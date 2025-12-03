Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
BİM'e Kuru Kahveci Mehmet Efendi filtre kahve geliyor! 9 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı!
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

BİM'e Kuru Kahveci Mehmet Efendi filtre kahve geliyor! 9 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Aralık Salı BİM kataloğu yayınlandı! Haftanın fırsatlarını merak edenler için BİM aktüel kataloğunda pek çok bütçe dostu seçenekler bulabilirsiniz. BİM aktüel ürünler listesinde hem uygun fiyat arayanlar hem de yeni gelecek ürünleri incelemek isteyenler için seçenekler var: Bu salı kahveden çikolataya herkese hitap eden BİM market ürünlerine göz atmak ve daha fazla kataloğu incelemek için bizi takip etmeyi unutmayın. İşte, BİM Salı aktüel kataloğu!

Bu hafta BİM'de geniş bir gıda ve atıştırmalık seçkisi dikkat çekiyor. Filtre kahveden kakaolu bisküvilere, siyah zeytinden pizza tabanına kadar günlük kullanımda ihtiyaç duyulan pek çok üründe avantajlı fiyatlar sunuluyor. Hellmann’s mayonez ve ketçap gibi soslardan Ülker gofretlere, San Pellegrino ve Uludağ gazoz çeşitlerine kadar uzanan geniş içecek ve atıştırmalık kategorisi de katalogda yer alıyor. Tam liste için hadi, içeriğe geçelim!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İlginizi Çekebilir

BİM'e Filiz makarna çeşitleri geliyor!

BİM'e Filiz makarna çeşitleri geliyor!

 ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

A101'e mini buzdolabı geliyor!

A101'e mini buzdolabı geliyor!

BİM'e 3 bölmeli ayakkabılık geliyor!

BİM'e 3 bölmeli ayakkabılık geliyor!

Maret dana kangal sucuk 500 gr 229 TL

BİM e Kuru Kahveci Mehmet Efendi filtre kahve geliyor! 9 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı! 1

  • Maret dana kangal sucuk 500 gr 229 TL
  • Aknaz az yağlı beyaz peynir 1000 gr 149 TL
  • Daphne bitter çikolatalı sufle 180 gr 79 TL
  • Superfresh bohça mantı 1000 gr 145 TL
  • Superfresh pizza tost 200 gr 55 TL
  • Peysan tam yağlı tava peyniri 600 gr 119 TL
  • Peysan krem peynir 2x150 gr 59,50 TL
  • Danone bitkisel yağlı krema 500 ml 39,50 TL
  • Dost ballı kaymak 200 gr 69,50 TL
  • Dost yarım yağlı yoğurt 5 kg 175 TL
  • Dost naneli ayran 300 ml 12,75 TL
  • İçim kara mürver & yaban mersini probiyotik içecek 250 ml 29,50 TL
  • İçim ayran 2 litre 69,50 TL
  • Dimes milkshake 310 ml 39,50 TL
  • Dost orman meyveli pastörize süt 1 litre 49,50 TL
  • Activia probiyotikli bowl ananaslı hindistan cevizli yulaflı 150 gr 34,50 TL
  • İçimino çikolatalı süt 6x180 ml 64,50 TL
  • İçimino çilekli süt 6x180 ml 64,50 TL
  • Danone shake 27 TL
  • Bahçıvan dilimli tost peyniri 225 gr 119 TL
  • Bahçıvan dilimli burger peyniri 200 gr 119 TL
  • Pınar açıkbüfe hindi salam 50 gr 12 TL
  • Pınar açıkbüfe hindi salam 900 gr 109 TL
  • Banvit piliç kokteyl sosis 1000 gr 89 TL
  • Lezita-erpiliç piliç baget 1000 gr 59,90 TL
  • Aytaç dana döner 200 gr 105 TL

Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Kurukahveci Mehmet Efendi filtre kahve Colombian 250 gr 220 TL

BİM e Kuru Kahveci Mehmet Efendi filtre kahve geliyor! 9 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı! 2

  • Kurukahveci mehmet efendi filtre kahve colombian 250 gr 220 TL
  • Yaşam tam buğdaylı kakaolu bisküvi 3x131 gr 42,50 TL
  • Tanem siyah zeytin 2 kg 215 TL
  • Munu pizza tabanı 450 g 25 cm 37,50 TL
  • Hellmann's mayonez 530 gr 115 TL
  • Hellmann's ketçap 610 gr 75 TL
  • Ülker albeni büyük boy 52 gr 16 TL
  • Ülker çikolatalı gofret maxi boy 47 gr 13 TL
  • Pasta veneta tagliatelle makarna 500 gr 55 TL
  • Doğuş tiryaki siyah çay 5 kg 950 TL
  • San pellegrino doğal mineralli su 750 ml 69,50 TL
  • Uludağ karışık meyve aromalı gazoz 2,5 litre 65 TL
  • Le'mandy mandalina aromalı gazoz 2,5 litre 55 TL
  • Ben organic kırmızı meyveli karışık meyve suyu 946 ml 99 TL
  • Jacobs hazır kahve 3ü1 arada 16'lı 85 TL
  • Sek süt kahveli içecek latte 39,50 TL
  • Sarıyer limonata 1 litre çilek ve limonlu 30 TL
  • Wafer master rolls kakaolu fındık kremalı gofret 108x6 gr 199 TL
  • Mimosa karamelize bisküvi 128 gr 32 TL
  • Wafer master cubes fındık kremalı gofret 200 gr 49 TL
  • Wafer master crepe kakaolu fındık kremalı gofret 216 gr 65 TL
  • Hayhay 20 g heyo 20 g kaplamalı ve vanilya kremalı bisküvi 4,50 TL
  • Wafer master yer fıstığı kremalı gofret 142 gr 32,50 TL
  • Time up sütlü kremalı çikolatalı bisküvi çizmeci 30 gr 12,50 TL
  • Wafer master sütlü vanilya kremalı gofret 20 gr 5 TL
  • Fide ton balığı 3x160 gr 125 TL

Çeşitli çikolatalara buradan göz atabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

BİM e Kuru Kahveci Mehmet Efendi filtre kahve geliyor! 9 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı! 3

Bu içerik 3 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Camper Beetle erkek ayakkabı fırsat ürünü oldu!

