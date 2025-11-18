Ev Yaşam Ev Yaşam
ŞOK'a Stanley yapı market ürünleri geliyor! 19 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!
ŞOK'a Stanley yapı market ürünleri geliyor! 19 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

19 Kasım ŞOK market katalog yayında! Bu hafta ŞOK aktüel sayfalarında mutfaktan yapı markete kadar birçok kategoride cazip fiyatlar dikkat çekiyor. Merak edenler için ŞOK katalog içindeki fırsatlar gerçekten kaçırılmayacak türden. Eğer “ŞOK’ta bu hafta neler var?” diye bakınıyorsanız yeni gelen ŞOK aktüel ürünler tam size göre. ŞOK aktüel ürünler kataloğu için hadi, içeriğe geçelim!

Bu hafta ŞOK'ta evde tamir işleriyle uğraşanlara şarjlı vidalamadan hava üfleyiciye kadar birçok pratik alet raflarda olacak. Ev tekstilinde battaniye, yorgan ve yumuşacık bebek ürünleri dikkat çekerken merdiven çeşitlerinden organizerlere kadar günlük hayatta işe yarayan pek çok ürün de bu hafta ŞOK’ta yerini alıyor. Gıdadan beyaz eşyaya uygun fiyatlarıyla öne çıkan ŞOK ve diğer market katalogları için bizi takip etmeyi unutmayın!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Haftanın fırsat ürünleri

ŞOK a Stanley yapı market ürünleri geliyor! 19 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 1

İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

ŞOK'a pasta malzemeleri geliyor

ŞOK a Stanley yapı market ürünleri geliyor! 19 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 2

Sunumunuzu daha da güzelleştiren ürünlerin fiyatları düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Kişisel bakımda haftanın fırsatları

ŞOK a Stanley yapı market ürünleri geliyor! 19 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 3

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Aprilla şarjlı hava üfleyici 999 TL

ŞOK a Stanley yapı market ürünleri geliyor! 19 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 4

  • Aprilla şarjlı hava üfleyici 999 TL
  • 20v akülü vidalama çantalı set 999 TL
  • Dekupaj testere 749 TL
  • Avuç taşlama 749 TL
  • Darbeli matkap 749 TL
  • Katlanabilir şarjlı vidalama 349 TL
  • Silikon tabancası 149 TL
  • Lehim havya seti 229 TL
  • Şarjlı hassas tornavida 699 TL
  • Şarjlı polisaj makinesi 699 TL

Sizin için yapı market kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Haftanın win ürünleri

ŞOK a Stanley yapı market ürünleri geliyor! 19 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 5

Ev ve yaşam ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Luzia merdiven 649 TL

ŞOK a Stanley yapı market ürünleri geliyor! 19 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 6

  • Luzia merdiven 3+1 649 TL
  • Elektrik izolasyon bandı 19,95 TL
  • Duct tape tamir bandı 29,95 TL
  • Çift taraflı akrilik montaj bandı 29,95 TL
  • Çift taraflı bez halı bandı 34,95 TL
  • Merdiven kaydırmazlık bandı 50 TL
  • Kapı altı izolasyon bandı 75 TL
  • Merdiven su bariyeri 100 TL
  • Pas sökücü 50 TL
  • Profesyonel hızlı yapıştırıcı 59,95 TL
  • Takım çantası 19' 349 TL
  • Çift organizer 229 TL
  • 3 fonksiyonlu fonksiyonel batarya ucu 59,95 TL
  • 4 fonksiyonlu fonksiyonel batarya ucu 149 TL
  • 5 fonksiyonlu turbo pervaneli duş başlığı seti 179 TL
  • Masajlı duş başlığı seti 159 TL
  • Duş başlığı seti 159 TL
  • Nilson tekli akım korumalı fiş priz 399 TL
  • Selene füme desen anahtar 50 TL
  • Selene füme desen topraklı priz 50 TL
  • Selene füme desen komütatör 50 TL
  • Selene beyaz anahtar 50 TL
  • Selene beyaz topraklı priz 50 TL
  • Selene beyaz komütatör 50 TL
  • 3'lü grop priz + golyad set 275 TL

Sizin için yapı market kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Dinarsu post halı 399 TL

ŞOK a Stanley yapı market ürünleri geliyor! 19 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 7

  • 70x100 cm dinarsu post halı 399 TL
  • Dinarsu bubble kırlent kılıfı 149 TL
  • Dinarsu wellsoft bebek battaniyesi 219 TL
  • Sarar pamuklu çift kişilik battaniye 349 TL
  • Sarar pamuklu tek kişilik battaniye 299 TL
  • Sarar tek kişilik mikrofiber yorgan 379 TL
  • Sarar çift kişilik mikrofiber yorgan 429 TL
  • Wellsoft bebek battaniyesi 179 TL
  • Renk değiştiren borosilikat cam kulplu bardak 59,95 TL
  • Bambu kapaklı pipetli borosilikat cam mug 199 TL
  • Çocuk ev botu 189 TL
  • Çocuk figürlü panduf 189 TL
  • Visco dolgulu yastık 229 TL
  • Silikon micro yastık 109 TL
  • Dienni 8 raflı çok amaçlı dolap 1.999 TL
  • Katlanabilir masa 449 TL
  • Cam kokusuz küllük 50 TL
  • Kristal kitap şekilli vazo 75 TL
  • Ahşap ayaklı şeffaf organizer 169 TL

İndirimli battaniyelerden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Stanley eksantrik zımpara makinesi 2,499 TL

ŞOK a Stanley yapı market ürünleri geliyor! 19 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 8

  • Stanley eksantrik zımpara makinesi 2,499 TL
  • Elektrikli zımba ve çivi tabancası 1,999 TL
  • Sıcak hava tabancası 1,399 TL
  • Black decker avuç taşlama makinesi 1,499 TL
  • Black decker hobi serisi şarjlı silikon tabancası 1,749 TL

Stanley'nin yapı market ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Hoover 9 kg kurutma makinesi 14,999 TL

ŞOK a Stanley yapı market ürünleri geliyor! 19 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 9

  • Hoover 9 kg kurutma makinesi 14,999 TL
  • Hoover 5 programlı bulaşık makinesi 13,299 TL
  • Hoover 8 programlı wi-fi bulaşık makinesi 14,899 TL
  • Hoover 10 kg kurutma makinesi 15,799 TL
  • Hoover 5 Programlı bulaşık makinesi 11,299 TL
  • Hoover kurutmalı çamaşır makinesi 24,999 TL

Çamaşır deterjanlarındaki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

ŞOK a Stanley yapı market ürünleri geliyor! 19 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 10

Bu içerik 18 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Anahtar Kelimeler:
Şok şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu şok haftanın fırsatları şok katalog şok market aktüel ŞOK markette bu hafta şok çarşamba aktüel
