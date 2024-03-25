Nikah memuru nasıl olunur? Nikah memuru olma şartları nelerdir? Nikah memuru maaşı

Evlenmeye karar veren çiftlerin nikahını kıyan kişilere nikah veya evlendirme memuru denir. Nikah memurları genellikle hukuki süreçlere yönelik detaylı bilgi edinilebilen bölümlerden mezun olur. Bununla birlikte bir meslek yüksekokulundan mezun olup KPSS sınavına başvuran kişiler de belli bir yetkinliğe sahip olmaları durumunda nikah memurluğu yapabilir. Bir kişinin nikah memuru olabilmesi için belediye başkanı tarafından yetkilendirilmesi ise zorunludur. Daha sonra temel görevlerini yerine getirmeye başlayabilen nikah memurlarının iletişim, giyim, insan ilişkileri ve diksiyon gibi konularda belli başlı hususlara hakim olmaları da oldukça mühimdir.
Bağlı olduğu belediye başkanlığı tarafından kendisine verilen yetkiyle resmî nikah işlemlerini yürüten kişiye nikah memuru denir. Dolayısıyla resmî nikahın gerçekleştirilmesi ve yazışmaların takip edilmesi gibi görevler nikah memurları tarafından üstlenilir. Ancak pek çok kişi bu görevin yerine getirilebilmesi için hangi bölümden mezun olunması ya da nereye başvurulması gerektiğini yaygın olarak bilmez. Dolayısıyla birçok kişinin merak ettiği nikah memuru olma şartları kapsamındaki eğitim ve başvuru sürecine değinilmesinde fayda vardır. Nikah memuru olmak için izlenmesi gereken temel adımlar genellikle aşağıdaki gibidir:
Nikah memurluğu yapmak isteyen kişiler bu görevin gereksinimlerini sıkça araştırır. Bu bağlamda söz edilen mesleğin şartları ile ne gibi gereksinimlerinin olduğunun sıralanması önemlidir.
İlk olarak bir nikah memurundan beklenen hususların neler olduğuna değinilebilir. Örneğin bu görevi yerine getirecek bir kişinin şık ve resmî giyinmesi, kişisel bakımına özen göstermesi beklenir. Buna ek olarak iletişim konusunda yetkinlik kazanması beklenen nikah memurlarının cana yakın, öz güvenli, sevecen, diksiyonu düzgün, hoşgörü sahibi ve anlayışlı kimseler olması gerekir. Bu gibi hususlar nikah memuru şartları kapsamındaki kişisel becerileri temsil eder.
Yine pek çok kişi tarafından araştırılan “Nikah memuru olmak için ne gerekiyor?” sorusu ise bahsedilen çalışma alanının zorunlu kıldığı koşullar çerçevesinde yanıtlanabilir. Yani nikah memuru olunması için karşılanması gereken şartlar şu şekilde belirtilmelidir:
Evlenmeye karar veren bireylerin hayatında önemli bir yer tutan nikah memurlarının maaşları, Nikah memurlarının kaç TL kazandığı pek çok kişi için merak konusudur. Nikah memuru maaşlarının günümüzde (Mart 2024) ortalama 38.000 TL civarında olduğu bilinir. 25.000 TL ile 50.000 TL arasında kazanabilen nikah memurlarının gelirleri hangi il veya ilçe belediyesine bağlı olarak çalıştıklarına göre de değişkenlik gösterebilir.