
  • Başvuru onaylandığında kredi anında hesaba geçer.
  • Mevcutta devam eden Kolay Nakit varsa, yeni başvuru yapabilmek için mevcut kredinin tamamen kapatılması gerekir.
  • Aktif Bank, kampanyayı değiştirme, durdurma veya iptal etme hakkını saklı tutar.
  • Detaylı bilgi nkolay.com’da
Hemen Başvur

N Kolaylılara %0 faizli kolay nakit fırsatı 4

Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Başvuru ve katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
kredi kredi faiz oranı
İş birliği İçerikleri
Hem dekoratif hem koleksiyonluk! LEGO Icons serisinin yıldızı...

Hem dekoratif hem koleksiyonluk! LEGO Icons serisinin yıldızı...

Zamansız klasik! Seiko saatte dev fırsat

Zamansız klasik! Seiko saatte dev fırsat

Tıraşta kolaylık arayanların favorisi!

Tıraşta kolaylık arayanların favorisi!

LEGO tutkunları buraya! Technic serisi indirime girdi, kaçırmayın

LEGO tutkunları buraya! Technic serisi indirime girdi, kaçırmayın

Crocs modellerinde indirim zamanı!

Crocs modellerinde indirim zamanı!

Adidas, Puma... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Adidas, Puma... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Adidas, Puma... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Adidas, Puma... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Hafif, dayanıklı, fonksiyonel! Columbia sırt çantasında dev fırsat

Hafif, dayanıklı, fonksiyonel! Columbia sırt çantasında dev fırsat

Philips i9000 SkinIQ Islak ve Kuru Tıraş Makinesi indirime girdi

Philips i9000 SkinIQ Islak ve Kuru Tıraş Makinesi indirime girdi

Stanley indirimi başladı! Yaz kış vazgeçilmeziniz olacak...

Stanley indirimi başladı! Yaz kış vazgeçilmeziniz olacak...

A101'e Stanley termoslar geliyor!

A101'e Stanley termoslar geliyor!

Adidas indirimi başladı! 1500 TL altı fiyata alabileceğiniz ayakkabılar

Adidas indirimi başladı! 1500 TL altı fiyata alabileceğiniz ayakkabılar

Adidas indirimi başladı! 1500 TL altı fiyata alabileceğiniz ayakkabılar

Adidas indirimi başladı! 1500 TL altı fiyata alabileceğiniz ayakkabılar

BİM'e Philips elektrikli süpürge geliyor!

BİM'e Philips elektrikli süpürge geliyor!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada

ŞOK'a Axe deodorantlar geliyor!

ŞOK'a Axe deodorantlar geliyor!

"İyi ki almışım!" diyeceğiniz Oral-B iO-6 indirimde

"İyi ki almışım!" diyeceğiniz Oral-B iO-6 indirimde

Çok satanlarda birinci, ömür boyu garantili!

Çok satanlarda birinci, ömür boyu garantili!

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Hem dekoratif hem koleksiyonluk! LEGO Icons serisinin yıldızı...

Hem dekoratif hem koleksiyonluk! LEGO Icons serisinin yıldızı...

Zamansız klasik! Seiko saatte dev fırsat

Zamansız klasik! Seiko saatte dev fırsat

Tıraşta kolaylık arayanların favorisi!

Tıraşta kolaylık arayanların favorisi!

LEGO tutkunları buraya! Technic serisi indirime girdi, kaçırmayın

LEGO tutkunları buraya! Technic serisi indirime girdi, kaçırmayın

Crocs modellerinde indirim zamanı!

Crocs modellerinde indirim zamanı!

Adidas, Puma... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Adidas, Puma... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Ayda 12 bin TL ödeyerek... Taşıt kredisi faizleri düşüyor! İkinci el araç alacaklara 'acil' uyarısı

12 bin TL... Taşıt kredisi faizi düşüyor! 2. el alacaklara 'acil' uyarısı

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Eğlence çıkışı bindiği araç tartışma yarattı! 'Ticaret Bakanlığı' detayı tepki çekti: Şevval Şahin'e sosyal medyada tepki yağıyor

Ünlü mankene sosyal medyada tepki yağıyor

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi geliyor! Tarih belli oldu... OVP'de TES detayı

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi geliyor! Tarih belli oldu

Kritik ve yüksek teknolojide özel sektörün payı desteklerle artırılacak

Kritik ve yüksek teknolojide özel sektörün payı desteklerle artırılacak

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.