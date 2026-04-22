ŞOK'a Playstation 5 geliyor! 22 Nisan 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK Market’in 22 - 28 Nisan 2026 kataloğu, özellikle çocukları ve teknoloji meraklılarını heyecanlandıracak geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Akülü arabalardan Barbie bebeklere, eğitici kitaplardan eğlenceli oyuncaklara kadar her yaş grubuna hitap eden seçeneklerin yanı sıra; Sony Playstation 5, iPhone 17 ve Samsung Galaxy S25 Ultra gibi teknolojik cihazlar da dikkat çekiyor. Evini yenilemek isteyenler için Grundig marka QLED televizyonlar, okul ve oyun saatleri için ise TCL akıllı çocuk saatleri ile tabletler avantajlı fiyatlarla raflarda yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Haftanın gıda fırsatları

Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Pilsan titan akülü uzaktan kumandalı araba 8,990 TL

Pilsan ön sepetli hero bisiklet 699 TL

Rookie dönüşebilen tekerlekli 2'si 1 arada paten 1,290 TL

Win uzaktan kumandalı akrobatik araç 899 TL

Win ışın kılıcı 699 TL

Gokidy ördekli büyük balık oltası 129 TL

Gokidy havalı top atar 349 TL

Gokidy sesli piyano matı 499 TL

Gokidy metal serbest teker araba 349 TL

Gokidy uzaktan kumandalı mini araç 499 TL

Gokidy dino elektronik org 349 TL

Hot Wheels tekli araba 115 TL

Pufu civciv/köpek figürlü çocuk açılır koltuk 1,490 TL

Güçlü factory büyük hafriyat kamyonu 999 TL

Gokidy dino oyuncak projeksiyon 199 TL

Gokidy sevimli popit 149 TL

Gokidy pelüş top 149 TL

Gokidy vagonlu çek bırak araba 249 TL

Gokidy oyuncak süpürge 129 TL

Sürtmeli chopper motosiklet 119 TL

Elissa masal anlatan kırmızı başlıklı kız 499 TL

Barbie 2in1 manyetik katlanabilir puzzle seti 149 TL

Barbie kariyer bebekleri 299 TL

Barbie benim rüya evim 399 TL

Lisanslı taşıyıcı tır 299 TL

Batman monster jeep 599 TL

Cocolotti konuşan sevimli ayıcık 399 TL

Asa köpük 50 TL

Lisanslı tekli köpük 17 TL

Toysup sürpriz kristal yumurta 50 TL

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Win Piranha çift kameralı drone f60 1,799 TL

Piranha pelüşlü bluetooth hoparlör 599 TL

Sony Playstation 5 digital edition 1 TB oyun konsolu 32,999 TL

Asonic toasty masaüstü fan 399 TL

Piranha futbol & basketbol topu figürlü tws kulaklık 499 TL

Trax kids 2231 bluetooth hoparlör 599 TL

Forever donut gece lambası 399 TL

S-link çok fonksiyonlu masa lambası 599 TL

Win bluetooth kablosuz kulaküstü kulaklık 499 TL

Meganit alkalin ince kalem pil 4'lü 33 TL

Meganit alkalin kalem pil 4'lü 34 TL

Asonic usb şarjlı ince/kalem pil 2'li 149 TL

Nostaljik radyo speaker ns01 699 TL

Torima deniz kabuğu figürlü takı ve müzik kutusu 299 TL

Torima powerbank 20.000 mah 499 TL

Torima şarjlı figürlü el tipi fan f-31 199 TL

Grundig 50" gq 750a televizyon 23,999 TL

Grundig 75" gq 750a televizyon 46,999 TL

Samsung galaxy s25 ultra 256 gb 75,999 TL

iPhone 17 256 gb 75,499 TL

Xiaomi redmi 15c 256 gb 9,499 TL

Grundig 65" gq 850a televizyon 42,999 TL

TCL movetime watch 2 mt42x akıllı çocuk saati 5,999 TL

TCL movetime family watch mt46x akıllı çocuk saati 5,499 TL

TCL movetime family watch mt40x akıllı çocuk saati 4,999 TL

Sony Playstation 5 dualsense oyun kolu siyah 4,399 TL

Segway ninebot c2 lite çocuk scooter 10,899 TL

Samsung galaxy tab a11+ 6/128 gb gümüş tablet 7,899 TL

Sizin için indirimli elektronik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Carioca boya seti hediyeli kendin boya pijama takımı 399 TL

Toka hediyeli kız çocuk tütü etek 199 TL

Kız çocuk t-shirt pullu payetli 149 TL

Kız/erkek çocuk figürlü sırt çantası 179 TL

Figürlü çocuk sandalet 149 TL

Kız çocuk şapka aksesuarlı 149 TL

Erkek çocuk şapka aksesuarlı 149 TL

Tonilato seramik kupa 199 TL

Pipetli bardak 100 TL

Kapaklı müsli kabı 50 TL

Minik kalpler serisi kitap çeşitleri 79 TL

Tasarım sende kitap çeşitleri 89 TL

Minik mansi ile büyüyorum kitap çeşitleri 159 TL

Pritt çantalı pastel boya 24'lü 149 TL (50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli)

Giyim ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bu içerik 22 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.