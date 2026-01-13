ŞOK'a mini buzdolabı geliyor! 14 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Şok markete bu hafta bebekler için Oioi beslenme gereçleri, Dolu eğitici klozet ve katlanabilir banyo setleri gelirken oyuncak tarafında Gokidy uzaktan kumandalı araçlar ve Fisher-price oyun hamurları öne çıkıyor. Ev dekorasyonu ve beyaz eşya arayanlar için Weltwood modern mobilya takımları ile Altus marka buzdolabı ve çamaşır makineleri dikkat çekerken Sensodyne, Pantene ve Vanish gibi markaların bakım ve temizlik ürünleri de ŞOK raflarında yerlerini alıyor.
Haftanın gıda fırsatları
Pantene onarıcı koruyucu/güçlü ve parlak şampuan çeşitleri 159 TL
- Sensodyne hassas bakım diş fırçası 1+1 111 TL
- Sensodyne gelişmiş beyazlık diş fırçası 1+1 136 TL
- Sensodyne beyazlatıcı diş macunu 75 ml 129 TL
- Sensodyne komple koruma diş macunu 75 ml 126 TL
- Lady club vücut spreyi 250 ml 94 TL
- Hope saç boyası çeşitleri 85 TL
- Dermokil şampuan çeşitleri 1000 ml 89 TL
- Dermokil inci/pirinç tüy kağıt maske 35 TL
- Nivea yoğun besleyici vücut sütü 250 ml 125 TL
- Vaseline original 100 ml 139 TL
- Duru hydro pure sakura çiçeği bakım sabunu 4x110 g 95 TL
- Kotex ince günlük ped 45 TL
- Kotex normal günlük ped 95 TL
- Kotex ultra normal/gece hijyenik ped 113 TL
- Kotex natural gece 14'lü 123 TL
- Vanish oxi action leke çıkarıcı renkliler 1 l 159 TL
- Mintax yoğun çamaşır suyu 4 kg 99 TL
- Mintax bulaşık deterjanı 2,5 kg 99 TL
- Rinso sıvı bakım çamaşır deterjanı 3 l 149 TL
- La vache qui rit üçgen peynir 8x12,5 g 40 TL
- Tat sıkı dostlar ketçap & mayonez 90 TL
- Kahve dünyası sıcak çikolata/salep 135 TL
- Sleepy easy clean yüzey temizlik havlusu 100'lü 60 TL
- Duru limon kolonyası 400 ml 79 TL
Oioi silikon bebek önlük 349 TL
Oioi silikon bardak 149 TL
Oioi silikon renkli pipet 10'lu 149 TL
Wee baby kapaklı mama tabağı 169 TL
Wee baby püre kaşığı 100 TL
Wee baby mama kaşığı 3'lü 100 TL
Figürlü cam şişe 1 l 50 TL
Meyve rendesi 100 TL
Pipetli bardak 100 TL
Desenli matara 100 TL
Silikon başlıklı atıştırmalık kabı 75 TL
Süt ve mama saklama kabı 4'lü 50 TL
Kapaklı mama kabı 50 TL
Desenli pipetli cam şişe 250 ml 34,95 TL
Bebek ve çocuk askısı 6'lı 50 TL
Banyo & mama oturağı 299 TL
Tavşan desenli bebek taburesi 100 TL
Kulplu klozet adaptörü 100 TL
Katlanabilir küvet 37 l 499 TL
Katlanabilir su kovası 12 l 199 TL
Katlanabilir maşrapa 1,2 l 50 TL
Katlanabilir çamaşır selesi 38 l 249 TL
Kiwi döner başlıklı çocuk diş fırçası 349 TL
Comfort mama sandalyesi 599 TL
- Pilsan mini arabalar 6'lı set 119 TL
- Midilli at 499 TL
- Dolu eğitici klozet 549 TL
- Dede yumuşak blok 28 parça 249 TL
- Rakamlı yer karosu 249 TL
- Tummy time zeka kartları 129 TL
- Sevimli eğitici tırtıl 59,95 TL
- Tospik oyuncak 100 TL
- Gokidy sesli arkadaşım koala/fil 199 TL
- Atlı karınca bebek oyuncağı 199 TL
- Yumuşak çıngıraklı top 100 TL
- Halkalı araba 119 TL
- Kurbağa kule 179 TL
- Yuvarlama kulesi potalı 149 TL
- Bultak otobüs 149 TL
- Tekerlekli yürüyüş arkadaşım 199 TL
- Yürüyüş arkadaşım 129 TL
- Sevimli ördek kule 129 TL
- Eğlenceli çıngıraklı bebek arabaları 119 TL
Gokidy uzaktan kumandalı metal 4x4 araba 799 TL
- Pufu uyku arkadaşım pelüş ayıcık 449 TL
- Erpa balerin bebiş bebek 299 TL
- Oyuncak dikey süpürge 399 TL
- Gokidy ilk motosikletim 449 TL
- Sesli ışıklı mikrofon 149 TL
- Mercan renkli top 10 cm 59,95 TL
- Fisher-price şekilleri öğreniyorum oyun hamuru seti 119 TL
- Sürtmeli dinozor modelli araçlar 100 TL
- Neon jip çek bırak araba 119 TL
- Route 1000 parça puzzle 89,95 TL
- Vakumda monster araba 149 TL
- Wolf arazi aracı 89,95 TL
- Pritt oyun hamuru 6'lı 119 TL
Bebek yorganı 95x145 cm 179 TL
- Wellsoft bebek battaniyesi 90x110 cm 179 TL
- Bebek yastığı 35x45 cm 69,95 TL
- Gabby's dollhouse lisanslı pijama takımı 349 TL
- Lisanslı 2'li soket çorap 75 TL
- Karanlıkta parlayan bebek battaniyesi 90x110 cm 199 TL
- Karanlıkta parlayan çocuk halısı 90x110 cm 249 TL
- Havlu bebek çorap 3'lü 100 TL
- Figürlü hasır sepet büyük boy 349 TL
Weltwood bohem mdf 6 kişilik masa ahşap ayaklı 8,499 TL
- Weltwood kelebek mdf masa ahşap ayak 9,999 TL
- Weltwood bohem mdf 4 kişilik masa ahşap ayak 11,999 TL
- Weltwood bohem mdf 4 kişilik masa ahşap ayaklı 3,499 TL
- Weltwood bohem mdf orta sehpa 1,299 TL
- Weltwood bohem Tokyo tv ünitesi 2,999 TL
- Weltwood bohem Berlin tv ünitesi 2,999 TL
Altus al 8103 8 kg çamaşır makinesi 15,999 TL
- Altus al 8103 8 kg çamaşır makinesi 15,999 TL
- Altus al 50 uhd 9825 50" 4k smart led tv 15,899 TL
- Altus al 434 ps 4 programlı bulaşık makinesi 13,499 TL
- Altus al 333 b çift kapılı buzdolabı 17,999 TL
- Altus al 306 b tezgah altı mini buzdolabı 10,299 TL
- Altus al 371 sne çift kapılı no frost buzdolabı 23,299 TL
