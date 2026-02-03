Ocakta fiyatı en çok artan ve ucuzlayan ürünler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı ürünündeki fiyat artışını yüzde 51,58 ile "meyvesi yenen sebzeler, taze veya soğutulmuş (domates, biber, salatalık, kabak vb.)" ve yüzde 33,09 ile "yeşil baklagil sebzeleri, taze veya soğutulmuş" kategorileri izledi izledi.

İŞTE KALEM KALEM FİYAT ARTIŞLARI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Emekli promosyonu için yeni hamle: Bankalara çağrı geldi

Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 32,29 ile ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler, yüzde 30,87 ile havale ücretleri, yüzde 26,98 ile hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı ve yüzde 25,25 ile geçiş ücretleri yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 7,64 ile kadın ve kız çocuk giysilerinde gerçekleşti.

Bunu yüzde 6,28 ile bebek giysileri (0-2 yaş), yüzde 3,05 ile erkek ayakkabıları, yüzde 3,01 ile erkek ve erkek çocuk giysileri, yüzde 3,01 ile bebek ve çocuk ayakkabıları, yüzde 2,67 ile hurma, incir ve tropikal meyveler (taze) takip etti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır