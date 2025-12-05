Ev Yaşam Ev Yaşam
BİM'e dikey ısıtıcı geliyor! 12 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı!
BİM'e dikey ısıtıcı geliyor! 12 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz
Haftanın merakla beklenen 12 Aralık BİM aktüel fırsatları yayınlandı! BİM market bu hafta da BİM katalog içinde çeşit çeşit ürüne yer veriyor. En güncel BİM aktüel ürünler listesinde hem teknolojik hem de ev yaşamına yönelik birçok ürün var. BİM’de bu cuma gelecek ürünler de şimdiden ilgi toplamış durumdayken BİM’de bu hafta cuma günü gelecek ürünlerin yanında diğer katalogları görmek için bizi takip edin!

Bu hafta BİM’e hem teknoloji hem de ısıtıcı kategorisinde oldukça fazla ürün geliyor. Kumtel’in çift yönlü şömine ısıtıcısından fanlı konvektör modellerine, Via X45 ve Via M45 cep telefonlarından telefon kılıfları ve aksesuarlarına, çocuklar için LEGO setlerinden ev tekstilinde polar üstlerden battaniyelere, Tefal rondodan kelebek kurutmalığa kadar herkese hitap eden ürünlerin yer aldığı 12 Aralık Bim katalog sayfalarına gelin, birlikte bakalım!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Kumtel çift yönlü şömine ısıtıcı 1,190 TL

BİM e dikey ısıtıcı geliyor! 12 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı! 1

  • Kumtel çift yönlü şömine ısıtıcı 1,190 TL
  • Kumtel fanlı konvektör 1,750 TL
  • Kumtel 9 dilim yağlı radyatör 2,390 TL
  • Kumtel fanlı ısıtıcı 649 TL
  • Kumtel dikey ısıtıcı 1,850 TL
  • Kumtel mini quartz ısıtıcı 599 TL

Sizin için indirimli ısıtıcı ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Via x45 cep telefonu 9,990 TL

BİM e dikey ısıtıcı geliyor! 12 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı! 2

  • Via x45 cep telefonu 9,990 TL
  • Via m45 cep telefonu 6,990 TL
  • Polosmart çok fonksiyonlu temizlik kiti 199 TL
  • Tag go takip cihazı ve figürlü kılıfı 499 TL
  • Tablet kalemi 499 TL
  • Desenli telefon kılıfları 149 TL
  • Telefon kılıf süsleri 139 TL
  • Figürlü kulaklık kılıfları 159 TL
  • Figürlü adaptör ve şarj kablosu koruyucu seti 119 TL
  • Yüzük telefon tutucu 119 TL
  • Akıllı saat charmları 149 TL
  • Akıllı saat kordonları 159 TL
  • Kablo toplayıcı klips set 129 TL
  • Telefon kamerası lens koruyucu 99 TL
  • Telefon askısı 199 TL

Elektronik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Lego ninjago 429 TL

BİM e dikey ısıtıcı geliyor! 12 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı! 3

  • Lego ninjago 429 TL
  • Lego city polis arabası 399 TL
  • Lego technic arazi yarışı arabası 699 TL
  • Lego technic ağır iş buldozeri 395 TL
  • Lego duplo polis motosikleti 399 TL
  • Lego classic yiyecek arkadaşlar 419 TL
  • Lego friends macera kampı okçuluk alanı 539 TL
  • Lego yarış uçağı 599 TL
  • Lego gül 599 TL
  • Barbie büyüleyici parti bebekleri 345 TL
  • Hot Wheels tekli arabalar 99 TL
  • Pelüş büyük dinozor 499 TL
  • Oyuncak elektrik süpürgesi standlı 549 TL
  • Oyuncak bulaşık sepeti 159 TL
  • Oyuncak meyve kesme seti 199 TL
  • Çocuk şemsiye 199 TL
  • Yazar kasa ve hamburger seti 479 TL
  • Çocuk odası kitaplığı 899 TL
  • Çok amaçlı 3 katlı raf 499 TL

LEGO setleri için buraya tıklayabilirsiniz.

Oyuncak ev 649 TL

BİM e dikey ısıtıcı geliyor! 12 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı! 4

  • Oyuncak ev 649 TL
  • Keçemino duvar halısı 359 TL
  • Lisanslı sihirli boyama kitabı 87 TL
  • Emzikli ağlayan ve konuşan bebek 299 TL
  • Oyuncak çöp kamyonu 169 TL
  • Oyuncak ev aletleri 129 TL
  • Lisanslı balonlar 35 TL

Sizin için indirimli oyuncak ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Yarım fermuarlı polar üst 259 TL

BİM e dikey ısıtıcı geliyor! 12 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı! 5

  • Yarım fermuarlı polar üst 259 TL
  • Tam fermuarlı polar üst 289 TL
  • Tek kişilik battaniye 509 TL
  • Çift kişilik battaniye 549 TL
  • Dokuma tv battaniyesi 189 TL
  • Welsoft kırlent kılıfı 169 TL
  • Çift kişilik flanel nevresim seti 899 TL
  • Çift kişilik mikrofiber yorgan 429 TL
  • Bisiklet yaka pijama takımı 359 TL
  • Kiğılı oduncu gömlek 549 TL
  • Ekose desenli terlik 209 TL
  • Large hurç 79 TL
  • Jumbo hurç 139 TL

Televizyon battaniyelerine buradan göz atabilirsiniz.

Kelebek kurutmalık 679 TL

BİM e dikey ısıtıcı geliyor! 12 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı! 6

  • Kelebek kurutmalık 679 TL
  • Ütü masası 849 TL
  • Cam pipet ve fırça seti 49 TL
  • Tefal manuel rondo 699 TL
  • Tefal şef bıçağı 449 TL
  • Santoku bıçağı 349 TL
  • Tefal 24 cm simplicty tava 629 TL
  • Tefal 32 cm 849 TL
  • Ütü masası kılıfı 89 TL
  • Kek kalıbı çeşitleri 159 TL
  • Karnıyarık tenceresi 449 TL
  • Erzak saklama kabı 65 TL
  • Buzdolabı organizeri 99 TL

Sizin için Tefal markasından seçtiğimiz ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

BİM e dikey ısıtıcı geliyor! 12 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı! 7

Bu içerik 5 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

