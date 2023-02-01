"Parayı biz vereceğiz" deyip EYT düzenlemesine tepki gösterdi: EYT mağdurları gitti, EPT mağdurları geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin, "2 milyondan fazla EYT'li martta emeklilik beklerken ancak yarısının bu düzenlemeden yararlanabileceği anlaşılıyor. Emeklilikte Yaşa Takılan mağdurlar gitti, prim gün sayısı mağdurları geldi. Sözünüzü yerine getirin. 'EYT'yi bitiriyoruz' deyip, EPT mağduru yaratmayın. İnsanları emeklilikte prime takmayın" dedi. 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerle ilgili de konuşan Öztrak, "odri meydan. Partiniz Meclis'e, Milletvekili Genel Seçimini ve Cumhurbaşkanlığı seçimini 6 Nisan'dan önceki son pazar olan 2 Nisan 2023 günü yapmak için teklif getirsin. Biz de destekleyelim" ifadelerini kullandı.

"EPT MAĞDURU YARATMAYIN"

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sırasında basın açıklaması yaptı. Öztrak, EYT'de vatandaşların prim şartı ile mağdur edilmemesi gerektiğini belirterek, "Seçim kaybedeceğimi bilsem de yapmam' diye büyük laflar edip sonra seçimi kaybedeceğini anlayınca tükürdüklerini yalamak zorunda kalanlar, 'EYT düzenlemesini yaptık yapacağız' diyerek mağdurları aylarca beklettiler. Sonunda Meclis'e bir düzenleme sundular. Ama o da evlere şenlik. 2 milyondan fazla EYT'li martta emeklilik beklerken ancak yarısının bu düzenlemeden yararlanabileceği anlaşılıyor. Emeklilikte Yaşa Takılan mağdurlar gitti. Prim gün sayısı mağdurları geldi. Sözünüzü yerine getirin. 'EYT'yi bitiriyoruz' deyip, EPT mağduru yaratmayın. İnsanları emeklilikte prime takmayın. Bu vatandaşlarımızın haklarını tam verin. Nasıl olsa ödemeleri siz yapmayacaksınız. Parayı biz vereceğiz" dedi.

"SEÇİMLERİ 2 NİSANDA YAPMAK İÇİN TEKLİF GETİRİN"

Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de referandum öncesi 'Cumhurbaşkanının Meclis'i fesih yetkisi yok' dediğini hatırlatarak, "Şimdi aynı Erdoğan, 14 Mayıs'ta seçim için yetkisini kullanacağını söylüyor. Adına fesih demeden, tek kişinin kararıyla, koskoca Meclis'i seçime götüreceğini söylüyor. 2017'de, tarihin en düşük oy oranıyla kabul edilen mevcut Anayasa değişikliğinde cumhurbaşkanının ancak iki dönem seçilebileceği hükmünü değiştirmediler. O dönemde cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Erdoğan'ın bu hükme tabi olmayacağını, yapılan değişikliğin, mevcut dönemi kapsamayacağını, bir dönem sonra uygulanmaya başlayacağını millete söyleyen bir geçici madde de koymamışlar. Peki, sarayın Anayasa uleması ne yapmış? Anayasa'nın 116'ıncı maddesine, 'Cumhurbaşkanının ikinci döneminde, Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir' diye açıkça yazmış. Yani kendi ifadeleriyle, 'Kronometreyi sıfırlamanın' tek yolu var. O da seçimin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yenilenmesi. O halde izlenecek yol bellidir. Hodri meydan. Partiniz Meclis'e, Milletvekili Genel Seçimini ve Cumhurbaşkanlığı seçimini 6 Nisan'dan önceki son pazar olan 2 Nisan 2023 günü yapmak için teklif getirsin. Biz de destekleyelim" diye konuştu.

"BİZ MİLLETİN İRADESİNE SELAM VERİRİZ"

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşmasında, 'Açıkladıkları metinle güya herkese selam veriyorlar. 'Kayyımı kaldıracağız ve belediyelere özerklik vereceğiz' diyerek masa altı ortakları HDP'ye selam veriyorlar. 'Olağanüstü Hal Kararnamelerini iptal edeceğiz' diyerek, kamudan uzaklaştırılan kapı arkası ortakları PKK'lılara ve FETÖ'cülere selam veriyorlar' sözleriyle ilgili şöyle dedi:

"Biz milletimiz dışında kimseye selam vermeyiz. Askerimizin başına çuval geçirildiğinde 'nota verin' diyenlere 'ne notası müzik notası mı?' diyenlerin, teröristler karşısında Süleyman Şah Türbesi'ni sırtlayıp vatan toprağından kaçıranların, Amerika Birleşik Devletleri başkanının 'aptal olma' diye yazdığı mektubu yüzüne çarpamayanların; bize kime selam vereceğimizi söylemek haddi değildir. Biz milletin iradesine selam veririz. Siz dördünüz ne zaman bir araya geldiniz de milletin başına açtığınız dertlere deva olacak bir çözüm planı hazırladınız. Nerede sizin çözüm planınız? Bizimle laf yetiştirmeyi bırakın. Hedef, politika, program, proje yarıştırın. 10 parmağınızda 10 kara, bize sürmeye kalkıyorsunuz. Milletin parasını pul ettiniz, gelirini düşürdünüz. Hayat pahalılığına ezdirdiniz. Verdiğiniz hiçbir sözü tutmadınız. Esas milletin kazanımlarını yağmalayan sizlersiniz. Bu beceriksiz, liyakatsiz kadrolara milletimiz yerli ve milli cevap mutlaka verecek. Kendi halini görmeyip gülene sandıkta 'güle güle' diyecektir."