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O zamlarda güncellemeye devam! Boşa çıkan asgari ücret beklentisi, yeni vergi paketi... Tartışmalarını fitilini ateşleyecek uygulama

26.06.2024 08:59
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Milyonlarca çalışan 'Asgari ücrete zam gelecek mi?' sorusuyla beklenti içinde. Ancak AK Parti'den gelen son açıklamayla ara zam ihtimaline enflasyon gerekçe gösterilerek kapı kapandı. Bir yandan da yeni vergi paketi yolda. Ne var ki, Hazine garantili projelerdeki ödemelerde devam eden uygulama tartışmaların fitilini ateşleyecek cinsten...

O zamlarda güncellemeye devam! Boşa çıkan asgari ücret beklentisi, yeni vergi paketi... Tartışmalarını fitilini ateşleyecek uygulama

Hazine ve Maliye Bakanlığının üzerinde çalıştığı yeni vergi paketi düzenlemesi gündemdeki yerini koruyor. ÖTV'siz araçlardan IBAN'la satışlara dek geniş kapsamlı bir düzenleme yapılacağı konuşuluyor. Mayıs ayında zirveyi gördüğü belirtilen enflasyonda yeni veriler içinse gözler TÜİK'te...

ENFLASYONDA TARİHİ ZİRVE!

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ocak ayında yüzde 6,70, Şubat ayında yüzde 4,53, Mart ayında yüzde 3,16, Nisan ayında yüzde 3,18 artış göstermişti. TÜİK'in 3 Haziran'da açıkladığı verilere göre mayıs ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 3,37 olurken, yıllık bazda ise yüzde 75,45'e yükselerek tarihi zirveye yerleşti.

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YENİ VERGİ PAKETİ YOLDA

Bakanlığın çalışmalarında sona gelindiği belirtilen yeni vergi paketinden detaylar da gündemde. Önümüzdeki günlerde TBMM'ye gelmesi beklenen paketle iddialara göre özel usulsüzlük cezaları 7 bin 500 liradan başlayacak 20 milyon TL'ye kadar yükselebilecek. Kiracı 30 bin liralık kirayı elden ödediyse ev sahibi yüzde 10'unu yani 3 bin lirasını da yine maliyeye ödemek zorunda kalacak. Yeni vergi paketinde ayrıca ÖTV'siz araçlar için de düzenleme yapıldığı belirtildi.

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Bu sırada asgari ücrete temmuzda ara zam beklentilerini boşa çıkaran bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Hazirandan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim" sözleriyle net konuştu.

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2023 Haziran'da yapılan %34'lük ara zamla beraber Temmuz - Aralık 2023 tarihleri için asgari ücretin brüt tutarı 13.414,50 TL, net tutarı ise 11.402,32 TL olmuştu. Son asgari ücret zammıyla beraber net tutar 17.002,12 TL, brüt tutar ise 20.002,50 TL oldu.

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HAZİNE GARANTİLİ PROJELERE ZAMLAR SÜRÜYOR

Öte yandan müteahhitlere zamda güncellemeler yapılmaya devam ediyor. Karar'da yer alan habere göre; Hazine garantili köprü, otoyollarda müteahhitlere yapılan zamlar güncelleniyor.

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Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, temmuz ayında köprü geçiş ücretlerine zam geleceğini öne sürmüştü. Yavuzyılmaz iddiasını şöyle dile getirmişti:

“1 Temmuz itibarıyla bu projelerde yapılacak kur ayarı ile geçiş ücretleri Osmangazi Köprüsü’nde 1.808 TL, Çanakkale Köprüsü’nde 740 TL, Avrasya Tüneli’nde 213 TL ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 180 TL olacak” açıklamasını yapan Yavuzyılmaz, “Geçiş yapan her araç için fark ödemesi Osmangazi’de 1.409 TL, Çanakkale’de 321 TL, Yavuz Sultan Selim’de 131 TL ve Avrasya Tüneli’nde 101 TL olacak.”

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Hazine’nin Osmangazi, Çanakkale, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nde sadece yılın ilk yarısı için işletmeci firmalara ödediği tutar 18 milyar lirayı aştığı belirtiliyor.

Köprü geçiş ücretlerine yeni zam kapıda! Köprü geçiş ücretlerine yeni zam kapıda!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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asgari ücret Enflasyon hazine
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