A101'e Stanley termos çeşitleri geliyor! 20 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı!

Bu hafta A101 markete gelecek ürünler oldukça çeşitli. Gıda reyonunda kahvaltılıklar, atıştırmalıklar ve temel mutfak malzemeleri öne çıkarken, oto bakım ürünlerindeki indirimler de dikkat çekiyor. Ayrıca elektronik, kırtasiye ve ev eşyalarında da özel kampanyalar bulunuyor. İşte detaylar!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Yudum ayçiçek yağı 119 TL

Sek az yağlı yoğurt 3 kg 125 TL

Teksüt çeçil peyniri 400 g 99,50 TL

Bizim bitkisel yağlı krema 500 ml 19,50 TL

Ekici krem peynir 400 g 99,50 TL

Sek kahveli sütlü içecek 330 ml (white chocolate mocha / latte) 45 TL

İçim çikolatalı müzli süt 1 l 75 TL

Eker probiyotik yoğurt 900 g 75 TL

Üretici höşmerim 100 g 16 TL

Kaanlar akhisar uslu siyah zeytin 900 g 139 TL

Seyidoğlu reçel 380 g (ayva / incir / bahçe hikayesi) 59,50 TL

Fellas granola 200 g 85 TL

Kemsan ilikli kemik suyu 4×20 ml 19,50 TL

Akpiliç piliç salam 1 kg 79,50 TL

Banvit piliç kokteyl sosis 1 kg 109 TL

Zühre ana zerdeçallı çörek otu şurubu 250 ml 199 TL

Zühre ana karadut özü 670 g 189 TL

Plate dondurulmuş patates 2,5 kg 159 TL

Artmac makarna 5×75 g 75 TL

Superfresh dondurulmuş böğürtlen 300 g 169 TL

Torku dondurulmuş dana-kuzu cızbız köfte 300 g 229 TL

Torku dondurulmuş piliç but ızgara 159 TL

Ülker probis kremalı bisküvi 3×28 g 55 TL

Ülker hanımeller kurabiye 150 g (asortili / ballı / frambuaz sütlü) 30 TL

Torku pötibör bisküvi 4×175 g 75 TL

Biskolata stix karamelli parçalı bisküvi 36 g 27,50 TL

Şölen luppo marshmallowlu karamelli kek 182 g 62,50 TL

Xroll kremalı bisküvi 4×27,5 g (çilek / muzlu) 32 TL

Dubigof kaplamalı antep fıstıklı draje gofret 36 g 8,50 TL

Ülker baton çikolata 30 g (sütlü / fındıklı) 24,50 TL

Give me gofret 40 g (hindistan cevizli / bitter / antep fıstıklı) 9,75 TL

Torku çokofest çikolata 55 g (sütlü / karamelli) 29,50 TL

Ülker baton antep fıstıklı çikolata 30 g 39,50 TL

Nestle damak nöbeti antep fıstıklı çikolata 70 g 69,50 TL

Fenomen damacana sakız aromalı draje 49,50 TL

Toyznro şeker hediyeli damak futbolu 49,50 TL

Toshiba 65" UHD vidaa TV 24,999 TL

Toshiba 50' 4k ultra hd vidaa tv 15,999 TL

Grundig 55' smart 4k uhd google tv 21,999 TL

Onvo 32' frameless hd whale os 10 android led tv 6,299 TL

Onvo 40' frameless fhd whale os 10 android qled tv 7,999 TL

Gosmart bluetooth kulaklık 439 TL

Gosmart bluetooth hoparlör 349 TL

Gosmart bluetooth kulak içi kulaklık 299 TL

Traxmobil 4'ü bir arada kablosuz bluetooth hoparlör 799 TL

Hiking a49 cep telefonu 5,299 TL

Stanley iceflow flip pipetli termos bardak 0,89 litre 1,799 TL

Escamp 6500 flat tiny house 385,000 TL

Erba karavan 4.00 çekme karavan 299,000 TL

Sensation taşınabilir dizel ısıtıcı 5kw 6,799 TL

Sensation sabit dizel ısıtıcı 5kw 5,799 TL

Stanley klasik paslanmaz çelik termos bardak 0,35 litre 1,199 TL

Stanley areolight termos bardak 0,47 litre 1,399 TL

Seg buzdolabı 11,999 TL

Seg buzdolabı 19,000 TL

Seg çamalır makinesi 14,999 TL

Seg mekanik silindirik termosifon 65 l 6,999 TL

Sinbo standlı mikser 2,999 TL

Sinbo cam kettle 699 TL

Kiwi elektrikli cezve 289 TL

Aprilla profesyonel şarjlı saç sakal kesme makinesi 849 TL

Pierre cardin boyun ve sırt masaj aleti 1,199 TL