Camper Beetle erkek ayakkabı fırsat ürünü oldu!

 Jack and Jones montta sadece bugüne özel indirim var!

Jack and Jones montta sadece bugüne özel indirim var!

 Uygun fiyatlı, kaliteli çorap arayanlar buraya!

Uygun fiyatlı, kaliteli çorap arayanlar buraya!

 Çok satanların birincisi Adidas Terrex ayakkabıda indirim var!

Çok satanların birincisi Adidas Terrex ayakkabıda indirim var!

 Jack & Jones pantolonda dev indirim!

Jack & Jones pantolonda dev indirim!

 Aile dostu HUAWEI tablet şu an en uygun fiyatta!

Aile dostu HUAWEI tablet şu an en uygun fiyatta!

 Coral High valizdeki büyük fırsatı kaçırmayın!

Coral High valizdeki büyük fırsatı kaçırmayın!

 Asics ayakkabılarda daha önce görülmeyen indirimler başladı!

Asics ayakkabılarda daha önce görülmeyen indirimler başladı!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Bim bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim aktüel ürünleri bim bu hafta bim de bu hafta BİM salı günü aktüel ürünleri bime yarın neler geliyor
İş birliği İçerikleri
Aile dostu HUAWEI tablet şu an en uygun fiyatta!

Aile dostu HUAWEI tablet şu an en uygun fiyatta!

Jack & Jones pantolonda dev indirim!

Jack & Jones pantolonda dev indirim!

Çok satanların birincisi Adidas Terrex ayakkabıda indirim var!

Çok satanların birincisi Adidas Terrex ayakkabıda indirim var!

Camper Beetle erkek ayakkabı fırsat ürünü oldu!

Camper Beetle erkek ayakkabı fırsat ürünü oldu!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

“Gelmiş geçmiş en rahat ve kaliteli terlik.” indirime girdi!

“Gelmiş geçmiş en rahat ve kaliteli terlik.” indirime girdi!

“Gelmiş geçmiş en rahat ve kaliteli terlik.” indirime girdi!

“Gelmiş geçmiş en rahat ve kaliteli terlik.” indirime girdi!

Coral High valizdeki büyük fırsatı kaçırmayın!

Coral High valizdeki büyük fırsatı kaçırmayın!

Jack and Jones montta sadece bugüne özel indirim var!

Jack and Jones montta sadece bugüne özel indirim var!

Asics ayakkabılarda daha önce görülmeyen indirimler başladı!

Asics ayakkabılarda daha önce görülmeyen indirimler başladı!

BİM'e Filiz makarna çeşitleri geliyor!

BİM'e Filiz makarna çeşitleri geliyor!

Uygun fiyatlı, kaliteli çorap arayanlar buraya!

Uygun fiyatlı, kaliteli çorap arayanlar buraya!

Uygun fiyatlı, kaliteli çorap arayanlar buraya!

Uygun fiyatlı, kaliteli çorap arayanlar buraya!

Kullanıcıların favori Stanley yemek çantası indirimde!

Kullanıcıların favori Stanley yemek çantası indirimde!

Jacobs kapsül kahvelerdeki indirimin bitmesine saatler kaldı!

Jacobs kapsül kahvelerdeki indirimin bitmesine saatler kaldı!

Favori Gillette tıraş bıçakları ve yedek başlıkları

Favori Gillette tıraş bıçakları ve yedek başlıkları

Brita'daki efsane indirimler bugün bitiyor!

Brita'daki efsane indirimler bugün bitiyor!

Tchibo'da Büyük Final Günleri indirimi için son gün bugün!

Tchibo'da Büyük Final Günleri indirimi için son gün bugün!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Jack & Jones pantolonda dev indirim!

Jack & Jones pantolonda dev indirim!

Çok satanların birincisi Adidas Terrex ayakkabıda indirim var!

Çok satanların birincisi Adidas Terrex ayakkabıda indirim var!

Aile dostu HUAWEI tablet şu an en uygun fiyatta!

Aile dostu HUAWEI tablet şu an en uygun fiyatta!

Camper Beetle erkek ayakkabı fırsat ürünü oldu!

Camper Beetle erkek ayakkabı fırsat ürünü oldu!

Coral High valizdeki büyük fırsatı kaçırmayın!

Coral High valizdeki büyük fırsatı kaçırmayın!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 835 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 835 bin liraya yükseldi

Bakanlık düğmeye bastı! Bir pelüş oyuncağın satışını yasakladı

Bakanlık düğmeye bastı! Bir pelüş oyuncağın satışını yasakladı

Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları ekimde arttı

Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları ekimde arttı

'Adaletli olan budur' diyerek asgari ücret için kimsenin konuşmadığı rakamı söyledi

'Adaletli olan budur' diyerek asgari ücret için kimsenin konuşmadığı rakamı söyledi

Trafik sigortasında yeni dönem: Primler ocak ayında sil baştan değişiyor!

Trafik sigortasında yeni dönem: Primler ocak ayında sil baştan değişiyor!

2025 aralık kira artış oranı açıklandı: Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!

2025 aralık kira artış oranı açıklandı: Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.