ŞOK'a ahşap orta sehpa geliyor! 6 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Bu hafta ŞOK raflarında sevimli pelüş oyuncaklardan dekoratif yastıklara, çocuklara özel havlu çoraplardan kadın-erkek giyim ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi var. Ayrıca ABS valiz modelleri, Barbie setleri, mini karakter oyuncaklar, pick up arabalar, denge oyunları ve temizlik ürünlerinde de uygun fiyatlı seçenekler bulunuyor. Bebek odası takımlarından MDF masalara, ahşap beşiklerden oyuncaklı anakucağına kadar pek çok ürün de 6 Aralık ŞOK aktüel kataloğunda yerini alıyor. Tam liste için hadi, içeriğe geçelim!
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
- Pelüş maymun 249 TL
- Pelüş kedi 399 TL
- Barbie moda ikonu ken 399 TL
- Mini karakterler 69,95 TL
- Canavar çek bırak araba 139 TL
- Damperli kamyon 249 TL
- Kanatlı sevimli at 149 TL
- Sürpriz yumurta 25 TL
- 3d çiftlik puzzle 199 TL
- Sürtmeli pick up 299 TL
- Çek bırak pick up 129 TL
- Büyük teker jip 149 TL
- Yan sepetli motosiklet 100 TL
- Buz kırma oyunu 149 TL
- Tetra tower denge oyunu 100 TL
- Sürtmeli dino mini iş araçları 75 TL
- Barbie oyun hamuru seti 75 TL
- Renk renk sevimli eğlence kitapları 50 TL
50 TL ve üzeri alışverişlerde kasa arkası fırsatları;
- 30'lu sleepy bio natural hijyenik ped 95 TL
- 50 ml loreal kolajen bakımı krem 179 TL
- Torku tam yulaflı / tam buğdaylı / premio bisküvi 39 TL
- Domestos yoğun çamaşır suyu 45 TL
- 100'lü sleepy easy clean yüzey temizlik havlusu 60 TL
Karakterli peluş kulaklık 149 TL
- Karakterli peluş kulaklık 149 TL
- Taç model pelüş kulaklık 169 TL
- Hareketli peluş kulaklık 249 TL
- Peluş yastık ahtapot 100 TL
- Dekoratif pelüş yastık 149 TL
- Çocuk havlu külotlu çorap 100 TL
- Kedi figürlü pelüş saç bandı 75 TL
- Figürlü saç kurutma beresi 75 TL
- Kadın kadife tek alt 199 TL
- Kadın kadife takım 479 TL
- Kadın toparlayıcı termal tayt 169 TL
- Erkek polar gömlek 379 TL
- 2'li kadın / erkek havlu soket çorap 75 TL
- Kadın ev botu 199 TL
- Kadın / erkek terlik 64,95 TL
- Abs kabin boy valiz 579 TL
- Abs orta boy valiz 679 TL
- Abs büyük boy valiz 769 TL
Weltwood bohem mdf 6 kişilik masa ahşap ayaklı 8,499 TL
- Weltwood bohem mdf 6 kişilik masa ahşap ayaklı 8,499 TL
- Weltwood bohem mdf masa ahşap ayak - Tedy kumaş sandalye dahil 11,999 TL
- Weltwood kelebek mdf masa ahşap ayak 9,999 TL
- Weltwood bohem mdf 4 kişilik masa ahşap ayaklı 3,499 TL
- Weitwood bohem mdf orta sehpa safir/sofya ahşap çita detaylı 1,299 TL
- Weltwood bohem berlin tv ünitesi ahşap çıta detaylı 2,999 TL
- Weltwood bohem tokyo tv ünitesi ahşap çıta detaylı 2,999 TL
Sweetbear bebek odası takımı beşik dolap şifonyer yatak dahil 6,499 TL
- Sweetbear bebek odası takımı beşik dolap şifonyer yatak dahil 6,499 TL
- Sweetbear bebek odası takımı mdf beşik dolap şifonyer yatak dahildir
- 6,899 TL
- Sweetbee beşik 2,499 TL
- Bebekonfor mdf tekerlekli bebek beşiği yatak dahil 3,299 TL
- Bebekonfor doğal ahşap sepet beşik uyku seti yatağı ve tül dahil 3,299 TL
- Bebekonfor ahşap hamak gri 1,999 TL
- Bebekonfor oyuncaklı ahşap anakucağı gri 1,649 TL
- Bebekonfor mdf tekerlekli bebek beşiği yatak dahil 2,499 TL
Bu içerik 5 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.