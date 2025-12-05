Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
ŞOK'a ahşap orta sehpa geliyor! 6 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

ŞOK'a ahşap orta sehpa geliyor! 6 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Aralık ŞOK market fırsatları yayınlandı! Yeni ŞOK aktüel avantajlarının yer aldığı ŞOK katalog yine her bütçeye hitap eden ürünlerle dolu. ŞOK’ta bu hafta aradığınız pek çok üründe indirim var: ŞOK’ta hafta sonu indirimleri kapsamında ŞOK aktüel ürünler arasında ev yaşamından giyime, oyuncaktan kişisel bakıma kadar birçok seçenek yer alıyor. ŞOK’ta hafta sonu kampanyalarıyla birlikte alışveriş listenizi daha hesaplı şekilde tamamlamak için bizi takipte kalmayı unutmayın!

Bu hafta ŞOK raflarında sevimli pelüş oyuncaklardan dekoratif yastıklara, çocuklara özel havlu çoraplardan kadın-erkek giyim ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi var. Ayrıca ABS valiz modelleri, Barbie setleri, mini karakter oyuncaklar, pick up arabalar, denge oyunları ve temizlik ürünlerinde de uygun fiyatlı seçenekler bulunuyor. Bebek odası takımlarından MDF masalara, ahşap beşiklerden oyuncaklı anakucağına kadar pek çok ürün de 6 Aralık ŞOK aktüel kataloğunda yerini alıyor. Tam liste için hadi, içeriğe geçelim!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İlginizi Çekebilir

BİM'e Jacobs kahve geliyor!

BİM'e Jacobs kahve geliyor!

 ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

A101'e Helly Hansen erkek mont geliyor!

A101'e Helly Hansen erkek mont geliyor!

Nokia tuşlu telefon geliyor!

Nokia tuşlu telefon geliyor!

Pelüş maymun 249 TL

ŞOK a ahşap orta sehpa geliyor! 6 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 1

  • Pelüş maymun 249 TL
  • Pelüş kedi 399 TL
  • Barbie moda ikonu ken 399 TL
  • Mini karakterler 69,95 TL
  • Canavar çek bırak araba 139 TL
  • Damperli kamyon 249 TL
  • Kanatlı sevimli at 149 TL
  • Sürpriz yumurta 25 TL
  • 3d çiftlik puzzle 199 TL
  • Sürtmeli pick up 299 TL
  • Çek bırak pick up 129 TL
  • Büyük teker jip 149 TL
  • Yan sepetli motosiklet 100 TL
  • Buz kırma oyunu 149 TL
  • Tetra tower denge oyunu 100 TL
  • Sürtmeli dino mini iş araçları 75 TL
  • Barbie oyun hamuru seti 75 TL
  • Renk renk sevimli eğlence kitapları 50 TL

50 TL ve üzeri alışverişlerde kasa arkası fırsatları;

  • 30'lu sleepy bio natural hijyenik ped 95 TL
  • 50 ml loreal kolajen bakımı krem 179 TL
  • Torku tam yulaflı / tam buğdaylı / premio bisküvi 39 TL
  • Domestos yoğun çamaşır suyu 45 TL
  • 100'lü sleepy easy clean yüzey temizlik havlusu 60 TL

Sizin için indirimli oyuncak ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Karakterli peluş kulaklık 149 TL

ŞOK a ahşap orta sehpa geliyor! 6 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 2

  • Karakterli peluş kulaklık 149 TL
  • Taç model pelüş kulaklık 169 TL
  • Hareketli peluş kulaklık 249 TL
  • Peluş yastık ahtapot 100 TL
  • Dekoratif pelüş yastık 149 TL
  • Çocuk havlu külotlu çorap 100 TL
  • Kedi figürlü pelüş saç bandı 75 TL
  • Figürlü saç kurutma beresi 75 TL
  • Kadın kadife tek alt 199 TL
  • Kadın kadife takım 479 TL
  • Kadın toparlayıcı termal tayt 169 TL
  • Erkek polar gömlek 379 TL
  • 2'li kadın / erkek havlu soket çorap 75 TL
  • Kadın ev botu 199 TL
  • Kadın / erkek terlik 64,95 TL
  • Abs kabin boy valiz 579 TL
  • Abs orta boy valiz 679 TL
  • Abs büyük boy valiz 769 TL

Valizlerde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Weltwood bohem mdf 6 kişilik masa ahşap ayaklı 8,499 TL

ŞOK a ahşap orta sehpa geliyor! 6 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 3

  • Weltwood bohem mdf 6 kişilik masa ahşap ayaklı 8,499 TL
  • Weltwood bohem mdf masa ahşap ayak - Tedy kumaş sandalye dahil 11,999 TL
  • Weltwood kelebek mdf masa ahşap ayak 9,999 TL
  • Weltwood bohem mdf 4 kişilik masa ahşap ayaklı 3,499 TL
  • Weitwood bohem mdf orta sehpa safir/sofya ahşap çita detaylı 1,299 TL
  • Weltwood bohem berlin tv ünitesi ahşap çıta detaylı 2,999 TL
  • Weltwood bohem tokyo tv ünitesi ahşap çıta detaylı 2,999 TL

Sizin için mobilyalardan seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Sweetbear bebek odası takımı beşik dolap şifonyer yatak dahil 6,499 TL

