ŞOK'a Columbia saat modelleri geliyor! 28 Mart 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Şok'a bu hafta çocuklardan teknoloji meraklılarına kadar herkese hitap eden bir ürün geliyor. Çocuklar için Gokidy markalı oyuncak arabalar, Hot Wheels setleri ve eğitici bloklar raflarda yerini alırken mutfak tarafında Kiwi standlı blender ve şık saklama kapları dikkat çekiyor. Teknoloji kategorisinde Asonic powerbank ve çeşitli şarj kabloları uygun fiyatlarla sunuluyor. Bunun yanında Hoover, Samsung ve Siemens marka beyaz eşyalar ile Columbia ve Michael Kors marka kol saatleri de bu hafta sonu Şok fırsatları arasında bulunuyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Manyetik yapı blokları 40 parça 599 TL
- Manyetik yapı blokları 40 parça 599 TL
- Gokidy buharlı uzaktan kumandalı arazi aracı 599 TL
- Neon yarışçılar temalı arabalar 249 TL
- Hot Wheels şehir başlangıç setleri 499 TL
- Fanuslu pembe blok çiçek 399 TL
- Metal serbest teker araba 349 TL
- Metal çek bırak araba ve karavan 149 TL
- Boss Tape yol yapım oto yol bandı 149 TL
- Eklemli bebek 249 TL
- Oyuncak robot süpürge 399 TL
- Mr. Chef tava hamburger/pizza/tatlı seti 119 TL
- Molto yarış arabası 129 TL
- Büyük balık olta seti 100 TL
- Havalı top atar hedefli 399 TL
- 10'lu oyun hamuru 149 TL
- Toysan araba ve trafik levhalı tır seti 249 TL
- Pilsan halka atma oyunu 249 TL
- Prenses figürler ve aksesuarları 299 TL
- Saklama kutulu 52 paça blok 399 TL
- Stumble Guys arabalı çantalı tamir seti 199 TL
- Kitap çeşitleri 64,95 TL
- Bizim mahalle/Uzay madencileri ayda kutu oyunu 129 TL
- Global Toys rıza altını ıslatan bebek 499 TL
- Zoe puzzle 129 TL
Sizin için indirimli oyuncak ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.
Luminarc temperli fırın kabı 199 TL
- Luminarc temperli fırın kabı 199 TL
- Qlux Ideas saklama kabı 3'lü set 149 TL
- Pipetli bardak 50 TL
- Cam küllük 50 TL
- Paycell kart 29,90 TL
- Tosla kart 100 TL
- Kiwi standlı blender 899 TL
- Philips AAA alkalin ince pil 4'lü 59,95 TL
- Philips AA alkalin kalem pil 4'lü 59,95 TL
- Asonic powerbank 249 TL
- Ev şarj adaptörü 2.1A 100 TL
- MD-68bt telefon tutuculu hoparlör 599 TL
- As-x230 şarj adaptörü 199 TL
- Kulak içi mikrofonlu kulaklık 75 TL
- As-xk110 type-c kulak içi kulaklık 139 TL
- As-xk100 lightning kulak içi kulaklık 139 TL
- As-x806 type-c to lightning şarj kablosu 75 TL
- As-x706 type-c to type-c şarj kablosu 75 TL
- Duru sıvı sabun çeşitleri 3L 139 TL
- Nescafe classic ekonomik paket 200g 229 TL
- Ülker Alpella 3gen gofret sütlü 120 TL
- Palmolive duş jeli çeşitleri 500 ml 120 TL
- Bingo soft konsantre yumuşatıcı çeşitleri 960 ml 79 TL
Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Hoover H7D 6106MBC-S kurutmalı çamaşır makinesi 28,999 TL
- Hoover H7D 6106MBC-S kurutmalı çamaşır makinesi 28,999 TL
- Hoover H3DPS21076TB6-17 kurutmalı çamaşır makinesi 24,999 TL
- Samsung DF10A9500CG çamaşır kurutma makinesi 69,999 TL
- Profilo CGA242XVTR 9 kg çamaşır makinesi 28,999 TL
- Siemens WG42A1X0TR 9 kg çamaşır makinesi 25,999 TL
- Siemens WQ41G200TR 9 kg çamaşır kurutma makinesi 33,999 TL
Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Columbia erkek kol saati modelleri (tüm modeller) 1,699 TL
- Columbia erkek kol saati modelleri (tüm modeller) 1,699 TL
- Michael Kors Mk4815set kadın kol saati 13,999 TL
- Michael Kors Mk4666 kadın kol saati 5,499 TL
- Michael Kors Mk3632 kadın kol saati 9,999 TL
Sizin için indirimli Columbia ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.
Bu içerik 27 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.