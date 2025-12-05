ŞOK'a ahşap orta sehpa geliyor! 6 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Bu hafta ŞOK raflarında sevimli pelüş oyuncaklardan dekoratif yastıklara, çocuklara özel havlu çoraplardan kadın-erkek giyim ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi var. Ayrıca ABS valiz modelleri, Barbie setleri, mini karakter oyuncaklar, pick up arabalar, denge oyunları ve temizlik ürünlerinde de uygun fiyatlı seçenekler bulunuyor. Bebek odası takımlarından MDF masalara, ahşap beşiklerden oyuncaklı anakucağına kadar pek çok ürün de 6 Aralık ŞOK aktüel kataloğunda yerini alıyor. Tam liste için hadi, içeriğe geçelim!

Pelüş maymun 249 TL

Pelüş kedi 399 TL

Barbie moda ikonu ken 399 TL

Mini karakterler 69,95 TL

Canavar çek bırak araba 139 TL

Damperli kamyon 249 TL

Kanatlı sevimli at 149 TL

Sürpriz yumurta 25 TL

3d çiftlik puzzle 199 TL

Sürtmeli pick up 299 TL

Çek bırak pick up 129 TL

Büyük teker jip 149 TL

Yan sepetli motosiklet 100 TL

Buz kırma oyunu 149 TL

Tetra tower denge oyunu 100 TL

Sürtmeli dino mini iş araçları 75 TL

Barbie oyun hamuru seti 75 TL

Renk renk sevimli eğlence kitapları 50 TL

50 TL ve üzeri alışverişlerde kasa arkası fırsatları;

30'lu sleepy bio natural hijyenik ped 95 TL

50 ml loreal kolajen bakımı krem 179 TL

Torku tam yulaflı / tam buğdaylı / premio bisküvi 39 TL

Domestos yoğun çamaşır suyu 45 TL

100'lü sleepy easy clean yüzey temizlik havlusu 60 TL

Karakterli peluş kulaklık 149 TL

Taç model pelüş kulaklık 169 TL

Hareketli peluş kulaklık 249 TL

Peluş yastık ahtapot 100 TL

Dekoratif pelüş yastık 149 TL

Çocuk havlu külotlu çorap 100 TL

Kedi figürlü pelüş saç bandı 75 TL

Figürlü saç kurutma beresi 75 TL

Kadın kadife tek alt 199 TL

Kadın kadife takım 479 TL

Kadın toparlayıcı termal tayt 169 TL

Erkek polar gömlek 379 TL

2'li kadın / erkek havlu soket çorap 75 TL

Kadın ev botu 199 TL

Kadın / erkek terlik 64,95 TL

Abs kabin boy valiz 579 TL

Abs orta boy valiz 679 TL

Abs büyük boy valiz 769 TL

Weltwood bohem mdf 6 kişilik masa ahşap ayaklı 8,499 TL

Weltwood bohem mdf masa ahşap ayak - Tedy kumaş sandalye dahil 11,999 TL

Weltwood kelebek mdf masa ahşap ayak 9,999 TL

Weltwood bohem mdf 4 kişilik masa ahşap ayaklı 3,499 TL

Weitwood bohem mdf orta sehpa safir/sofya ahşap çita detaylı 1,299 TL

Weltwood bohem berlin tv ünitesi ahşap çıta detaylı 2,999 TL

Weltwood bohem tokyo tv ünitesi ahşap çıta detaylı 2,999 TL

Sweetbear bebek odası takımı beşik dolap şifonyer yatak dahil 6,499 TL

Sweetbear bebek odası takımı mdf beşik dolap şifonyer yatak dahildir

6,899 TL

Sweetbee beşik 2,499 TL

Bebekonfor mdf tekerlekli bebek beşiği yatak dahil 3,299 TL

Bebekonfor doğal ahşap sepet beşik uyku seti yatağı ve tül dahil 3,299 TL

Bebekonfor ahşap hamak gri 1,999 TL

Bebekonfor oyuncaklı ahşap anakucağı gri 1,649 TL

Bebekonfor mdf tekerlekli bebek beşiği yatak dahil 2,499 TL