Pierre cardin erkek bakım seti 999 TL

Samsung cyclone süpürge 4,799 TL

Onvo saç kurutma makinesi 1,499 TL

Pierre cardin 5 in 1 şekillendirici set 1,599 TL

Pierre cardin 4 başlıklı masaj aleti 799 TL

Onvo halı ve koltuk yıkama makinesi 3,799 TL

Onvo dijital çay makinesi 1,799 TL

Pierre cardin akıllı vücut analiz baskülü 599 TL

Volta vm5 neo 3 tekerlekli moped 74,990 TL

Apec apx7 200 cc benzinli motosiklet 99,990 TL

Volta vs2 elektrikli moped 29,990 TL

Azdome m200 oto araç kamerası 1,299 TL

Pirinha mini kompresör 799 TL

Piranha dijital hava kompresörü 749 TL

Piranha akü takviye cihazı 1,990 TL

Piranha güneş enerjili üçgen reflektör 529 TL

Piranha araç koltuk desteği 69,50 TL

Noona g-512 telefon tutucu 299 TL

Noona nch-034 telefon tutucu 159 TL

Piranha ön cam branda 199 TL

Piranha oto cam sileceği 75 TL

Radyatör antifrizi 3 l 169 TL

-21 derece antifrizli cam suyu 5 l 99 TL

-30 derece antifrizli cam suyu 5 l 129 TL

Paşabahçe borcam dikdörtgen fırın tepsisi 279 TL

Vivaldi seramik basık tencere 599 TL

Vivaldi seramik tava 399 TL

Vivaldi seramik kapaklı sahan 399 TL

Emaye derin tencere 22 cm 399 TL

Emaye derin tencere 18 cm 359 TL

Emaye bakraç 399 TL

Paşabahçe timeless çay bardağı 6'lı 249 TL

Paşabahçe allegra su bardağı 3'lü 149 TL

Rakle bambu kapaklı cam baharatlık seti 3'lü 149 TL

Bambu sunum tahtası 179 TL

Bambu kapaklı borosilikat line yağlık 249 TL

Ayaklı cam sunum kasesi 129 TL

Keramika seramik fincan seti 2'li 155 TL

Katlanabilir çok amaçlı ahşap tepsi 249 TL

Süzgeçli kesim panosu 49,50 TL

Mini süzgeç 15 TL

Süzgeç 2'li 84,50 TL

Borosilikat kupa 3'lü 99,50 TL

Frenc press 149 TL

3 katlı tekerlekli raf 199 TL

Tuzluk seti 2'li 59,50 TL

Kristal peçetelik 59,50 TL

Boncuk kulplu cam kupa 2'li 149 TL

Deterjan hazneli süngerli bulaşıklık 64,50 TL

Stand sıvı sabunluk seti 2'li 249 TL

Kare tepsi 59,50 TL

Oval tepsi 59,50 TL

2 katlı patates ve soğan sepeti 499 TL

Emaye fırın tepsisi çeşitleri 169 TL

Pierre cardin çift kişilik yün torgan 999 TL

Oscar bonel yaylı tek kişilik yaylı yatak 2,499 TL

Nest torba yaylı çift kişilik yatak 5,999 TL

Pötikare masa örtüsü 139 TL

English home koltuk örtüsü 189 TL

Erkek tam fermuarlı polar 299 TL

Kadın ekose oduncu gömlek 349 TL

Erkek ekose oduncu gömlek 379 TL

Kadın kadife tek alt 199 TL

Erkek yarım fermuarlı polar 299 TL

Bebek fermuarlı wellsoft sweatshirt 249 TL

Pierre cardin tek kişilik yün yorgan 849 TL

Pierre cardin yün yastık 299 TL

Silk&blue kız/erkek çocuk soket çorap 3'lü 59,50 TL

Penti çocuk termal tayt 179 TL

Penti kadın termal külotlu çorap 219 TL

Penti kadın termal tayt 219 TL

Kiraz klips toka 2'li 49,50 TL

Mini klips toka 4'lü 79,50 TL

Çıtçıt toka 4'lü 49,50 TL

Yıldız klips toka 49,50 TL

Mini mandal toka 10'lu 49,50 TL

Bandana 99,50 TL

Tüy detaylı bandana 49,50 TL

Kurdela toka ve klips seti 79,50 TL

Tül bandana 2'li 89,50 TL

Kadife taç ve toka 59,50 TL

Ahşap çubuklu ayakkabılık 189 TL

Desenli kozmetik seyahat çantası 149 TL

Orta boy pp valiz 755 TL

Büyük boy pp valiz 875 TL

Kabin boy pp valiz 685 TL

PP makyaj çantası 299 TL

Jwin 88 tuşlu dijital piyano 10,899 TL

Jwin tabureli dijital bateri seti 7,299 TL

Oyuncak Hot Wheels City gezgin serisi 349 TL

Bu içerik 17 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

