A101'e Stanley termos çeşitleri geliyor! 20 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı!
A101'e Stanley termos çeşitleri geliyor! 20 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz
20 Kasım A101 katalog yayında! A101 online alışveriş sayfasında da takip edebileceğiniz A101 aktüel ürünler, yine harika fırsatlarla geliyor! A101 katalog bu hafta hem günlük ihtiyaçlara hem de özel indirimli ürünlere yer veriyorken A101 aktüel ürünler ile hem hesaplı hem de kaliteli alışveriş yapmak mümkün. A101 bu hafta fırsatlarını ve diğer marketlerin indirimli kataloglarını kaçırmamak için bizi takipte kalmayı unutmayın!

Bu hafta A101 markete gelecek ürünler oldukça çeşitli. Gıda reyonunda kahvaltılıklar, atıştırmalıklar ve temel mutfak malzemeleri öne çıkarken, oto bakım ürünlerindeki indirimler de dikkat çekiyor. Ayrıca elektronik, kırtasiye ve ev eşyalarında da özel kampanyalar bulunuyor. İşte detaylar!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Yudum ayçiçek yağı 119 TL

A101 e Stanley termos çeşitleri geliyor! 20 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 1

A101 e Stanley termos çeşitleri geliyor! 20 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 2

  • Sek az yağlı yoğurt 3 kg 125 TL
  • Teksüt çeçil peyniri 400 g 99,50 TL
  • Bizim bitkisel yağlı krema 500 ml 19,50 TL
  • Ekici krem peynir 400 g 99,50 TL
  • Sek kahveli sütlü içecek 330 ml (white chocolate mocha / latte) 45 TL
  • İçim çikolatalı müzli süt 1 l 75 TL
  • Eker probiyotik yoğurt 900 g 75 TL
  • Üretici höşmerim 100 g 16 TL
  • Kaanlar akhisar uslu siyah zeytin 900 g 139 TL
  • Seyidoğlu reçel 380 g (ayva / incir / bahçe hikayesi) 59,50 TL
  • Fellas granola 200 g 85 TL
  • Kemsan ilikli kemik suyu 4×20 ml 19,50 TL
  • Akpiliç piliç salam 1 kg 79,50 TL
  • Banvit piliç kokteyl sosis 1 kg 109 TL
  • Zühre ana zerdeçallı çörek otu şurubu 250 ml 199 TL
  • Zühre ana karadut özü 670 g 189 TL
  • Plate dondurulmuş patates 2,5 kg 159 TL
  • Artmac makarna 5×75 g 75 TL
  • Superfresh dondurulmuş böğürtlen 300 g 169 TL
  • Torku dondurulmuş dana-kuzu cızbız köfte 300 g 229 TL
  • Torku dondurulmuş piliç but ızgara 159 TL

A101 e Stanley termos çeşitleri geliyor! 20 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 3

  • Ülker probis kremalı bisküvi 3×28 g 55 TL
  • Ülker hanımeller kurabiye 150 g (asortili / ballı / frambuaz sütlü) 30 TL
  • Torku pötibör bisküvi 4×175 g 75 TL
  • Biskolata stix karamelli parçalı bisküvi 36 g 27,50 TL
  • Şölen luppo marshmallowlu karamelli kek 182 g 62,50 TL
  • Xroll kremalı bisküvi 4×27,5 g (çilek / muzlu) 32 TL
  • Dubigof kaplamalı antep fıstıklı draje gofret 36 g 8,50 TL
  • Ülker baton çikolata 30 g (sütlü / fındıklı) 24,50 TL
  • Give me gofret 40 g (hindistan cevizli / bitter / antep fıstıklı) 9,75 TL
  • Torku çokofest çikolata 55 g (sütlü / karamelli) 29,50 TL
  • Ülker baton antep fıstıklı çikolata 30 g 39,50 TL
  • Nestle damak nöbeti antep fıstıklı çikolata 70 g 69,50 TL
  • Fenomen damacana sakız aromalı draje 49,50 TL
  • Toyznro şeker hediyeli damak futbolu 49,50 TL

Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Toshiba 65" UHD vidaa TV 24,999 TL

A101 e Stanley termos çeşitleri geliyor! 20 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 4

  • Toshiba 65" uhd vidaa tv 24,999 TL
  • Toshiba 50' 4k ultra hd vidaa tv 15,999 TL
  • Grundig 55' smart 4k uhd google tv 21,999 TL
  • Onvo 32' frameless hd whale os 10 android led tv 6,299 TL
  • Onvo 40' frameless fhd whale os 10 android qled tv 7,999 TL

Televizyonlarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Gosmart bluetooth kulaklık 439 TL

A101 e Stanley termos çeşitleri geliyor! 20 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 5

  • Gosmart bluetooth kulaklık 439 TL
  • Gosmart bluetooth hoparlör 349 TL
  • Gosmart bluetooth kulak içi kulaklık 299 TL
  • Traxmobil 4'ü bir arada kablosuz bluetooth hoparlör 799 TL
  • Hiking a49 cep telefonu 5,299 TL

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Stanley iceflow flip pipetli termos bardak 0,89 litre 1,799 TL

A101 e Stanley termos çeşitleri geliyor! 20 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 6

  • Escamp 6500 flat tiny house 385,000 TL
  • Erba karavan 4.00 çekme karavan 299,000 TL
  • Sensation taşınabilir dizel ısıtıcı 5kw 6,799 TL
  • Sensation sabit dizel ısıtıcı 5kw 5,799 TL
  • Stanley klasik paslanmaz çelik termos bardak 0,35 litre 1,199 TL
  • Stanley areolight termos bardak 0,47 litre 1,399 TL
  • Stanley iceflow flip pipetli termos bardak 0,89 litre 1,799 TL

Sizin için indirimli projeksiyonlardan seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

İndirimdeki Stanley termoslara göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Seg buzdolabı 11,999 TL

A101 e Stanley termos çeşitleri geliyor! 20 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 7

  • Seg buzdolabı 11,999 TL
  • Seg buzdolabı 19,000 TL
  • Seg çamalır makinesi 14,999 TL
  • Seg mekanik silindirik termosifon 65 l 6,999 TL

Çamaşır deterjanlarında fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Sinbo standlı mikser 2,999 TL

A101 e Stanley termos çeşitleri geliyor! 20 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 8

  • Sinbo standlı mikser 2,999 TL
  • Sinbo cam kettle 699 TL
  • Kiwi elektrikli cezve 289 TL
  • Aprilla profesyonel şarjlı saç sakal kesme makinesi 849 TL
  • Pierre cardin boyun ve sırt masaj aleti 1,199 TL
  • Pierre cardin erkek bakım seti 999 TL
  • Samsung cyclone süpürge 4,799 TL
  • Onvo saç kurutma makinesi 1,499 TL
  • Pierre cardin 5 in 1 şekillendirici set 1,599 TL
  • Pierre cardin 4 başlıklı masaj aleti 799 TL
  • Onvo halı ve koltuk yıkama makinesi 3,799 TL
  • Onvo dijital çay makinesi 1,799 TL
  • Pierre cardin akıllı vücut analiz baskülü 599 TL

Sizin için küçük mutfak aletleri kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Volta vm5 neo 3 tekerlekli moped 74,990 TL

A101 e Stanley termos çeşitleri geliyor! 20 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 9

  • Apec apx7 200 cc benzinli motosiklet 99,990 TL
  • Volta vs2 elektrikli moped 29,990 TL

Sizin için indirimli motor kasklarınıdan seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Azdome m200 oto araç kamerası 1,299 TL

A101 e Stanley termos çeşitleri geliyor! 20 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 10

  • Azdome m200 oto araç kamerası 1,299 TL
  • Pirinha mini kompresör 799 TL
  • Piranha dijital hava kompresörü 749 TL
  • Piranha akü takviye cihazı 1,990 TL
  • Piranha güneş enerjili üçgen reflektör 529 TL
  • Piranha araç koltuk desteği 69,50 TL
  • Piranha dijital hava kompresörü 749 TL
  • Noona g-512 telefon tutucu 299 TL
  • Noona nch-034 telefon tutucu 159 TL
  • Piranha ön cam branda 199 TL
  • Piranha oto cam sileceği 75 TL
  • Radyatör antifrizi 3 l 169 TL
  • -21 derece antifrizli cam suyu 5 l 99 TL
  • -30 derece antifrizli cam suyu 5 l 129 TL

Oto bakım ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Paşabahçe borcam dikdörtgen fırın tepsisi 279 TL

A101 e Stanley termos çeşitleri geliyor! 20 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 11

