ŞOK'a mini buzdolabı geliyor! 14 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Şok markete bu hafta bebekler için Oioi beslenme gereçleri, Dolu eğitici klozet ve katlanabilir banyo setleri gelirken oyuncak tarafında Gokidy uzaktan kumandalı araçlar ve Fisher-price oyun hamurları öne çıkıyor. Ev dekorasyonu ve beyaz eşya arayanlar için Weltwood modern mobilya takımları ile Altus marka buzdolabı ve çamaşır makineleri dikkat çekerken Sensodyne, Pantene ve Vanish gibi markaların bakım ve temizlik ürünleri de ŞOK raflarında yerlerini alıyor.

Haftanın gıda fırsatları

Pantene onarıcı koruyucu/güçlü ve parlak şampuan çeşitleri 159 TL

Sensodyne hassas bakım diş fırçası 1+1 111 TL

Sensodyne gelişmiş beyazlık diş fırçası 1+1 136 TL

Sensodyne beyazlatıcı diş macunu 75 ml 129 TL

Sensodyne komple koruma diş macunu 75 ml 126 TL

Lady club vücut spreyi 250 ml 94 TL

Hope saç boyası çeşitleri 85 TL

Dermokil şampuan çeşitleri 1000 ml 89 TL

Dermokil inci/pirinç tüy kağıt maske 35 TL

Nivea yoğun besleyici vücut sütü 250 ml 125 TL

Vaseline original 100 ml 139 TL

Duru hydro pure sakura çiçeği bakım sabunu 4x110 g 95 TL

Kotex ince günlük ped 45 TL

Kotex normal günlük ped 95 TL

Kotex ultra normal/gece hijyenik ped 113 TL

Kotex natural gece 14'lü 123 TL

Vanish oxi action leke çıkarıcı renkliler 1 l 159 TL

Mintax yoğun çamaşır suyu 4 kg 99 TL

Mintax bulaşık deterjanı 2,5 kg 99 TL

Rinso sıvı bakım çamaşır deterjanı 3 l 149 TL

La vache qui rit üçgen peynir 8x12,5 g 40 TL

Tat sıkı dostlar ketçap & mayonez 90 TL

Kahve dünyası sıcak çikolata/salep 135 TL

Sleepy easy clean yüzey temizlik havlusu 100'lü 60 TL

Duru limon kolonyası 400 ml 79 TL

Oioi silikon bebek önlük 349 TL

Oioi silikon bardak 149 TL

Oioi silikon renkli pipet 10'lu 149 TL

Wee baby kapaklı mama tabağı 169 TL

Wee baby püre kaşığı 100 TL

Wee baby mama kaşığı 3'lü 100 TL

Figürlü cam şişe 1 l 50 TL

Meyve rendesi 100 TL

Pipetli bardak 100 TL

Desenli matara 100 TL

Silikon başlıklı atıştırmalık kabı 75 TL

Süt ve mama saklama kabı 4'lü 50 TL

Kapaklı mama kabı 50 TL

Desenli pipetli cam şişe 250 ml 34,95 TL

Bebek ve çocuk askısı 6'lı 50 TL

Banyo & mama oturağı 299 TL

Tavşan desenli bebek taburesi 100 TL

Kulplu klozet adaptörü 100 TL

Katlanabilir küvet 37 l 499 TL

Katlanabilir su kovası 12 l 199 TL

Katlanabilir maşrapa 1,2 l 50 TL

Katlanabilir çamaşır selesi 38 l 249 TL

Kiwi döner başlıklı çocuk diş fırçası 349 TL

Comfort mama sandalyesi 599 TL

Pilsan mini arabalar 6'lı set 119 TL

Midilli at 499 TL

Dolu eğitici klozet 549 TL

Dede yumuşak blok 28 parça 249 TL

Rakamlı yer karosu 249 TL

Tummy time zeka kartları 129 TL

Sevimli eğitici tırtıl 59,95 TL

Tospik oyuncak 100 TL

Gokidy sesli arkadaşım koala/fil 199 TL

Atlı karınca bebek oyuncağı 199 TL

Yumuşak çıngıraklı top 100 TL

Halkalı araba 119 TL

Kurbağa kule 179 TL

Yuvarlama kulesi potalı 149 TL

Bultak otobüs 149 TL

Tekerlekli yürüyüş arkadaşım 199 TL

Yürüyüş arkadaşım 129 TL

Sevimli ördek kule 129 TL

Eğlenceli çıngıraklı bebek arabaları 119 TL

Gokidy uzaktan kumandalı metal 4x4 araba 799 TL

Pufu uyku arkadaşım pelüş ayıcık 449 TL

Erpa balerin bebiş bebek 299 TL

Oyuncak dikey süpürge 399 TL

Gokidy ilk motosikletim 449 TL

Sesli ışıklı mikrofon 149 TL

Mercan renkli top 10 cm 59,95 TL

Fisher-price şekilleri öğreniyorum oyun hamuru seti 119 TL

Sürtmeli dinozor modelli araçlar 100 TL

Neon jip çek bırak araba 119 TL

Route 1000 parça puzzle 89,95 TL

Vakumda monster araba 149 TL

Wolf arazi aracı 89,95 TL

Pritt oyun hamuru 6'lı 119 TL

Bebek yorganı 95x145 cm 179 TL

Wellsoft bebek battaniyesi 90x110 cm 179 TL

Bebek yastığı 35x45 cm 69,95 TL

Gabby's dollhouse lisanslı pijama takımı 349 TL

Lisanslı 2'li soket çorap 75 TL

Karanlıkta parlayan bebek battaniyesi 90x110 cm 199 TL

Karanlıkta parlayan çocuk halısı 90x110 cm 249 TL

Havlu bebek çorap 3'lü 100 TL

Figürlü hasır sepet büyük boy 349 TL

Weltwood bohem mdf 6 kişilik masa ahşap ayaklı 8,499 TL

Weltwood kelebek mdf masa ahşap ayak 9,999 TL

Weltwood bohem mdf 4 kişilik masa ahşap ayak 11,999 TL

Weltwood bohem mdf 4 kişilik masa ahşap ayaklı 3,499 TL

Weltwood bohem mdf orta sehpa 1,299 TL

Weltwood bohem Tokyo tv ünitesi 2,999 TL

Weltwood bohem Berlin tv ünitesi 2,999 TL

Altus al 8103 8 kg çamaşır makinesi 15,999 TL

Altus al 8103 8 kg çamaşır makinesi 15,999 TL

Altus al 50 uhd 9825 50" 4k smart led tv 15,899 TL

Altus al 434 ps 4 programlı bulaşık makinesi 13,499 TL

Altus al 333 b çift kapılı buzdolabı 17,999 TL

Altus al 306 b tezgah altı mini buzdolabı 10,299 TL

Altus al 371 sne çift kapılı no frost buzdolabı 23,299 TL