ŞOK a ahşap orta sehpa geliyor! 6 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 4

  • Sweetbear bebek odası takımı beşik dolap şifonyer yatak dahil 6,499 TL
  • Sweetbear bebek odası takımı mdf beşik dolap şifonyer yatak dahildir
  • 6,899 TL
  • Sweetbee beşik 2,499 TL
  • Bebekonfor mdf tekerlekli bebek beşiği yatak dahil 3,299 TL
  • Bebekonfor doğal ahşap sepet beşik uyku seti yatağı ve tül dahil 3,299 TL
  • Bebekonfor ahşap hamak gri 1,999 TL
  • Bebekonfor oyuncaklı ahşap anakucağı gri 1,649 TL
  • Bebekonfor mdf tekerlekli bebek beşiği yatak dahil 2,499 TL

Sizin için indirimli bebek ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

ŞOK a ahşap orta sehpa geliyor! 6 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 5

Bu içerik 5 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

New Balance ayakkabılarda kampanya başladı!

New Balance ayakkabılarda kampanya başladı!

 Helly Hansen polarlardaki harika fırsatları kaçırmayın!

Helly Hansen polarlardaki harika fırsatları kaçırmayın!

 Jack Wolfskin'in kış indirimi başladı!

Jack Wolfskin'in kış indirimi başladı!

 Nokia tuşlu telefon geliyor!

Nokia tuşlu telefon geliyor!

 Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenler buraya!

Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenler buraya!

 Podiatrist onaylı Skechers ayakkabının fiyatı 2234 TL düştü!

Podiatrist onaylı Skechers ayakkabının fiyatı 2234 TL düştü!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şok şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu şok broşür şok haftanın fırsatları şok katalog şok market aktüel ŞOK markette bu hafta
İş birliği İçerikleri
Aile dostu HUAWEI tablet şu an en uygun fiyatta!

Aile dostu HUAWEI tablet şu an en uygun fiyatta!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Helly Hansen polarlardaki harika fırsatları kaçırmayın!

Helly Hansen polarlardaki harika fırsatları kaçırmayın!

Jack Wolfskin'in kış indirimi başladı!

Jack Wolfskin'in kış indirimi başladı!

New Balance ayakkabılarda kampanya başladı!

New Balance ayakkabılarda kampanya başladı!

Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenler buraya!

Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenler buraya!

Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenler buraya!

Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenler buraya!

Nokia tuşlu telefon geliyor!

Nokia tuşlu telefon geliyor!

Ömürlük Seiko kalitesi şimdi çok daha uygun!

Ömürlük Seiko kalitesi şimdi çok daha uygun!

Podiatrist onaylı Skechers ayakkabının fiyatı 2234 TL düştü!

Podiatrist onaylı Skechers ayakkabının fiyatı 2234 TL düştü!

Su ve rüzgar geçirmeyen PUMA mont indirimde!

Su ve rüzgar geçirmeyen PUMA mont indirimde!

Oyun tutkunları bu fırsatı kaçırmayın! Kısa süreliğine indirimde

Oyun tutkunları bu fırsatı kaçırmayın! Kısa süreliğine indirimde

Oyun tutkunları bu fırsatı kaçırmayın! Kısa süreliğine indirimde

Oyun tutkunları bu fırsatı kaçırmayın! Kısa süreliğine indirimde

A101'e Helly Hansen erkek mont geliyor!

A101'e Helly Hansen erkek mont geliyor!

BİM'e Jacobs kahve geliyor!

BİM'e Jacobs kahve geliyor!

Jack & Jones pantolonda dev indirim!

Jack & Jones pantolonda dev indirim!

Çok satanların birincisi Adidas Terrex ayakkabıda indirim var!

Çok satanların birincisi Adidas Terrex ayakkabıda indirim var!

Camper Beetle erkek ayakkabı fırsat ürünü oldu!

Camper Beetle erkek ayakkabı fırsat ürünü oldu!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Helly Hansen polarlardaki harika fırsatları kaçırmayın!

Helly Hansen polarlardaki harika fırsatları kaçırmayın!

Jack Wolfskin'in kış indirimi başladı!

Jack Wolfskin'in kış indirimi başladı!

New Balance ayakkabılarda kampanya başladı!

New Balance ayakkabılarda kampanya başladı!

Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenler buraya!

Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenler buraya!

Nokia tuşlu telefon geliyor!

Nokia tuşlu telefon geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

BİM'e dikey ısıtıcı geliyor! 12 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

DMM'den 'kuru fasulye krizi' iddialarına yanıt: "Arz sürekliliği korunuyor"

DMM'den 'kuru fasulye krizi' iddialarına yanıt: "Arz sürekliliği korunuyor"

Dev bankadan dolar tahmini! '62 lira olacak' diyerek tarih verdi

Dev bankadan dolar tahmini! '62 lira olacak' diyerek tarih verdi

Teklif yarışında kazanan Netflix oldu! Warner Bros Discovery’yi satın alıyor

Satış yarışında kazanan Netflix oldu! Warner Bros Discovery’yi satın alıyor

Kamuda yönetici personele seyyanen zam teklifi geri çekildi

Kamuda yönetici personele seyyanen zam teklifi geri çekildi

Rekabet Kurulu'ndan dev iki firmaya ceza yağdı!

Rekabet Kurulu'ndan dev iki firmaya ceza yağdı!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.