ŞOK'a hamur yoğurma makinesi geliyor! 10 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Bu hafta ŞOK’a mutfaktan ev tekstiline ve küçük ev aletlerine kadar pek çok ürün geliyor. Emsan kahve fincan takımlarından döküm tavalara, Paşabahçe ve Borcam ürünlerinden Porland ve Keramika markasına kadar pek çok mutfak ürünü katalogda yer alıyor. Ayrıca quartz ısıtıcılardan ankastre sete, çay makinesi, blender, mini dikiş makinesi, midi fırın ve ısıtıcı çeşitlerine kadar farklı ihtiyaçlara hitap eden elektrikli ürünler de var.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Haftanın fırsat ürünleri
Emsan kalpten kalbe 6 kişilik kahve fincan takımı 749 TL
- Emsan rendeli saklama / karıştırma kabı 499 TL
- Emsan 5 parça servis seti 299 TL
- Emsan alüminyum döküm pankek tavası 499 TL
- Mehtap kaçerola 199 TL
- Mehtap krep tava 249 TL
- Mehtap kek kalıbı çeşitleri 199 TL
- Lava çift kulplu döküm ızgara tava 1,249 TL
- 4 katlı çok amaçlı organizer 239 TL
- Organizer saklama kabı 199 TL
- 2'li metal patates / soğan kovası 399 TL
- Dikdörtgen tepsi 100 TL
- Kapaklı mikser kabı 75 TL
- Basmalı yaylı çırpıcı 34,95 TL
- Metal süzgeç 50 TL
- Çekmeceli yumurtalık 129 TL
- Trio rende 75 TL
- 3'lü metal figürlü kurabiye kabı 100 TL
- Termos 249 TL
- Desenli kahve bardağı 16,95 TL
- Paşabahçe diamond şekerlik 299 TL
- Patisserie ayaklı servis tabağı 349 TL
- Village karaf 149 TL
- Villa patisserie 3 katlı sunumluk 229 TL
- 3'lü aurora kase 169 TL
- 6'lı aurora pasta tabağı 399 TL
- Borcam kapaklı dikdörtgen tencere 249 TL
- 6'lı echo su bardağı 149 TL
- Madlen ayaklı servis tabağı 299 TL
- 6'lı aurora çay takımı 399 TL
- Aurora servis tabağı 199 TL
- 3'lü aurora oval tabak 199 TL
- Elegant dikdörtgen servis tabağı 149 TL
- 2'li vela fincan / kupa 149 TL
- Elegant bölmeli servis tabağı 149 TL
- 4'lü Porland desenli porselen pasta tabağı 499 TL
- 4'lü Porland desenli porselen kase 399 TL
- Pirge çelik pastacılık ürünleri 239 TL
- 4'lü Keramika dekorlu pasta tabağı 299 TL
- Keramika çerezlik 39,95 TL
- 3'lü Keramika kupa seti 199 TL
- Rakle renkli ayaklı sunumluk 75 TL
- Pasta mumu ve altlığı 24,95 TL
- Akcam cam ayaklı kek tabağı 239 TL
- Akcam iki katlı cam kurabiyelik 249 TL
- Krema pompası 59 TL
- Un eleği 59 TL
- 32 cm mantı kalıbı 50 TL
- 3'lü erzak küreği 25 TL
- 24 cm mantı kalıbı 25 TL
- Donut kalıbı 25 TL
- 2'li pilav ve helva kalıbı 25 TL
- Ravioli kalıbı 25 TL
- Tırtıklı rulet hamur kesici 25 TL
- Cambu sunum fanuslu borosilikat cam kupa 139 TL
- 3'lü Cambu borosilikat ölçü kabı 149 TL
- Cambu borosilikat cam fincan seti 149 TL
Şamdan quartz ısıtıcı 1,499 TL
- Alpina turbo fanlı siyah ankastre set 8,499 TL
- Arzum olivya seramik tabanlı ütü 1,199 TL
- Arzum tea blend çay makinesi 1,599 TL
- Arzum shake'n take joy sport sürahi blender 1,699 TL
- Emsan bella gusto chef hamur yoğurma makinesi 4,499 TL
- Singer m3405 dikiş makinesi 5,990 TL
- Simfer midi fırın 1,799 TL
- Sinbo quartz ısıtıcı 549 TL
- Sinbo yağlı radyatör 1,899 TL
- Sunday fanlı ısıtıcı 599 TL
- Torima çok fonksiyonlu buhar makinesi 2,899 TL
- Torima koltuk halı ve cam temizleme makinesi 3,799 TL
- IPL buz başlıklı lazer epilasyon 1,699 TL
- Buharlı taşınabilir seyahat ütüsü 849 TL
- Projektör 2,499 TL
- Kablosuz klavye ve mouse seti 349 TL
- Kablosuz stereo kulaklık 379 TL
- Mini çocuk dijital fotoğraf makinesi 329 TL
Tommy Hilfiger, Guess ve Columbia saat çeşitleri
Bu içerik 8 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.