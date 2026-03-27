ŞOK'a Columbia saat modelleri geliyor! 28 Mart 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Şok'a bu hafta çocuklardan teknoloji meraklılarına kadar herkese hitap eden bir ürün geliyor. Çocuklar için Gokidy markalı oyuncak arabalar, Hot Wheels setleri ve eğitici bloklar raflarda yerini alırken mutfak tarafında Kiwi standlı blender ve şık saklama kapları dikkat çekiyor. Teknoloji kategorisinde Asonic powerbank ve çeşitli şarj kabloları uygun fiyatlarla sunuluyor. Bunun yanında Hoover, Samsung ve Siemens marka beyaz eşyalar ile Columbia ve Michael Kors marka kol saatleri de bu hafta sonu Şok fırsatları arasında bulunuyor.

Manyetik yapı blokları 40 parça 599 TL

Gokidy buharlı uzaktan kumandalı arazi aracı 599 TL

Neon yarışçılar temalı arabalar 249 TL

Hot Wheels şehir başlangıç setleri 499 TL

Fanuslu pembe blok çiçek 399 TL

Metal serbest teker araba 349 TL

Metal çek bırak araba ve karavan 149 TL

Boss Tape yol yapım oto yol bandı 149 TL

Eklemli bebek 249 TL

Oyuncak robot süpürge 399 TL

Mr. Chef tava hamburger/pizza/tatlı seti 119 TL

Molto yarış arabası 129 TL

Büyük balık olta seti 100 TL

Havalı top atar hedefli 399 TL

10'lu oyun hamuru 149 TL

Toysan araba ve trafik levhalı tır seti 249 TL

Pilsan halka atma oyunu 249 TL

Prenses figürler ve aksesuarları 299 TL

Saklama kutulu 52 paça blok 399 TL

Stumble Guys arabalı çantalı tamir seti 199 TL

Kitap çeşitleri 64,95 TL

Bizim mahalle/Uzay madencileri ayda kutu oyunu 129 TL

Global Toys rıza altını ıslatan bebek 499 TL

Zoe puzzle 129 TL

Luminarc temperli fırın kabı 199 TL

Qlux Ideas saklama kabı 3'lü set 149 TL

Pipetli bardak 50 TL

Cam küllük 50 TL

Paycell kart 29,90 TL

Tosla kart 100 TL

Kiwi standlı blender 899 TL

Philips AAA alkalin ince pil 4'lü 59,95 TL

Philips AA alkalin kalem pil 4'lü 59,95 TL

Asonic powerbank 249 TL

Ev şarj adaptörü 2.1A 100 TL

MD-68bt telefon tutuculu hoparlör 599 TL

As-x230 şarj adaptörü 199 TL

Kulak içi mikrofonlu kulaklık 75 TL

As-xk110 type-c kulak içi kulaklık 139 TL

As-xk100 lightning kulak içi kulaklık 139 TL

As-x806 type-c to lightning şarj kablosu 75 TL

As-x706 type-c to type-c şarj kablosu 75 TL

Duru sıvı sabun çeşitleri 3L 139 TL

Nescafe classic ekonomik paket 200g 229 TL

Ülker Alpella 3gen gofret sütlü 120 TL

Palmolive duş jeli çeşitleri 500 ml 120 TL

Bingo soft konsantre yumuşatıcı çeşitleri 960 ml 79 TL

Hoover H7D 6106MBC-S kurutmalı çamaşır makinesi 28,999 TL

Hoover H3DPS21076TB6-17 kurutmalı çamaşır makinesi 24,999 TL

Samsung DF10A9500CG çamaşır kurutma makinesi 69,999 TL

Profilo CGA242XVTR 9 kg çamaşır makinesi 28,999 TL

Siemens WG42A1X0TR 9 kg çamaşır makinesi 25,999 TL

Siemens WQ41G200TR 9 kg çamaşır kurutma makinesi 33,999 TL

Columbia erkek kol saati modelleri (tüm modeller) 1,699 TL

Michael Kors Mk4815set kadın kol saati 13,999 TL

Michael Kors Mk4666 kadın kol saati 5,499 TL

Michael Kors Mk3632 kadın kol saati 9,999 TL

Bu içerik 27 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.