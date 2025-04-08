Nakit ihtiyacı olanlara müjde! Geri ödemesiz, faizsiz ve taksitli nakit fırsatları burada

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Hayat bazen öyle anlar getirir ki, acil nakit ihtiyacı kapınızı çalabilir. Neyse ki bu gibi durumlar için bankaya gitmeden, formalitelerle uğraşmadan, dijital birkaç adımla faizsiz nakit alabilmek mümkün. Son dönemde pek çok banka yeni müşterilerine özel 75.000 TL'ye varan faizsiz ve taksitli nakit kampanyaları sunarak acil ihtiyaçlara pratik çözümler getiriyor. O bankalar arasında yer alan Yapı Kredi, ilk kez Yapı Kredi müşterisi olacak Mynet kullanıcılarına özel “MYNET20BIN” koduyla geri ödemesiz 20.000 TL nakit avans desteği de sağlıyor. Eğer sizin de nakit ihtiyacınız varsa ya da böyle bir fırsat arayışındaysanız, detayları mutlaka incelemelisiniz.

1. Yapı Kredi'den Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı

Yapı Kredi'nin Mynet kullanıcılarına özel sunduğu bu kampanya kapsamında geri ödemesiz 20.000 TL avans kazanabiliyorsunuz. Üstelik tüm başvuru süreç, yalnızca birkaç adımda, tamamen dijital olarak tamamlanabiliyor. Bu avantajlı kampanyaya katılmak için izlemeniz gereken adımlar da şöyle:

Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirin. Uygulamayı hemen indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

tıklayabilirsiniz. Uygulamada yer alan “Yapı Kredi Müşterisi Ol” seçeneğine tıklayın.

Bu aşamada mutlaka “ MYNET20BIN ” kampanya kodunu girin.

” kampanya kodunu girin. Görüntülü görüşme ile kimlik doğrulama adımını tamamlayarak Yapı Kredi müşterisi olun.

Geri ödemesiz 20.000 TL avans fırsatında yararlanmak için 30 Nisan 2025 tarihine kadar yukarıdaki işlemleri tamamladıktan sonra öncelikle kredi kartı başvurusunda bulunmalı ve 35.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmalısınız. Kampanyadan yalnızca “MYNET20BIN” koduyla ilk kez Yapı Kredi müşterisi olanların faydalanabileceğini de unutmayın.

2. Garanti BBVA'dan faizsiz ve taksitli 75.000 TL

Kampanyadan yararlanmak için Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirerek “Müşteri Olmak İstiyorum” adımını takip etmeniz ve ilk kez dijital müşteri olmanız yeterli. Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi başvurularınızı yine Garanti BBVA Mobil veya İnternet üzerinden kolayca tamamlayabilirsiniz. Kampanya 15 Nisan 2025 tarihine kadar geçerli, üstelik tüm işlemleri tamamen online yapabilirsiniz.

3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan kredi

3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans

Toplam Nakit Tutarı: 75.000 TL

3. TEB'den faizsiz ve taksitli 75.000 TL

İlk kez TEB müşterisi olacak kişiler, CEPTETEB Mobil üzerinden başvurarak 3 ay vadeli %0 faizli 50.000 TL ihtiyaç kredisi ve kredi kartı onaylananlar için 25.000 TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans fırsatından yararlanabiliyor. Başvurular tamamen dijital kanallar üzerinden yapılıyor; şubeye gitmeden, birkaç adımda süreci tamamlamak mümkün. Faiz oranları kredi notuna göre değişebilse de kampanyadaki en dikkat çekici özellik, ilk kullanıcılara özel düşük maliyetli çözümler sunulması. Toplamda 75.000 TL’ye kadar faizsiz nakit ihtiyacınızı karşılamak için CEPTETEB Mobil uygulamasını indirerek kampanyadan siz de faydalanabilirsiniz.

3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan kredi

3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans

Toplam Nakit Tutarı: 75.000 TL

4. ON'dan faizsiz ve taksitli 60.000 TL

60.000 TL’ye kadar toplam nakit fırsatı, 10 Mart-10 Nisan tarihleri arasında geçerli. Son 30 gün içinde ilk kez ON’lu olacak ve kredi notu 1800’ün üzerinde olan kullanıcılar, 35.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. ON Mobil uygulaması üzerinden başvurabileceğiniz 25.000 TL’ye kadar %0 faizli Süper Ek Hesap ile acil harcamalarınızı dert etmeden erteleyebilirsiniz.

