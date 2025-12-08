ŞOK'a hamur yoğurma makinesi geliyor! 10 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Bu hafta ŞOK’a mutfaktan ev tekstiline ve küçük ev aletlerine kadar pek çok ürün geliyor. Emsan kahve fincan takımlarından döküm tavalara, Paşabahçe ve Borcam ürünlerinden Porland ve Keramika markasına kadar pek çok mutfak ürünü katalogda yer alıyor. Ayrıca quartz ısıtıcılardan ankastre sete, çay makinesi, blender, mini dikiş makinesi, midi fırın ve ısıtıcı çeşitlerine kadar farklı ihtiyaçlara hitap eden elektrikli ürünler de var.

Haftanın fırsat ürünleri

Emsan kalpten kalbe 6 kişilik kahve fincan takımı 749 TL

Emsan rendeli saklama / karıştırma kabı 499 TL

Emsan 5 parça servis seti 299 TL

Emsan alüminyum döküm pankek tavası 499 TL

Mehtap kaçerola 199 TL

Mehtap krep tava 249 TL

Mehtap kek kalıbı çeşitleri 199 TL

Lava çift kulplu döküm ızgara tava 1,249 TL

4 katlı çok amaçlı organizer 239 TL

Organizer saklama kabı 199 TL

2'li metal patates / soğan kovası 399 TL

Dikdörtgen tepsi 100 TL

Kapaklı mikser kabı 75 TL

Basmalı yaylı çırpıcı 34,95 TL

Metal süzgeç 50 TL

Çekmeceli yumurtalık 129 TL

Trio rende 75 TL

3'lü metal figürlü kurabiye kabı 100 TL

Termos 249 TL

Desenli kahve bardağı 16,95 TL

Paşabahçe diamond şekerlik 299 TL

Patisserie ayaklı servis tabağı 349 TL

Village karaf 149 TL

Villa patisserie 3 katlı sunumluk 229 TL

3'lü aurora kase 169 TL

6'lı aurora pasta tabağı 399 TL

Borcam kapaklı dikdörtgen tencere 249 TL

6'lı echo su bardağı 149 TL

Madlen ayaklı servis tabağı 299 TL

6'lı aurora çay takımı 399 TL

Aurora servis tabağı 199 TL

3'lü aurora oval tabak 199 TL

Elegant dikdörtgen servis tabağı 149 TL

2'li vela fincan / kupa 149 TL

Elegant bölmeli servis tabağı 149 TL

4'lü Porland desenli porselen pasta tabağı 499 TL

4'lü Porland desenli porselen kase 399 TL

Pirge çelik pastacılık ürünleri 239 TL

4'lü Keramika dekorlu pasta tabağı 299 TL

Keramika çerezlik 39,95 TL

3'lü Keramika kupa seti 199 TL

Rakle renkli ayaklı sunumluk 75 TL

Pasta mumu ve altlığı 24,95 TL

Akcam cam ayaklı kek tabağı 239 TL

Akcam iki katlı cam kurabiyelik 249 TL

Krema pompası 59 TL

Un eleği 59 TL

32 cm mantı kalıbı 50 TL

3'lü erzak küreği 25 TL

24 cm mantı kalıbı 25 TL

Donut kalıbı 25 TL

2'li pilav ve helva kalıbı 25 TL

Ravioli kalıbı 25 TL

Tırtıklı rulet hamur kesici 25 TL

Cambu sunum fanuslu borosilikat cam kupa 139 TL

3'lü Cambu borosilikat ölçü kabı 149 TL

Cambu borosilikat cam fincan seti 149 TL

Şamdan quartz ısıtıcı 1,499 TL

Alpina turbo fanlı siyah ankastre set 8,499 TL

Arzum olivya seramik tabanlı ütü 1,199 TL

Arzum tea blend çay makinesi 1,599 TL

Arzum shake'n take joy sport sürahi blender 1,699 TL

Emsan bella gusto chef hamur yoğurma makinesi 4,499 TL

Singer m3405 dikiş makinesi 5,990 TL

Simfer midi fırın 1,799 TL

Sinbo quartz ısıtıcı 549 TL

Sinbo yağlı radyatör 1,899 TL

Sunday fanlı ısıtıcı 599 TL

Torima çok fonksiyonlu buhar makinesi 2,899 TL

Torima koltuk halı ve cam temizleme makinesi 3,799 TL

IPL buz başlıklı lazer epilasyon 1,699 TL

Buharlı taşınabilir seyahat ütüsü 849 TL

Projektör 2,499 TL

Kablosuz klavye ve mouse seti 349 TL

Kablosuz stereo kulaklık 379 TL

Mini çocuk dijital fotoğraf makinesi 329 TL

Tommy Hilfiger, Guess ve Columbia saat çeşitleri

