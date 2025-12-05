BİM'e dikey ısıtıcı geliyor! 12 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı!

Bu hafta BİM’e hem teknoloji hem de ısıtıcı kategorisinde oldukça fazla ürün geliyor. Kumtel’in çift yönlü şömine ısıtıcısından fanlı konvektör modellerine, Via X45 ve Via M45 cep telefonlarından telefon kılıfları ve aksesuarlarına, çocuklar için LEGO setlerinden ev tekstilinde polar üstlerden battaniyelere, Tefal rondodan kelebek kurutmalığa kadar herkese hitap eden ürünlerin yer aldığı 12 Aralık Bim katalog sayfalarına gelin, birlikte bakalım!

Kumtel çift yönlü şömine ısıtıcı 1,190 TL

Kumtel fanlı konvektör 1,750 TL

Kumtel 9 dilim yağlı radyatör 2,390 TL

Kumtel fanlı ısıtıcı 649 TL

Kumtel dikey ısıtıcı 1,850 TL

Kumtel mini quartz ısıtıcı 599 TL

Via x45 cep telefonu 9,990 TL

Via m45 cep telefonu 6,990 TL

Polosmart çok fonksiyonlu temizlik kiti 199 TL

Tag go takip cihazı ve figürlü kılıfı 499 TL

Tablet kalemi 499 TL

Desenli telefon kılıfları 149 TL

Telefon kılıf süsleri 139 TL

Figürlü kulaklık kılıfları 159 TL

Figürlü adaptör ve şarj kablosu koruyucu seti 119 TL

Yüzük telefon tutucu 119 TL

Akıllı saat charmları 149 TL

Akıllı saat kordonları 159 TL

Kablo toplayıcı klips set 129 TL

Telefon kamerası lens koruyucu 99 TL

Telefon askısı 199 TL

Lego ninjago 429 TL

Lego city polis arabası 399 TL

Lego technic arazi yarışı arabası 699 TL

Lego technic ağır iş buldozeri 395 TL

Lego duplo polis motosikleti 399 TL

Lego classic yiyecek arkadaşlar 419 TL

Lego friends macera kampı okçuluk alanı 539 TL

Lego yarış uçağı 599 TL

Lego gül 599 TL

Barbie büyüleyici parti bebekleri 345 TL

Hot Wheels tekli arabalar 99 TL

Pelüş büyük dinozor 499 TL

Oyuncak elektrik süpürgesi standlı 549 TL

Oyuncak bulaşık sepeti 159 TL

Oyuncak meyve kesme seti 199 TL

Çocuk şemsiye 199 TL

Yazar kasa ve hamburger seti 479 TL

Çocuk odası kitaplığı 899 TL

Çok amaçlı 3 katlı raf 499 TL

Oyuncak ev 649 TL

Keçemino duvar halısı 359 TL

Lisanslı sihirli boyama kitabı 87 TL

Emzikli ağlayan ve konuşan bebek 299 TL

Oyuncak çöp kamyonu 169 TL

Oyuncak ev aletleri 129 TL

Lisanslı balonlar 35 TL

Yarım fermuarlı polar üst 259 TL

Tam fermuarlı polar üst 289 TL

Tek kişilik battaniye 509 TL

Çift kişilik battaniye 549 TL

Dokuma tv battaniyesi 189 TL

Welsoft kırlent kılıfı 169 TL

Çift kişilik flanel nevresim seti 899 TL

Çift kişilik mikrofiber yorgan 429 TL

Bisiklet yaka pijama takımı 359 TL

Kiğılı oduncu gömlek 549 TL

Ekose desenli terlik 209 TL

Large hurç 79 TL

Jumbo hurç 139 TL

Kelebek kurutmalık 679 TL

Ütü masası 849 TL

Cam pipet ve fırça seti 49 TL

Tefal manuel rondo 699 TL

Tefal şef bıçağı 449 TL

Santoku bıçağı 349 TL

Tefal 24 cm simplicty tava 629 TL

Tefal 32 cm 849 TL

Ütü masası kılıfı 89 TL

Kek kalıbı çeşitleri 159 TL

Karnıyarık tenceresi 449 TL

Erzak saklama kabı 65 TL

Buzdolabı organizeri 99 TL