6 ay vadeli 35.000 TL’ye varan kredi

25.000 TL'ye kadar Süper Ek Hesap

Toplam Nakit Tutarı: 60.000 TL

5. Akbank'tan faizsiz ve taksitli 55.000 TL

24 Şubat - 13 Nisan 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil uygulamasını indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımıyla uzaktan müşteri olanlar, %0 faizli 30.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi fırsatından yararlanabiliyor. Üstelik bu kampanya yalnızca krediyle sınırlı değil; 1 Nisan - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında aynı şekilde mobilden Akbanklı olanlar, ek olarak 3 ay vadeli 25.000 TL’ye kadar taksitli avans imkanına da sahip oluyor. Toplamda 55.000 TL’ye ulaşan bu faizsiz nakit avantajı, tamamen dijital ortamda, şubeye gitmeden ve zahmetsizce kullanılabiliyor. Sadece yeni Akbanklıların yararlanabildiği bu fırsat, nakit ihtiyacını avantajlı şekilde çözmek isteyenler için kaçırılmayacak türden.

6 ay vadeli 30.000 TL kredi

3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkânı.

Toplam Nakit Tutarı: 55.000 TL

6. Türkiye İş Bankası'ndan faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Taksitli nakit avanslar yalnızca İşCep veya Maximum Mobil üzerinden kullanılabiliyor ve 25.000 TL’ye kadar 2 ya da 3 ay vade seçeneği sunuluyor. Ek Hesap için ise tanımlama yapıldıktan sonra 30 gün boyunca faizsiz kullanım hakkı veriliyor. Kampanya yalnızca 1 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında İşCep’ten müşteri olan bireyler için geçerli.

3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans

1 ay vadeli 30.000 TL Ek Hesap

Toplam Nakit Tutarı: 55.000 TL

7. QNB Finansbank'tan faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Bu fırsatlardan yararlanmak için yalnızca QNB Mobil uygulamasını indirip görüntülü görüşmeyle müşteri olmak yeterli. Onaylanan kredi ve kredi kartı başvurularıyla birlikte, avantajlı faizsiz tutarlar dijital kanallar üzerinden kolayca kullanılabiliyor. Kampanya 30 Nisan 2025 tarihine kadar geçerli.

3 ay vadeli 30.000 TL'ye varan kredi

3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans.

Toplam Nakit Tutarı: 55.000 TL

8. Enpara'dan faizsiz ve taksitli 50.000 TL

1 - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli bu kampanya kapsamında, henüz Enpara müşterisi olmayan kullanıcılar, 6 aya varan vadeyle 50.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız kredi kullanabiliyor. Tahsis ücreti, dosya masrafı gibi ek ödemelerin olmadığı bu avantajlı kredi seçeneğinde, hayat sigortası ile de güvence sunuluyor. Kredi tutarı ve vadesi, başvuru aşamasındaki ön değerlendirme sürecine göre belirleniyor. Dijital başvuru kolaylığıyla, ihtiyacınız olan nakde zahmetsizce ulaşabilirsiniz!

6 aya varan vade ile 50.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız kredi imkânı.

Toplam Nakit Tutarı: 50.000 TL

9. Yapı Kredi'den faizsiz ve taksitli 50.000 TL

Kampanya kapsamında, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi başvuruları onaylanan kullanıcılar, 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans ve 6 ay vadeli 25.000 TL bireysel ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Başvurular yalnızca Yapı Kredi Mobil üzerinden yapılabiliyor ve sürecin dijital ortamda tamamlanması gerekiyor. Bu fırsattan yararlanmak için "FAIZSIZ50BIN" kodunu müşteri olma adımında girmeniz ve başvurularınızın onaylanması yeterli. Kampanyadan sadece ilk kez Yapı Kredi müşterisi olacak kişiler yararlanabiliyor ve tüm işlemler için 15 günlük süre bulunuyor.

6 ay vadeli 25.000 TL'ye kadar kredi

3 ay vadeli 25.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans

Toplam Nakit Tutarı: 50.000 TL

10. Denizbank'tan faizsiz ve taksitli 45.000 TL

1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında MobilDeniz uygulamasını indirip “Müşteri Ol” adımını tamamlayanlar, kampanyadan yararlanabiliyor. Tüm süreç tamamen dijital olarak yürütülebiliyor. Ayrıca faizsiz nakit fırsatlarından faydalanabilmek için daha önce DenizBank’ta açık bir bireysel kredi kartı bulunmaması şartı aranıyor. Kredi kartınız onaylandığında faizsiz taksitli nakit avans hakkınız 2 iş günü içinde tanımlanıyor ve kartınızın kullanılabilir nakit limiti dâhilinde 250 TL ile 25.000 TL arasında kullanım yapılabiliyor.

3 ay vadeli 20.000 TL'ye varan kredi

3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans

Toplam Nakit Tutarı: 45.000 TL

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