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  4. EYT SON DAKİKA: EYT emeklilik prim günü bilmecesi çözüldü: SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için kademeli sistem... Mart'ta ilk maaşını almak isteyene 28 Şubat uyarısı!

EYT SON DAKİKA: EYT emeklilik prim günü bilmecesi çözüldü: SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için kademeli sistem... Mart'ta ilk maaşını almak isteyene 28 Şubat uyarısı!

31.01.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT son dakika haberleri: EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kanun teklifi Meclis başkanlığına sunuldu. Yaş sınırı olmadan kademeli prim günü ile emekli olmaya hak kazanan milyonlar için detaylar tamamen netleşti. 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak yasa teklifinin ay ortasında yürürlüğe girmesi planlanıyor. İlk maaşlar ise Mart ayında. Peki EYT şartları neler? İşte Meclis’e sunulan taslak metin ve EYT emeklilik prim günü için detaylar…

EYT SON DAKİKA: EYT emeklilik prim günü bilmecesi çözüldü: SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için kademeli sistem... Mart'ta ilk maaşını almak isteyene 28 Şubat uyarısı!

Son dakika EYT haberleri: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Meclis’e sunuldu. Kanun teklif 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masasına gidecek. Şubat ayının ortasında ise kanun teklifinin yasalaşması öngörülüyor. Yasanın çıkması ile birlikte EYT şartları taşıyan vatandaşlar emeklilik başvurularını o tarihten itibaren yaparak ilk aylıklarını Mart ayında almaya hak kazanacak. Peki EYT’de prim gün sayısı kaç? EYT’de şartlar ne? İşte Meclis’e sunulan kanun teklifinde yer alan o maddeler ve son dakika haberinin detayları…

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EYT’DE KADEMELİ PRİM UYGULAMASI

Yaş sınırı olmadan 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenlerin faydalanacağı EYT düzenlemesinde en düşük emekli aylığı olan 5.500 liranın altında maaş olmayacak. Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek. Ancak SGK’lılar kademeli prim gününe tabi olacak. Kademeli prim günü 5.000’den başlayarak 5.975 güne kadar çıkacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabi olan kadınlar 7.200, erkekler ise 9.000 prim gününü doldurarak olabilecek. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.

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28 ŞUBAT DETAYI

EYT ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, kim ne zaman emekli olacak, kim ne zaman başvuru yapacak? sorularına cevap verdi. “Örnekleriyle biz bu genelgenin içeriğini gördükten sonra oradan sürecimizi başlatmış olacağız. Tabii bu süreç 28 Şubat'a gelmeden önce tamamlanmış olacak” diyen uzman isim, “Çünkü Genel Kurul ve Cumhurbaşkanı onayı maksimum toplam 2 gün bilemediniz 3 gün. 10 gün de genelgenin çıkması desek 13 gün ki ben o kadar da bekleyeceğini tahmin etmiyorum. Daha erken hızlı bir şekilde çıkacak. Yani 15 Şubat itibariyle bu iş sona ermiş olacak” ifadelerini kullandı.

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EYT BAŞVURU ŞARTLARI NE?

“Önce prim gün sayımı tamamlamış mıyım? Hizmet yılımı tamamlamış mıyım? Bunlara baktıktan sonra evet ben bunları yerine getirmişsem ya da bunları yerine getirememişsen, prim günüm eksiğin varsa borçlanmayla tamamlayabiliyor muyum? Tamamlarsam ne zaman emekli olacağım? Bütün bunların detaylarına bakacağız” diyen Kaya, “Ve diyelim ki 28 Şubat tarihine biz bunu yetiştirdiğimiz takdirde bizim maaşımız bir Mart'tan itibaren işlemeye başlayacak. 27 Şubat tarihine tarihi mesai bitimine kadar elektronik ortamda gece 24.00'a kadar başvuru yaptığımız takdirde 1 Mart'tan itibaren bizim maaşımız işlemeye başlayacak” bilgisini paylaştı.

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BAŞVURULAR E-DEVLET, PTT VE SGK MÜDÜRLÜKLERİNDEN

EYT başvuruları için e-Devlet’i adres gösteren uzman isim şunları söyledi:
“Havaların da soğuduğunu varsayarsak ki önümüzdeki günlerde kar yağışı da olacak. Vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kapılarında veya önlerinde bir sıra beklemelerine gerek yok. Birincisi e-Devlet sistemi üzerinden bu başvuruyu yapabiliyoruz. Buna imkanı olmayanlar PTT şubelerinden iadeli taahhütlü gönderebilirler. Eğer her ikisini de yapamıyorsa vatandaşlarımız o zaman Sosyal Güvenlik Kurumu'nun doğrudan merkez müdürlüklerine ya da il müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.”

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ÇALIŞAN EYT'LİLERİN DURUMU

Kanun taslağında çalışan ve çalışmayan EYT’lilerin durumları da açık bir şekilde belirtildi. Bu konuya ilişkin de açıklamada bulunan Özgür Kaya şunları dile getirdi:
“İşverenle öncelikli olarak görüşecekler. Çalışanlar eğer işine devam etmek istiyorlarsa, devam ediyorlarsa diyelim ki 28 Şubat itibariyle 08 kodundan işten ayrılış bildirgesi verilecek. Bakın burada işten çıkıştan bahsetmiyorum. İşten ayrılış bildirgesi. Çünkü 08 kodu statü değişikliği söz konusu. Ben aktif pozisyondan, pasif pozisyonla düşünüyorum demektir. Yani uzun vadeli sigorta yerine kısa vadeli sigortaya geçiyorum. Ve emekli başvurusunu yaptıktan sonra normal sigortam sona erecek ve takip eden ay başından itibaren emekli sigortam tekrar başlayacak.

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ÇALIŞMAYAN EYT’LİLERİN DURUMU

Çalışmayanlar için işlem çok basit. Doğrudan tahsis talep formunu verecekler. e-Devlet sistemi üzerinden, PTT şubelerinden ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek çalışmayanlar tahsis talebinde bulunup 28 Şubat'ta başvuru yaptıklarında az önce ifade ettiğim gibi 1 Mart'tan itibaren aylıkları bağlanacak.”

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PROMOSYON VE İKRAMİYELER

Emekli daylarının en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de maaş alacakları banka oldu. Banka seçimini ise büyük çoğunlukla emekli promosyonu ödemelerinin şekillendirileceği ifade ediliyor. Bir diğer konu ise yılda iki kez 1.100 TL olarak ödenen bayram ikramiyeleri. Bu yıl Ramazan Bayramı Nisan ayına denk geliyor. Yasa çıkmasının ardından hemen emeklilik başvurusunda bulunan vatandaşlar bayram ikramiyesini de almaya hak kazanacak.

İŞTE MECLİS'E GİDEN EYT KANUN TEKLİFİNİN TASLAK METNİ

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