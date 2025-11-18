ŞOK'a Stanley yapı market ürünleri geliyor! 19 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Bu hafta ŞOK'ta evde tamir işleriyle uğraşanlara şarjlı vidalamadan hava üfleyiciye kadar birçok pratik alet raflarda olacak. Ev tekstilinde battaniye, yorgan ve yumuşacık bebek ürünleri dikkat çekerken merdiven çeşitlerinden organizerlere kadar günlük hayatta işe yarayan pek çok ürün de bu hafta ŞOK’ta yerini alıyor. Gıdadan beyaz eşyaya uygun fiyatlarıyla öne çıkan ŞOK ve diğer market katalogları için bizi takip etmeyi unutmayın!

Haftanın fırsat ürünleri

ŞOK'a pasta malzemeleri geliyor

Kişisel bakımda haftanın fırsatları

Aprilla şarjlı hava üfleyici 999 TL

20v akülü vidalama çantalı set 999 TL

Dekupaj testere 749 TL

Avuç taşlama 749 TL

Darbeli matkap 749 TL

Katlanabilir şarjlı vidalama 349 TL

Silikon tabancası 149 TL

Lehim havya seti 229 TL

Şarjlı hassas tornavida 699 TL

Şarjlı polisaj makinesi 699 TL

Haftanın win ürünleri

Luzia merdiven 649 TL

Elektrik izolasyon bandı 19,95 TL

Duct tape tamir bandı 29,95 TL

Çift taraflı akrilik montaj bandı 29,95 TL

Çift taraflı bez halı bandı 34,95 TL

Merdiven kaydırmazlık bandı 50 TL

Kapı altı izolasyon bandı 75 TL

Merdiven su bariyeri 100 TL

Pas sökücü 50 TL

Profesyonel hızlı yapıştırıcı 59,95 TL

Takım çantası 19' 349 TL

Çift organizer 229 TL

3 fonksiyonlu fonksiyonel batarya ucu 59,95 TL

4 fonksiyonlu fonksiyonel batarya ucu 149 TL

5 fonksiyonlu turbo pervaneli duş başlığı seti 179 TL

Masajlı duş başlığı seti 159 TL

Duş başlığı seti 159 TL

Nilson tekli akım korumalı fiş priz 399 TL

Selene füme desen anahtar 50 TL

Selene füme desen topraklı priz 50 TL

Selene füme desen komütatör 50 TL

Selene beyaz anahtar 50 TL

Selene beyaz topraklı priz 50 TL

Selene beyaz komütatör 50 TL

3'lü grop priz + golyad set 275 TL

Dinarsu post halı 399 TL

70x100 cm dinarsu post halı 399 TL

Dinarsu bubble kırlent kılıfı 149 TL

Dinarsu wellsoft bebek battaniyesi 219 TL

Sarar pamuklu çift kişilik battaniye 349 TL

Sarar pamuklu tek kişilik battaniye 299 TL

Sarar tek kişilik mikrofiber yorgan 379 TL

Sarar çift kişilik mikrofiber yorgan 429 TL

Wellsoft bebek battaniyesi 179 TL

Renk değiştiren borosilikat cam kulplu bardak 59,95 TL

Bambu kapaklı pipetli borosilikat cam mug 199 TL

Çocuk ev botu 189 TL

Çocuk figürlü panduf 189 TL

Visco dolgulu yastık 229 TL

Silikon micro yastık 109 TL

Dienni 8 raflı çok amaçlı dolap 1.999 TL

Katlanabilir masa 449 TL

Cam kokusuz küllük 50 TL

Kristal kitap şekilli vazo 75 TL

Ahşap ayaklı şeffaf organizer 169 TL

Stanley eksantrik zımpara makinesi 2,499 TL

Elektrikli zımba ve çivi tabancası 1,999 TL

Sıcak hava tabancası 1,399 TL

Black decker avuç taşlama makinesi 1,499 TL

Black decker hobi serisi şarjlı silikon tabancası 1,749 TL

Hoover 9 kg kurutma makinesi 14,999 TL

Hoover 5 programlı bulaşık makinesi 13,299 TL

Hoover 8 programlı wi-fi bulaşık makinesi 14,899 TL

Hoover 10 kg kurutma makinesi 15,799 TL

Hoover 5 Programlı bulaşık makinesi 11,299 TL

Hoover kurutmalı çamaşır makinesi 24,999 TL

Bu içerik 18 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır.

