ŞOK'a Playstation 5 geliyor! 22 Nisan 2026 ŞOK aktüel kataloğu
ŞOK'a Playstation 5 geliyor! 22 Nisan 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Bu hafta Şok Market rafları her bütçeye uygun fırsatlarla doluyor. Şok aktüel kataloğunda çocuklara özel akülü arabalar ve eğitici oyuncaklar öne çıkarken, teknoloji tutkunları için iPhone 17 ve PS5 gibi ürünler dikkat çekiyor. Şok katalog listesindeki bu avantajlı fiyatları kaçırmamak için acele edin. Şok aktüel ürünler kapsamında televizyondan tablete kadar aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Şokta bu hafta başlayacak fırsatlar için bizi takipte kalın!

ŞOK Market’in 22 - 28 Nisan 2026 kataloğu, özellikle çocukları ve teknoloji meraklılarını heyecanlandıracak geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Akülü arabalardan Barbie bebeklere, eğitici kitaplardan eğlenceli oyuncaklara kadar her yaş grubuna hitap eden seçeneklerin yanı sıra; Sony Playstation 5, iPhone 17 ve Samsung Galaxy S25 Ultra gibi teknolojik cihazlar da dikkat çekiyor. Evini yenilemek isteyenler için Grundig marka QLED televizyonlar, okul ve oyun saatleri için ise TCL akıllı çocuk saatleri ile tabletler avantajlı fiyatlarla raflarda yerini alıyor.

Pilsan titan akülü uzaktan kumandalı araba 8,990 TL

  • Pilsan titan akülü uzaktan kumandalı araba 8,990 TL
  • Pilsan ön sepetli hero bisiklet 699 TL
  • Rookie dönüşebilen tekerlekli 2'si 1 arada paten 1,290 TL
  • Win uzaktan kumandalı akrobatik araç 899 TL
  • Win ışın kılıcı 699 TL
  • Gokidy ördekli büyük balık oltası 129 TL
  • Gokidy havalı top atar 349 TL
  • Gokidy sesli piyano matı 499 TL
  • Gokidy metal serbest teker araba 349 TL
  • Gokidy uzaktan kumandalı mini araç 499 TL
  • Gokidy dino elektronik org 349 TL
  • Hot Wheels tekli araba 115 TL

  • Pufu civciv/köpek figürlü çocuk açılır koltuk 1,490 TL
  • Güçlü factory büyük hafriyat kamyonu 999 TL
  • Gokidy dino oyuncak projeksiyon 199 TL
  • Gokidy sevimli popit 149 TL
  • Gokidy pelüş top 149 TL
  • Gokidy vagonlu çek bırak araba 249 TL
  • Gokidy oyuncak süpürge 129 TL
  • Sürtmeli chopper motosiklet 119 TL
  • Elissa masal anlatan kırmızı başlıklı kız 499 TL
  • Barbie 2in1 manyetik katlanabilir puzzle seti 149 TL
  • Barbie kariyer bebekleri 299 TL
  • Barbie benim rüya evim 399 TL
  • Lisanslı taşıyıcı tır 299 TL
  • Batman monster jeep 599 TL
  • Cocolotti konuşan sevimli ayıcık 399 TL
  • Asa köpük 50 TL
  • Lisanslı tekli köpük 17 TL
  • Toysup sürpriz kristal yumurta 50 TL

  • Win Piranha çift kameralı drone f60 1,799 TL
  • Piranha pelüşlü bluetooth hoparlör 599 TL
  • Sony Playstation 5 digital edition 1 TB oyun konsolu 32,999 TL
  • Asonic toasty masaüstü fan 399 TL
  • Piranha futbol & basketbol topu figürlü tws kulaklık 499 TL
  • Trax kids 2231 bluetooth hoparlör 599 TL
  • Forever donut gece lambası 399 TL
  • S-link çok fonksiyonlu masa lambası 599 TL
  • Win bluetooth kablosuz kulaküstü kulaklık 499 TL
  • Meganit alkalin ince kalem pil 4'lü 33 TL
  • Meganit alkalin kalem pil 4'lü 34 TL
  • Asonic usb şarjlı ince/kalem pil 2'li 149 TL
  • Nostaljik radyo speaker ns01 699 TL
  • Torima deniz kabuğu figürlü takı ve müzik kutusu 299 TL
  • Torima powerbank 20.000 mah 499 TL
  • Torima şarjlı figürlü el tipi fan f-31 199 TL

  • Grundig 50" gq 750a televizyon 23,999 TL
  • Grundig 75" gq 750a televizyon 46,999 TL
  • Samsung galaxy s25 ultra 256 gb 75,999 TL
  • iPhone 17 256 gb 75,499 TL
  • Xiaomi redmi 15c 256 gb 9,499 TL
  • Grundig 65" gq 850a televizyon 42,999 TL

  • TCL movetime watch 2 mt42x akıllı çocuk saati 5,999 TL
  • TCL movetime family watch mt46x akıllı çocuk saati 5,499 TL
  • TCL movetime family watch mt40x akıllı çocuk saati 4,999 TL
  • Sony Playstation 5 dualsense oyun kolu siyah 4,399 TL
  • Segway ninebot c2 lite çocuk scooter 10,899 TL
  • Samsung galaxy tab a11+ 6/128 gb gümüş tablet 7,899 TL

  • Carioca boya seti hediyeli kendin boya pijama takımı 399 TL
  • Toka hediyeli kız çocuk tütü etek 199 TL
  • Kız çocuk t-shirt pullu payetli 149 TL
  • Kız/erkek çocuk figürlü sırt çantası 179 TL
  • Figürlü çocuk sandalet 149 TL
  • Kız çocuk şapka aksesuarlı 149 TL
  • Erkek çocuk şapka aksesuarlı 149 TL
  • Tonilato seramik kupa 199 TL
  • Pipetli bardak 100 TL
  • Kapaklı müsli kabı 50 TL
  • Minik kalpler serisi kitap çeşitleri 79 TL
  • Tasarım sende kitap çeşitleri 89 TL
  • Minik mansi ile büyüyorum kitap çeşitleri 159 TL
  • Pritt çantalı pastel boya 24'lü 149 TL (50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli)

Bu içerik 22 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

