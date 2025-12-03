BİM'e Kuru Kahveci Mehmet Efendi filtre kahve geliyor! 9 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı!

Bu hafta BİM'de geniş bir gıda ve atıştırmalık seçkisi dikkat çekiyor. Filtre kahveden kakaolu bisküvilere, siyah zeytinden pizza tabanına kadar günlük kullanımda ihtiyaç duyulan pek çok üründe avantajlı fiyatlar sunuluyor. Hellmann’s mayonez ve ketçap gibi soslardan Ülker gofretlere, San Pellegrino ve Uludağ gazoz çeşitlerine kadar uzanan geniş içecek ve atıştırmalık kategorisi de katalogda yer alıyor. Tam liste için hadi, içeriğe geçelim!

Maret dana kangal sucuk 500 gr 229 TL

Aknaz az yağlı beyaz peynir 1000 gr 149 TL

Daphne bitter çikolatalı sufle 180 gr 79 TL

Superfresh bohça mantı 1000 gr 145 TL

Superfresh pizza tost 200 gr 55 TL

Peysan tam yağlı tava peyniri 600 gr 119 TL

Peysan krem peynir 2x150 gr 59,50 TL

Danone bitkisel yağlı krema 500 ml 39,50 TL

Dost ballı kaymak 200 gr 69,50 TL

Dost yarım yağlı yoğurt 5 kg 175 TL

Dost naneli ayran 300 ml 12,75 TL

İçim kara mürver & yaban mersini probiyotik içecek 250 ml 29,50 TL

İçim ayran 2 litre 69,50 TL

Dimes milkshake 310 ml 39,50 TL

Dost orman meyveli pastörize süt 1 litre 49,50 TL

Activia probiyotikli bowl ananaslı hindistan cevizli yulaflı 150 gr 34,50 TL

İçimino çikolatalı süt 6x180 ml 64,50 TL

İçimino çilekli süt 6x180 ml 64,50 TL

Danone shake 27 TL

Bahçıvan dilimli tost peyniri 225 gr 119 TL

Bahçıvan dilimli burger peyniri 200 gr 119 TL

Pınar açıkbüfe hindi salam 50 gr 12 TL

Pınar açıkbüfe hindi salam 900 gr 109 TL

Banvit piliç kokteyl sosis 1000 gr 89 TL

Lezita-erpiliç piliç baget 1000 gr 59,90 TL

Aytaç dana döner 200 gr 105 TL

Kurukahveci Mehmet Efendi filtre kahve Colombian 250 gr 220 TL

Yaşam tam buğdaylı kakaolu bisküvi 3x131 gr 42,50 TL

Tanem siyah zeytin 2 kg 215 TL

Munu pizza tabanı 450 g 25 cm 37,50 TL

Hellmann's mayonez 530 gr 115 TL

Hellmann's ketçap 610 gr 75 TL

Ülker albeni büyük boy 52 gr 16 TL

Ülker çikolatalı gofret maxi boy 47 gr 13 TL

Pasta veneta tagliatelle makarna 500 gr 55 TL

Doğuş tiryaki siyah çay 5 kg 950 TL

San pellegrino doğal mineralli su 750 ml 69,50 TL

Uludağ karışık meyve aromalı gazoz 2,5 litre 65 TL

Le'mandy mandalina aromalı gazoz 2,5 litre 55 TL

Ben organic kırmızı meyveli karışık meyve suyu 946 ml 99 TL

Jacobs hazır kahve 3ü1 arada 16'lı 85 TL

Sek süt kahveli içecek latte 39,50 TL

Sarıyer limonata 1 litre çilek ve limonlu 30 TL

Wafer master rolls kakaolu fındık kremalı gofret 108x6 gr 199 TL

Mimosa karamelize bisküvi 128 gr 32 TL

Wafer master cubes fındık kremalı gofret 200 gr 49 TL

Wafer master crepe kakaolu fındık kremalı gofret 216 gr 65 TL

Hayhay 20 g heyo 20 g kaplamalı ve vanilya kremalı bisküvi 4,50 TL

Wafer master yer fıstığı kremalı gofret 142 gr 32,50 TL

Time up sütlü kremalı çikolatalı bisküvi çizmeci 30 gr 12,50 TL

Wafer master sütlü vanilya kremalı gofret 20 gr 5 TL

Fide ton balığı 3x160 gr 125 TL

Bu içerik 3 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

