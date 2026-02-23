'Sayılı günler kaldı' Bakan Uraloğlu duyurdu: 1 Nisan'da kullanıcılara sunulacak

Türkiye'de mobil iletişim 32 yaşında, 5G kapıda! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA muhabirine, cep telefonu şebekelerinin Türkiye'de hizmet vermeye başlamasının 32. yıl dönümü dolayısıyla değerlendirmede bulundu.

Japonya'da Nippon Telegraph and Telephone (NTT) tarafından ilk ticari 1G ağının 1979'da devreye alındığı bilgisini paylaşan Uraloğlu, "Türkiye'de 23 Şubat 1994'te dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aramasıyla gerçekleşen ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 32 yıl geçti. Bu görüşmeyle başlayan dijital mobil iletişim, Türkiye'de yaşamı köklü şekilde değiştirdi. Böylece Türkiye, analog araç telefonlarından dijital GSM çağının ilk adımlarını atmış oldu." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, 23 Şubat 1994'ün Türkiye'de cep telefonu şebekelerinin hizmet vermeye başlama günü olduğunu hatırlatarak, Çiller'in Demirel'i aramasının Türkiye'de 2G teknolojisinin (dijital GSM) kullanılmaya başlandığı zamanı simgelediğini söyledi.

Türkiye'nin, 1991 yılında araç telefonları üzerinden kullanılan 1G teknolojisiyle mobil iletişim alanında ilk adımı attığına dikkati çeken Uraloğlu, "Türkiye'de internet kullanımı 1993 yılında başlarken cep telefonları üzerinden sesli görüşme, veri iletimi ve kısa mesaj (SMS) gönderimini mümkün kılan 2G teknolojisi ise 1994'te hizmete sunuldu." diye konuştu.

Uraloğlu, ülkede 3G hizmetlerinin 2009'da devreye alındığını aktararak, sesin yanında datanın da önem kazanmasıyla Türkiye'nin 3G'ye geçiş yaptığını dile getirdi.

4,5G'DEN 5G'YE GEÇİŞ 1 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

4,5G hizmetinin 1 Nisan 2016'da aktif edildiğini ve mobil internet hızlarında büyük artış sağlandığını vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"4,5G hizmetleri devreye alınarak mobil internet ve veri erişiminde önemli bir sıçrama yaşandı. Türkiye, mobil cihazlarda internet hızını 4,5G teknolojisi sayesinde 10 kat artıran yeni imkanlara kavuştu. Türkiye'nin, saniyede 20 gigabit veri aktarım hızı sunacak olan 5G teknolojisini kullanmasına sayılı günler kaldı. Türkiye, mobil iletişim teknolojisinde 1 Nisan'da büyük bir dönüşüme hazırlanıyor. Çalışmaları uzun yıllardır devam eden ve 3 operatörün 16 Ekim 2025'te gerçekleştirilen ihalede 11 frekans paketini satın aldığı 5G teknolojisi, 1 Nisan'da kullanıcılara sunulacak. 1G'den 5G'ye uzanan süreç, iletişim teknolojilerinin nasıl evrildiğini net şekilde gösterdi. Cep telefonları, hayatımızda sadece iletişim değil, iş, eğitim, ekonomi ve sosyal yaşamı dönüştüren bir altyapı haline geldi."

Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de cep telefonu şebekelerinin gelişiminin sadece teknolojik bir ilerleme değil, aynı zamanda toplumsal yaşam ve ekonomik faaliyetler üzerinde de kalıcı etkiler bıraktığını anlattı.

5G'ye geçişle birlikte hızın da en önemli unsur olacağını belirten Uraloğlu, "2025'in üçüncü çeyreği itibarıyla ülkemizde 98,2 milyon geniş bant internet abone sayısına ulaştık. 5G'ye geçiş öncesi kullanılan en son teknoloji niteliğindeki 4,5G'de ise kritik bir eşik daha geride bırakıldı. 4,5G abone sayısı ilk defa 91 milyonu aştı. Türkiye'deki toplam 99 milyon 129 bin 226 mobil abonenin 91 milyon 99 bin 845'ini 4,5G aboneleri oluşturdu. Ayrıca vatandaşlarımıza 4,5G hizmetlerinin sağlıklı verilebilmesi için fiber yatırımlarımız da devam ediyor. Bu kapsamda işletmecilerin 2025'in üçüncü çeyreği itibarıyla toplam fiber uzunluğu 657 bin kilometreye ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

"5G İLE YÜKSEK HIZI MİLLETÇE TECRÜBE EDECEĞİZ"

Uraloğlu, Türkiye'de iletişim ve haberleşme alanının daha da güçlendirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini, bunun en somut örneğinin 5G teknolojisine geçiş sürecinin olduğunu dile getirdi.

5G'ye geçildikten sonra iletişim hızında büyük artış yaşanacağını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yeni teknolojiyle internet üzerinden artık kesintisiz ve daha hızlı oyun oynanabilecek. Uzaktan ameliyatlar yapılabilecek. Gönderimler artık daha hızlı olacak. Uzaktan erişimler çok daha kolay hale gelecek. 5G teknolojisine ülkemizde yerli ve milli ürünlerle geçebilmek için çalışmalarımızı hızlandırdık. Geçen yıl ihalesi yapılan ve 1 Nisan 2026'da hayata geçireceğimiz 5G teknolojisiyle, dijital çağın gerektirdiği yüksek hızı milletçe tecrübe edeceğiz, vatandaşlarımızın ve sanayinin hizmetine sunacağız."