  • Vivaldi seramik basık tencere 599 TL
  • Vivaldi seramik tava 399 TL
  • Vivaldi seramik kapaklı sahan 399 TL
  • Emaye derin tencere 22 cm 399 TL
  • Emaye derin tencere 18 cm 359 TL
  • Emaye bakraç 399 TL
  • Paşabahçe borcam dikdörtgen fırın tepsisi 279 TL
  • Paşabahçe timeless çay bardağı 6'lı 249 TL
  • Paşabahçe allegra su bardağı 3'lü 149 TL
  • Rakle bambu kapaklı cam baharatlık seti 3'lü 149 TL
  • Bambu sunum tahtası 179 TL
  • Bambu kapaklı borosilikat line yağlık 249 TL
  • Ayaklı cam sunum kasesi 129 TL
  • Keramika seramik fincan seti 2'li 155 TL
  • Katlanabilir çok amaçlı ahşap tepsi 249 TL
  • Süzgeçli kesim panosu 49,50 TL
  • Mini süzgeç 15 TL
  • Süzgeç 2'li 84,50 TL
  • Borosilikat kupa 3'lü 99,50 TL
  • Frenc press 149 TL
  • 3 katlı tekerlekli raf 199 TL
  • Tuzluk seti 2'li 59,50 TL
  • Kristal peçetelik 59,50 TL
  • Boncuk kulplu cam kupa 2'li 149 TL
  • Deterjan hazneli süngerli bulaşıklık 64,50 TL
  • Stand sıvı sabunluk seti 2'li 249 TL
  • Kare tepsi 59,50 TL
  • Oval tepsi 59,50 TL
  • 2 katlı patates ve soğan sepeti 499 TL
  • Emaye fırın tepsisi çeşitleri 169 TL

Sizin için mutfak saklama ve düzenleme kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Pierre cardin çift kişilik yün torgan 999 TL

A101 e Stanley termos çeşitleri geliyor! 20 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 12

  • Oscar bonel yaylı tek kişilik yaylı yatak 2,499 TL
  • Nest torba yaylı çift kişilik yatak 5,999 TL
  • Pötikare masa örtüsü 139 TL
  • English home koltuk örtüsü 189 TL
  • Erkek tam fermuarlı polar 299 TL
  • Kadın ekose oduncu gömlek 349 TL
  • Erkek ekose oduncu gömlek 379 TL
  • Kadın kadife tek alt 199 TL
  • Erkek yarım fermuarlı polar 299 TL
  • Bebek fermuarlı wellsoft sweatshirt 249 TL
  • Pierre cardin tek kişilik yün yorgan 849 TL
  • Pierre cardin çift kişilik yün torgan 999 TL
  • Pierre cardin yün yastık 299 TL
  • Silk&blue kız/erkek çocuk soket çorap 3'lü 59,50 TL
  • Penti çocuk termal tayt 179 TL
  • Penti kadın termal külotlu çorap 219 TL
  • Penti kadın termal tayt 219 TL
  • Kiraz klips toka 2'li 49,50 TL
  • Mini klips toka 4'lü 79,50 TL
  • Çıtçıt toka 4'lü 49,50 TL
  • Yıldız klips toka 49,50 TL
  • Mini mandal toka 10'lu 49,50 TL
  • Bandana 99,50 TL
  • Tüy detaylı bandana 49,50 TL
  • Kurdela toka ve klips seti 79,50 TL
  • Tül bandana 2'li 89,50 TL
  • Kadife taç ve toka 59,50 TL
  • Ahşap çubuklu ayakkabılık 189 TL
  • Desenli kozmetik seyahat çantası 149 TL
  • Orta boy pp valiz 755 TL
  • Büyük boy pp valiz 875 TL
  • Kabin boy pp valiz 685 TL
  • PP makyaj çantası 299 TL

Sizin için indirimli battaniye ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Jwin 88 tuşlu dijital piyano 10,899 TL

A101 e Stanley termos çeşitleri geliyor! 20 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 13

  • Jwin 88 tuşlu dijital piyano 10,899 TL
  • Jwin tabureli dijital bateri seti 7,299 TL

Müzik aletlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Oyuncak Hot Wheels City gezgin serisi 349 TL

A101 e Stanley termos çeşitleri geliyor! 20 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 14

Sizin için oyuncaklarda seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 17 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

a101 a101 aktüel a101 aktüel katalog a101 aktuel urunler a101 bim aktüel ürünler kataloğu a101 bu hafta a101 bugün a101 kampanya a101 alışveriş a101 aktüel kataloğu A101 bu perşembe
