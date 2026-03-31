Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
ŞOK'a LG televizyon geliyor! 1 Nisan 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!
ŞOK'a LG televizyon geliyor! 1 Nisan 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Şok market, 1-7 Nisan tarihlerinde geçerli kataloğuyla evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Şok aktüel ürünler arasında bu hafta Alpina ankastre setten Korkmaz mutfak gereçlerine, kişisel bakımdan ev tekstiline kadar geniş bir yelpaze sunuluyor. Şok katalog fırsatlarında her bütçeye uygun kaliteli seçenekler dikkat çekiyor. Şokta bu hafta kampanyaları ve şok ta bu hafta geçerli indirimli fiyatlı ürünlere göz atmak için bizi takipte kalın!

Şok markette Alpina ankastre setten Korkmaz çay ve kahve makinelerine, Tefal'in ütü ve dikey süpürgelerinden Arzum'un mutfak el aletlerine kadar pek çok elektronik seçenek yer alıyor. Bunların yanında Dinarsu yatak örtüleri, yorganlar ve konforlu yastıklar, Lav, Paşabahçe ve Kumsal markalarının sunum ve pişirme ürünleri uygun fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca kişisel bakım ve temizlik ürünleri ile sevimli dostlarımız için zengin bir mama seçkisi de bu hafta Şok'ta bulunuyor.

Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

  • Duru nem bombası şampuan çeşitleri 69 TL
  • Signal white system diş macunu çeşitleri 69 TL
  • Orkid platinum gece/uzun/extra uzun 81 TL
  • Orkid günlük ped normal/gece 104 TL
  • Orkid günlük ped 81 TL
  • Orkid günlük ped koruma 106 TL
  • Derby 3 tıraş bıçağı 139 TL
  • Derby lady 2 bıçaklı 47 TL
  • Derby samurai platinum 3 bıçaklı 24 TL
  • Derby samurai 3 tıraş bıçağı 11 TL
  • Mintax bulaşık deterjanı 4 kg 109 TL
  • Omo sıvı çamaşır deterjanı 199 TL
  • Calgon ultra konsantre kireç önleyici 125 TL
  • Yuka beyaz sabun kokulu ıslak havlu 39 TL
  • Felix sığır etli&tavuklu konserve 104 TL
  • Gourmet gold balıklı 34 TL
  • Kitekat sığır etli/samanlı/tavuklu yaş kedi maması 20 TL
  • Kitekat biftek ve sebzeli kuru kedi maması 69 TL
  • Duru türk hamamı klasik sabun 99 TL
  • Felix samanlı/sığır etli kedi yaş maması 20 TL
  • Felix samanlı&ton balıklı kedi yaş maması 68 TL
  • Friskies sığır etli/samanlı kedi yaş maması 18 TL
  • Free cat biftekli yetişkin kedi maması 36 TL
  • Air wick decosphere hava tazeleyici 199 TL

  • Alpina beyaz ankastre set 8,299 TL
  • Alpina beyaz ocak (Set içeriği)
  • Alpina beyaz fırın (Set içeriği)
  • Alpina beyaz davlumbaz (Set içeriği)
  • Mistost ızgara & tost makinesi 2,499 TL
  • Arzum mixxi lite mikser 1,499 TL
  • Evo akıllı dijital banyo baskülü 349 TL
  • Win ışıklı su ısıtıcısı 699 TL
  • Kiwi şarjlı gıda doğrayıcı 499 TL
  • Kiwi otomatik karıştırıcı 249 TL
  • Singer expert power buharlı ütü 1,399 TL
  • Kiwi portatif buharlı kırışık giderici 999 TL
  • Win tavşan figürlü wireless mouse 249 TL
  • Mini makyaj aynası 149 TL
  • Kablosuz oyuncu kulaklık 399 TL
  • Trax puppy karaoke hoparlör 599 TL

  • Akcam cam dik kase 199 TL
  • Akcam dik kenarlı cam tabak 119 TL
  • Akcam cam dondurmalık çeşitleri 75 TL
  • Bıçak çeşitleri 24 cm 149 TL
  • Rooc bıçak seti 8’li 119 TL
  • Toprak büyük boy oval kase 179 TL
  • Toprak yuvarlak kase 100 TL
  • Su şişesi 750 ml 50 TL
  • Yuvarlak saklama kabı 3’lü 129 TL
  • Kare saklama kabı 6’lı 129 TL
  • Pipetli bardak 75 TL
  • Buzdolabı organizer 75 TL
  • Bölmeli deterjanlık organizer 75 TL
  • Kaşıklı dondurma seti 75 TL

  • Kumsal tava 32 cm 399 TL
  • Kumsal krep tava 26 cm 299 TL
  • Kumsal derin tencere 22 cm 499 TL
  • Kumsal sahan+tava seti 2’li 599 TL
  • Lav meşrubat bardağı 4’lü 249 TL
  • Lav su bardağı 4’lü 249 TL
  • Lav çay bardağı 6’lı 149 TL
  • Lav sürahi 169 TL
  • Paşabahçe ramekin kase 6’lı 149 TL
  • Paşabahçe kuvars fincan/kupa 2’li 100 TL
  • Rakle desenli meşrubat bardağı 75 TL
  • Renkli dondurma seti 9 parça 199 TL
  • Cambu pembe aynalı cam fincan seti 199 TL
  • Kalpli seramik fincan seti 219 TL
  • Akasya kesim tahtası 199 TL

  • Punch işlemeli kırlent kılıfı 149 TL
  • Win dokuma koltuk örtüsü 169 TL
  • Çift kişilik penye lastikli çarşaf 199 TL
  • Tek kişilik penye lastikli çarşaf 179 TL
  • Çift kişilik dört mevsim yorgan 319 TL
  • Tek kişilik dört mevsim yorgan 279 TL
  • Dinarsu tek kişilik alez lastikli 249 TL
  • Dinarsu çift kişilik alez lastikli 299 TL
  • Dinarsu tek kişilik çok amaçlı yatak örtüsü 399 TL
  • Dinarsu çift kişilik çok amaçlı yatak örtüsü 449 TL
  • Visco dolgulu yastık 249 TL
  • Silikon micro yastık 79 TL

  • Tefal pro express protect buhar kazanlı ütü 10,499 TL
  • Tefal family grill 2400w ızgara 9,999 TL
  • Tefal x-force flex şarjlı dikey süpürge 11,599 TL
  • Arzum lusso el blender seti 1,799 TL
  • Rowenta ultimate experience maestria saç kurutma makinesi 5,499 TL
  • Lg 55qnbed86t6a 4k uhd smart qned tv 39,999 TL

  • Korkmaz mia çay kahve makinesi seti 4,399 TL
  • Korkmaz demtez inox çelik çay makinesi 2,399 TL
  • Korkmaz moderna türk kahvesi makinesi 2,299 TL
  • Korkmaz elektra el mikseri 1,199 TL
  • Korkmaz kompakto tost makinesi 2,699 TL
  • Korkmaz vanilya vertex mega blender seti 2,399 TL

Bu içerik 31 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

