Online satış yapıyorsanız bu hatalara düşmeyin: Sanal POS seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

Peki sanal pos nasıl kullanılır? Firmanız için en uygun sanal pos nasıl seçilir? Gelin pek çok avantajı beraberinde getiren en iyi sanal pos çeşidini bulmanın ayrıntılarına birlikte bakalım.

Sanal POS Nedir? Sanal Pos Nasıl Kullanılır?

Sanal POS online alışverişlerde ödemelerin gerçekleştirilmesini sağlar. Hem büyük hem de küçük işletmeler için ödeme çözümleri arasında yer alan sanal POS müşterilerin kredi kartı ya da banka kartları ile son derece güvenli bir şekilde ödeme almasını destekler. Sanal POS çeşitleri fiziksel cihaz gerektirmez. Online mağazalar için özenle geliştirilen ödeme çözümü pratik şekilde çalışır. İlk önce müşteriler satın almak istediği ürünleri ya da hizmetleri seçerek sepetine ekler. Ardından müşteri ödeme sayfasına yönlendirilir. Ödeme sayfasında karşısınıza banka kartı veya kredi kartı gibi alternatifler çıkar. Ödeme yapmak isteyen müşteriler VPOS’a yönlendirilir. Burada kart bilgileri girilip ödeme onaylanır. 3D Secure Güvenlik Sistemi ve diğer aşamalar bittikten sonra banka yeterli limit varsa işlemi tamamlar.

İşletmeniz için En Uygun Sanal Pos Seçimi Nasıl Olmalı?

Sanal POS günümüzde sıklıkla tercih edilen mobil ödeme sistemleri arasındadır. Pek çok avantajı beraberinde getiren sanal POS seçimi birkaç adımla tamamlanabilir. Doğru sanal POS tercihi müşteri memnuniyetini ve işletmelerin finansal verimliliğini büyük oranda artırır.

Komisyon Oranları

E-ticaret ödeme çözümleri arasında yer alan sanal POS sağlayıcılarının sunmuş olduğu komisyon oranları işletmelerin karlılığını doğrudan etkiler. Komisyon oranları yapılan işlem başına alınan ücret tutarlarını içerir. Düşük komisyon oranları vadeden sağlayıcıları seçmek uzun vadede maliyetleri düşürür. Bu sayede kar marjınızı da artırır. Ancak sanal POS seçimi yaparken yalnızca komisyon oranlarına odaklanmamak gerekir. Hizmet kalitesi ve sağlanan ek özellikler de seçimleri şekillendiren unsurlar arasında yer alır. Sanal pos ücretleri de bu unsurlardan biridir.

Taksit Seçenekleri

Online tahsilat sistemi olarak kabul gören sanal POS ile de bütün kart altyapıları için taksitli alışveriş yapma imkanı bulunmayabilir. Bu sebeple işletmeler bütün kart altyapılarına taksit olanağı sunabilen sağlayıcıları tercih ederek cazip deneyim yaşayabilir. Fakat BDDK tarafından belirlenmiş olan bazı ürünler ve hizmetler için taksitli alışveriş kesinlikle yasaktır. Taksitli alışverişlerin yasaklı ya da kısıtlanmış olduğu sektörleri öğrenmek için BDDK’dan bilgi almak mümkündür. Bu ürünlere ilaveten elektronik eşya gibi taksit imkanı bulunan malzemelerin satışını gerçekleştiren işletmelerin bütün kartlara taksit yapabilecek sanal POS’a sahip olması gerekir.

Güvenlik Seviyesi

Çevrimiçi alışverişlerde güvenli ödeme geçidi son derece önemlidir. Bu nedenle sanal POS alışverişlerinde de güvenin üst seviyelerde olması önem taşır. Farklı özel altyapıları ve sertifikaları bulunan sanal POS sağlayıcıları güvenlik noktasında oldukça başarılıdır. SSL, CVV2 ya da PCI-DSS korumaları gibi güvenlik önlemleri müşterilerde olumlu izlenim oluşturur. Bu güvenlik tedbirlerinin sanal POS sağlayıcıları tarafından da sunulması deneyimi ekstra emniyetli bir hale getirir.

Entegrasyon Altyapısı

Sanal POS’ların işletmelerin mevcut e-ticaret altyapısıyla uyumlu olması mühim bir detaydır. Kolay süreçlerden oluşan sanal pos entegrasyonu kurulumda ve kullanımda hem zaman hem de maliyet tasarrufu vadeder. API entegrasyonu ve teknik dokümantasyonun yeterli olması süreci sorunsuz hale getirir. Sanal POS seçimi yaparken entegrasyon süreçlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir.

Teknik Destek

Sanal POS kullanımında kimi zaman farklı sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle teknik destek hizmeti sunan şirketlerin tercih edilmesi gerekir. Teknik destek sunmayan sağlayıcılar ile çalışılması zaman içinde herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda bazı olumsuz deneyimleri beraberinde getirir. Ayrıca uzun süre ödeme alınamaması gibi olumsuz durumların yaşanmasına da neden olabilir.

Firma Ödeme Tarihleri

Sanal POS firmalarının işletmelere yapacakları ödeme tarihleri de seçim sürecinde rol oynar. Aylık periyotlar bazı işletmeler için uzun olabilir. Bu noktada haftalık, 10 günlük veya daha farklı ödeme dilimleri incelenebilir. Belirlenen ödeme dilimlerinin 30 günden fazla olmaması son derece önemlidir. Aksi takdirde kredi kartı ödemesi almak gibi işlemler zorlaşabilir. Dolayısıyla seçim esnasında bu detayları mutlaka dikkate almanız gerekir.

Detaylı Raporlama

Sanal POS seçeneklerinin rapor sunması büyük önem taşır. Bu raporlar işletmelerin çevrim içi satış stratejileri, pazarlama ve diğer tüm sanal satış operasyonları üzerinde etkili olur. İşletmelerin sanal POS seçiminde raporlama konusuna önem vermeleri gerekir. Raporlamada belli zaman periyotları içinde en fazla alışveriş yapan müşteriler, en yoğun satış dönemleri ve taksitli seçenek kullanımı gibi pek çok ayrıntı yer alır. Böylece işletmenin durumu hakkında kolayca bilgi sahibi olunabilir.

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