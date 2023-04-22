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'Ödemeler bu hesaplara yatacak' diyerek duyurdu: Kılıçdaroğlu "faiz hassasiyeti olanlara" yönelik yeni seçeneği açıkladı! "Yardımınızı rica ediyorum"

22.04.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere 22 gün kala Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bir video paylaşarak Aile Destek Sigorta hesapları vaadini duyurdu. "Gençler bunu annelerinize anlatmamız için yardımınızı rica ediyorum" diyen Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmaları durumunda ev hanımlarına yapılacak ödemelere değinirken "Katılım altın hesapları açtıracağız ve ödeme bu hesaplara yapılacak" açıklamasını yaptı.

'Ödemeler bu hesaplara yatacak' diyerek duyurdu: Kılıçdaroğlu "faiz hassasiyeti olanlara" yönelik yeni seçeneği açıkladı! "Yardımınızı rica ediyorum"

Ev hanımlarına yönelik Aile Destek Sigortaları vaadini açıklayan Kılıçdaroğlu, faiz hassasiyeti olanlara yönelik yeni seçeneği duyurdu. 'Aile Destekleri Sigortası'nı "hayatımın en önemli projesi" sözleriyle nitelendiren Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına göre Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda geliri asgari ücretin altında olan veya hiç geliri olmayan ailelerin gelirleri yani her evin geliri asgari ücrete tamamlanacak.

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"ÖDEMELER BU HESAPLARA YATACAK"

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoya şu notu düştü:

"Neyse biz işimize dönelim. Ev Hanımları’na Aile Destek Sigortalarını öderken, faiz hassasiyeti olanlara, Katılım Bankası seçeneği vereceğiz. Katılım altın hesapları açtıracağız ve ödeme bu hesaplara yapılacak. Gençler bunu annelerinize anlatmamız için yardımınızı rica ediyorum."

"HAYATIMIN EN ÖNEMLİ PROJESİ"

Videodaki konuşmasında ise Kılıçdaroğlu söz konusu vaadini şu sözlerle açıkladı:

"Sevgili kadınlar, sevgili ev hanımları benim en çok değer verdiğim projem aile destekleri sigortasıdır. Bu benim hayatımın en önemli projesidir. Hatta bu ülkeye miras olarak bırakmak istediğim yegane şeydir diyebilirim. Aile Destekleri Sigortası geliri asgari ücretin altında olan veya hiç geliri olmayan ailelerin gelirlerini yani her evin gelirini asgari ücrete tamamlamaktır. Bu sigorta kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamını sosyal güvence altına almak demektir. Öyle zor bir şey değil bu."

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"EV HANIMLARININ ÖNEMLİ BİR KISMINDA KATILIM BANKASI HASSASİYETİ VAR"

"Dünyada pek çok ülkede bu sigorta dalı zaten uygulanıyor. Her aileye asgari gelir güvencesi verirseniz; ailede mutluluğu, huzuru ve bereketi sağlarsınız. Ben bunu yapacağım. İnsan onuruna yakışır şekilde yapacağım. Hiç kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceğim sözüm söz Allah’ın izniyle hiçbir çocuğumuz bu topraklarda yatağa aç girmeyecek. Ama benim bir amacım daha var o da ev kadınını güvenceye almak. Onun için bu parayı kadınların banka hesabına yatıracağım. Ayrıca biliyorum ki ev hanımlarının önemli bir kısmında katılım bankası hassasiyeti var. Bu kaygı onların ise tabi ki bu kaygı aynı zamanda benim de kaygımdır.

"BU ALTIN HESAPLARI KADININ ZIRHI OLACAK"

"Katılım bankaları ile anlaşacağız. Altın hesapları açtıracağız. Aile Destekleri Sigortası parasını altın olarak ev hanımlarının banka hesaplarına yatıracağız. Bu altın hesapları kadının zırhı olacak. Tek bir yurttaşımız bile ele güne muhtaç olmayacak. Sosyal devletin koruması altında olacak. Hiç ama hiç merak etmeyin."

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seçim Kemal Kılıçdaroğlu

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