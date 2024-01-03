FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Öyle bir zam yaparlar ki hepimiz şaşırırız' Asgari ücreti bilen Özgür Erdursun'dan çok konuşulacak en düşük emekli maaşı çıkışı!

'Öyle bir zam yaparlar ki hepimiz şaşırırız' Asgari ücreti bilen Özgür Erdursun'dan çok konuşulacak en düşük emekli maaşı çıkışı!

03.01.2024 10:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

En düşük emekli maaşına 'seçim' ayarı! Asgari ücretin belli olmasının ardından vatandaşın gözü kulağı Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrilmişti! Memur ve emekli zammıyla ilgili olarak son dakika gelişmesi yaşandı! Asgari ücretin 17 bin TL seviyesine çıkmasının ardından emekli ve memur zammı da netleşti. Asgari ücret zammını bilen SGK uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşı hakkında çok sürpriz bir yorumda bulundu!

'Öyle bir zam yaparlar ki hepimiz şaşırırız' Asgari ücreti bilen Özgür Erdursun'dan çok konuşulacak en düşük emekli maaşı çıkışı!

Emekli maaşı zam oranlarını belirleyecek veri açıklandı ve enflasyon aylık bazda yüzde 2,93 arttı. Buna göre emekliye enflasyon farkı belli oldu. Peki, ne kadar artış olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalından değerlendirmelerde bulundu. Erdursun, "Enflasyonun yüzde 3-3,5 arasında açıklanmasını bekliyorduk. 2.93 oldu." dedi. En düşük emekli maaşı hakkındaki çıkış da gündem oldu.

iStock-1448793387

En düşük emekli maaşı 11 bin 200 TL olacak! Bunu 12 bin TL de yapabilirler. İstanbul, Ankara adayları da kısa süre içerisinde belli olacak. Hükümet, en düşük emekli maaşını 12 bin TL de yapabilir. Hükümet, Türkiye genelinde oy da kaybedebilir. Şu anda konuşulan enflasyon ve emekli maaşları sadece vatandaşı ilgilendirmiyor, bu süreç seçimi de etkileyebilir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 15 BİN TL OLUR MU?

Emekliler, adeta bir oy deposu! Burada da şunu söylemek mümkün, emekliler hükümete kızgın. Erzurum ve Bursa, AK Parti'nin elindeki büyükşehirlerden bazıları. En düşük emekli maaşını 15 bin TL yapsalar da ben şaşırmam açık söyleyeyim. En düşük emekli aylığını 15 bin TL'ye çıkartırlarsa şaşırmam ama reel durumda beklemiyorum.

İlgili Galeri

'Seçim geliyor öyle bir zam yaparlar ki hepimiz şaşırırız' Asgari ücreti bilen Özgür Erdursun'dan çok konuşulacak en düşük emekli maaşı çıkışı! 'Seçim geliyor öyle bir zam yaparlar ki hepimiz şaşırırız' Asgari ücreti bilen Özgür Erdursun'dan çok konuşulacak en düşük emekli maaşı çıkışı!

qwrqeq

Seçimden başarıyla çıkmak adına hükümet böyle bir hamle yapabilir, seçime sadece belediye seçimi olarak bakmamak lazım! Bence olacağı söyleyeyim, az çok tahmin ediyorum. En düşük emekli maaşını
11.500 TL bandına çıkaracaklar. 11.250 TL olarak da kalabilir.

Seyyanen zam olacak, refah payı olacak! 7.500 TL'nin altında olanlara seyyanen zam olacak.

iStock-1422333386

EMEKLİ ZAMMININ ORANI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,93, yıllık ise yüzde 64,77 oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile Bağ-Kur, SSK emekli maaşı zammı anlamına gelen 6 aylık enflasyon da netleşti. Buna göre emekli kök maaş zammı Ocak 2024 ilk yarısı için yüzde 37,57 olarak hesaplandı. Şimdi sırada 7500 TL olan en düşük emekli maaşı düzenlemesi var.

iStock-1778859230

KALEM KALEM MEMUR MAAŞLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İlginizi Çekebilir

2024 memur zammı netleşti!

2024 memur zammı netleşti!

 Dolandırıcılar profesör karı koca çıkarsa... İş insanı servet kaptırdı!

Dolandırıcılar profesör karı koca çıkarsa... İş insanı servet kaptırdı!

 Aralık ayı enflasyonu belli oldu! Memura emekliye zamda son söz

Aralık ayı enflasyonu belli oldu! Memura emekliye zamda son söz

 6 aylık enflasyon farkı belli oldu: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı netleşti!

6 aylık enflasyon farkı belli oldu: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı netleşti!


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SK Bağ-Kur, emekli sandığı yeni zamlı maaşlar...SK Bağ-Kur, emekli sandığı yeni zamlı maaşlar...
Memur-Sen'den zam oranlarına ilk tepkiMemur-Sen'den zam oranlarına ilk tepki
2024 memur zammı netleşti! Meslek meslek hesaplandı2024 memur zammı netleşti! Meslek meslek hesaplandı
Anahtar Kelimeler:
memur zammı son dakika emekli zammı enflasyon rakamları
En Çok Okunan Haberler
6 aylık enflasyon farkı belli oldu: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı netleşti!

6 aylık enflasyon farkı belli oldu: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı netleşti!

İkinci ek MTV iddiası için resmi açıklama geldi!

İkinci ek MTV iddiası için resmi açıklama geldi!

İstanbul'a lapa lapa kar yağacak, kutup soğukları geliyor!

İstanbul'a lapa lapa kar yağacak, kutup soğukları geliyor!

O linke sakın tıklamayın! "Türkiye'de çok büyük siber saldırı"

O linke sakın tıklamayın! "Türkiye'de çok büyük siber saldırı"

Aralık ayı enflasyonu belli oldu! Memura emekliye zamda son söz

Aralık ayı enflasyonu belli oldu! Memura emekliye zamda son söz

2024 memur zammı netleşti!

2024 memur zammı netleşti!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.