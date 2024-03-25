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Nikah memuru nasıl olunur? Nikah memuru olma şartları nelerdir? Nikah memuru maaşı

Burcu Tufan Burcu Tufan
23.03.2024 21:21
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Kaç TL kazandığı merak edilen nikah memurları genellikle İktisat veya Hukuk gibi bölümlerden mezun olduktan sonra bu mesleği yapar. Devlet tarafından kendileri için belirlenen net bir ücret olmayan nikah memurlarının temel görevleri çiftlerin resmî nikahlarını kıymaktır. Dolayısıyla bir nikah memurunun iletişim, insan ilişkileri ve hukuk gibi konularda yetkinlik kazanması mühimdir. Bununla birlikte bir nikah memurunun ne kadar kazanacağının değişiklik gösterebildiği söylenmelidir.

Nikah memuru nasıl olunur? Nikah memuru olma şartları nelerdir? Nikah memuru maaşı

İçindekiler

  • Nikah memuru nasıl olunur?
  • Nikah memuru olma şartları nelerdir?
  • Nikah memuru maaşı ne kadardır?

Evlenmeye karar veren çiftlerin nikahını kıyan kişilere nikah veya evlendirme memuru denir. Nikah memurları genellikle hukuki süreçlere yönelik detaylı bilgi edinilebilen bölümlerden mezun olur. Bununla birlikte bir meslek yüksekokulundan mezun olup KPSS sınavına başvuran kişiler de belli bir yetkinliğe sahip olmaları durumunda nikah memurluğu yapabilir. Bir kişinin nikah memuru olabilmesi için belediye başkanı tarafından yetkilendirilmesi ise zorunludur. Daha sonra temel görevlerini yerine getirmeye başlayabilen nikah memurlarının iletişim, giyim, insan ilişkileri ve diksiyon gibi konularda belli başlı hususlara hakim olmaları da oldukça mühimdir.

Nikah memuru nasıl olunur?

Bağlı olduğu belediye başkanlığı tarafından kendisine verilen yetkiyle resmî nikah işlemlerini yürüten kişiye nikah memuru denir. Dolayısıyla resmî nikahın gerçekleştirilmesi ve yazışmaların takip edilmesi gibi görevler nikah memurları tarafından üstlenilir. Ancak pek çok kişi bu görevin yerine getirilebilmesi için hangi bölümden mezun olunması ya da nereye başvurulması gerektiğini yaygın olarak bilmez. Dolayısıyla birçok kişinin merak ettiği nikah memuru olma şartları kapsamındaki eğitim ve başvuru sürecine değinilmesinde fayda vardır. Nikah memuru olmak için izlenmesi gereken temel adımlar genellikle aşağıdaki gibidir:

  • Nikah memuru olmak amacıyla lisans eğitiminin hukuk veya iktisat gibi bölümlerde tamamlanması beklenir.
  • Yukarıda belirtilen alanlara ek olarak nikah işlemleriyle hukuki süreçler konusunda yetkinlik kazanılabilen farklı bölümlerden mezun olan kişiler de gerekli bilgileri edindikleri sürece nikah memurluğu yapabilir.
  • Nikah memuru olmak amacıyla lisans eğitimini tamamladıktan sonra Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslar gibi ek eğitimlere katılım sağlamak da gerekebilir.
  • Yine ilçe ve il belediyeleri ile noterlikler tarafından gerçekleştirilen sınavlara başvurulması da nikah memuru olma sürecinde önem arz eden adımlardandır.
  • Devletin nikah memuru olarak bir kadro tanımı mevcut değildir. Dolayısıyla nikah memuru olmak için KPSS’ye girilmesi ve bu alanda yetkinlik kazanılması mühimdir.
  • Katıldığı eğitimlerle başarılı olduğu sınavların kazandırdığı yetkinliğe bağlı olarak, belediye başkanlığı tarafından yetkilendirilen bir kişi, nikah memuru unvanıyla görev yapmaya başlayabilir.

Nikah memuru olma şartları nelerdir?

Nikah memurluğu yapmak isteyen kişiler bu görevin gereksinimlerini sıkça araştırır. Bu bağlamda söz edilen mesleğin şartları ile ne gibi gereksinimlerinin olduğunun sıralanması önemlidir.

İlk olarak bir nikah memurundan beklenen hususların neler olduğuna değinilebilir. Örneğin bu görevi yerine getirecek bir kişinin şık ve resmî giyinmesi, kişisel bakımına özen göstermesi beklenir. Buna ek olarak iletişim konusunda yetkinlik kazanması beklenen nikah memurlarının cana yakın, öz güvenli, sevecen, diksiyonu düzgün, hoşgörü sahibi ve anlayışlı kimseler olması gerekir. Bu gibi hususlar nikah memuru şartları kapsamındaki kişisel becerileri temsil eder.

Yine pek çok kişi tarafından araştırılan “Nikah memuru olmak için ne gerekiyor?” sorusu ise bahsedilen çalışma alanının zorunlu kıldığı koşullar çerçevesinde yanıtlanabilir. Yani nikah memuru olunması için karşılanması gereken şartlar şu şekilde belirtilmelidir:

  • Kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.
  • Nikah memurluğu yapılabilmesi amacıyla KPSS’den geçerli bir puan alınması zorunludur.
  • Belediye bünyesinde herhangi bir görevde bulunmuş olmak da nikah memuru olunmasında önemli rol oynar.
  • Nikah memuru olmak için eğitim sürecini en az meslek yüksekokulunda tamamlamak mühimdir.
  • Bir kişinin nikah memuru olabilmesi için 667 sayılı devlet memuru olabilme statüsüne sahip olması da beklenir.
  • Nikah memurluğu yapmaya başlamak için tamamlanması gereken mühim adımlardan biri de belediye başkanından yetki alınmasıdır.

Nikah memuru maaşı ne kadardır?

Evlenmeye karar veren bireylerin hayatında önemli bir yer tutan nikah memurlarının maaşları, Nikah memurlarının kaç TL kazandığı pek çok kişi için merak konusudur. Nikah memuru maaşlarının günümüzde (Mart 2024) ortalama 38.000 TL civarında olduğu bilinir. 25.000 TL ile 50.000 TL arasında kazanabilen nikah memurlarının gelirleri hangi il veya ilçe belediyesine bağlı olarak çalıştıklarına göre de değişkenlik gösterebilir.

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