'Öyle bir zam yaparlar ki hepimiz şaşırırız' Asgari ücreti bilen Özgür Erdursun'dan çok konuşulacak en düşük emekli maaşı çıkışı!

Emekli maaşı zam oranlarını belirleyecek veri açıklandı ve enflasyon aylık bazda yüzde 2,93 arttı. Buna göre emekliye enflasyon farkı belli oldu. Peki, ne kadar artış olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalından değerlendirmelerde bulundu. Erdursun, "Enflasyonun yüzde 3-3,5 arasında açıklanmasını bekliyorduk. 2.93 oldu." dedi. En düşük emekli maaşı hakkındaki çıkış da gündem oldu.

En düşük emekli maaşı 11 bin 200 TL olacak! Bunu 12 bin TL de yapabilirler. İstanbul, Ankara adayları da kısa süre içerisinde belli olacak. Hükümet, en düşük emekli maaşını 12 bin TL de yapabilir. Hükümet, Türkiye genelinde oy da kaybedebilir. Şu anda konuşulan enflasyon ve emekli maaşları sadece vatandaşı ilgilendirmiyor, bu süreç seçimi de etkileyebilir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 15 BİN TL OLUR MU?

Emekliler, adeta bir oy deposu! Burada da şunu söylemek mümkün, emekliler hükümete kızgın. Erzurum ve Bursa, AK Parti'nin elindeki büyükşehirlerden bazıları. En düşük emekli maaşını 15 bin TL yapsalar da ben şaşırmam açık söyleyeyim. En düşük emekli aylığını 15 bin TL'ye çıkartırlarsa şaşırmam ama reel durumda beklemiyorum.

Seçimden başarıyla çıkmak adına hükümet böyle bir hamle yapabilir, seçime sadece belediye seçimi olarak bakmamak lazım! Bence olacağı söyleyeyim, az çok tahmin ediyorum. En düşük emekli maaşını

11.500 TL bandına çıkaracaklar. 11.250 TL olarak da kalabilir.

Seyyanen zam olacak, refah payı olacak! 7.500 TL'nin altında olanlara seyyanen zam olacak.

EMEKLİ ZAMMININ ORANI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,93, yıllık ise yüzde 64,77 oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile Bağ-Kur, SSK emekli maaşı zammı anlamına gelen 6 aylık enflasyon da netleşti. Buna göre emekli kök maaş zammı Ocak 2024 ilk yarısı için yüzde 37,57 olarak hesaplandı. Şimdi sırada 7500 TL olan en düşük emekli maaşı düzenlemesi var.

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