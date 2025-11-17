Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
BİM'e Kumtel ısıtıcı çeşitleri geliyor! 21 Kasım 2025 BİM katalog yayınlandı!
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

BİM'e Kumtel ısıtıcı çeşitleri geliyor! 21 Kasım 2025 BİM katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Kasım Cuma BİM katalog geldi! Bimde bu hafta hangi ürünlerin indirimde olduğunu merak ediyorsanız bime bu hafta gelecek ürünler hakkında tüm detaylarıyla hazırladığımız bu bim aktüel katalog sayesinde öğrenebilirsiniz. Bim katalog bu hafta da hem günlük ihtiyaçlar hem de elektronik ve ev ürünlerinde dikkat çeken fırsatları bir araya getiriyor. Bakalım neler varmış?

Bu hafta BİM markete neler geliyor? 21 Kasım Cuma kataloğunda mutfak ve elektronik ürünlerdeki fırsatlar, oyuncaklar ve kişisel bakım ürünleri yer alıyor. İndirimli fiyatlarla sunulan ürünler sayesinde günlük ihtiyaçlarınızı karşılarken bütçenizi yormayan ürünler için gelin BİM kataloğa bir göz atalım!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

 18 Kasım'da BİM'de dana kangal sucuk 229 TL!

18 Kasım'da BİM'de dana kangal sucuk 229 TL!

 Tarım Kredi'ye Tchibo kahve geliyor!

Tarım Kredi'ye Tchibo kahve geliyor!

 BİM'de bu hafta küçük ev aletleri çok uygun fiyatlı!

BİM'de bu hafta küçük ev aletleri çok uygun fiyatlı!

Kumtel çift yönlü şömine ısıtıcı 1,190 TL

BİM e Kumtel ısıtıcı çeşitleri geliyor! 21 Kasım 2025 BİM katalog yayınlandı! 1

  • Kumtel çift yönlü şömine ısıtıcı 1,190 TL
  • Kumtel 9 dilim yağlı radyatör 2,390 TL
  • Kumtel 11 dilim radyatör 2,690 TL
  • Kumtel dikey ısıtıcı 1,850 TL
  • Kumtel mini quartz ısıtıcı 599 TL
  • Kumtel fanlı ısıtıcı 699 TL

Sizin için indirimli ısıtıcı ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Dijitsu 65" QLED Google TV 22,950 TL

BİM e Kumtel ısıtıcı çeşitleri geliyor! 21 Kasım 2025 BİM katalog yayınlandı! 2

  • Dijitsu 65" qled google tv 22,950 TL
  • TCL 43' full hd qled android tv 12,750 TL
  • Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 9,450 TL
  • Polosmart tws kablosuz kulaklık 499 TL
  • Polosmart hybrid bluetooth & wireless mouse 149 TL
  • Polosmart nostaljik radyo 849 TL
  • Imex 12' lcd yazı tahtası 199 TL
  • Kumtel şarj edilebilir damacana pompası 129 TL
  • Antifrizli oto cam suyu -21 derece 5 l 110 TL
  • Antifrizli oto cam suyu -30 derece 5 l 125 TL
  • Radyatör antifrizi -37 derece 3 l cold power 160 TL
  • Yağmur kaydırıcı 45 TL
  • Buğu önleyici 500 ml 45 TL

Televizyonlarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Sizin için oto bakım kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Hot wheels 3’lü araba seti 275 TL

BİM e Kumtel ısıtıcı çeşitleri geliyor! 21 Kasım 2025 BİM katalog yayınlandı! 3

  • Piccolo mondi çok fonksiyonlu elektronik org 1,490 TL
  • Hot wheels 3’lü araba seti 275 TL
  • Barbie öğretmen bebek 599 TL
  • Konuşan cansu bebek 40 cm 299 TL
  • Oyuncak tombul beşik 129 TL
  • Yataklı puset 179 TL
  • Oyuncak bulaşık seti (19 parça) 149 TL
  • Peluş fili (50 cm) 499 TL
  • Uzaktan kumandalı araba 159 TL
  • Neon renkli blok 56 parça 299 TL
  • Lisanslı kum boyama 89 TL
  • Dinozor iş araçları 139 TL
  • Oyuncak şehir kamyonları 149 TL
  • Sünger atan pompalı oyuncak 249 TL
  • Kinetik oyun kumu 89 TL
  • Dikenli oyuncak top 119 TL
  • Eğlenceli refleks oyuncağı 175 TL
  • Su halka oyunu 65 TL
  • Keçeli kalemli boyanabilir mat 25×55 cm 149 TL
  • Puzzle blok (60 parça) 199 TL
  • Lisanslı top 79 TL
  • Renkl balonlar 29 TL
  • Hello kitty çerçeve puzzle 49 TL
  • Animasyon balon seti 49 TL

BİM e Kumtel ısıtıcı çeşitleri geliyor! 21 Kasım 2025 BİM katalog yayınlandı! 4

Oyuncaklarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Büyük boy valiz 875 TL

BİM e Kumtel ısıtıcı çeşitleri geliyor! 21 Kasım 2025 BİM katalog yayınlandı! 5

  • Büyük boy valiz 875 TL
  • Orta boy valiz 755 TL
  • Küçük boy valiz 685 TL
  • Valiz organizer set 6'lı 99 TL
  • Valiz etiketi 79 TL
  • Pasaport kılıfı 129 TL
  • Kadın çiçek desenli ev botu 175 TL
  • Kadın çiçek desenli terlik 209 TL
  • Kadın / erkek bere 75 TL
  • Çocuk bere 69 TL
  • Kadın kapüşonlu sweatshirt 419 TL
  • Kadın eşofman altı 299 TL
  • M.Botti kadın / erkek eşofman altı 249 TL
  • Kadın / erkek pijama takımı 359 TL
  • Yazma 85 TL
  • Flamlı eşarp 85 TL
  • Düz dikişsiz bone 49 TL
  • Fırfırlı dikişsiz bone 65 TL
  • Yazma ipliği 100 gr 55 TL
  • Dikiş ipi 2'li 119 TL
  • Yassı lastik 149 TL
  • Yuvarlak lastik 49 TL
  • Dikiş seti 10'lu 125 TL
  • Leopar dikiş kutusu 149 TL

Sizin için indirimli seyahat ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Berlin düdüklü tencere seti 1,199 TL

BİM e Kumtel ısıtıcı çeşitleri geliyor! 21 Kasım 2025 BİM katalog yayınlandı! 6

  • Berlin düdüklü tencere seti 1,199 TL
  • Tulu porselen yemek takımı 1,490 TL
  • Benante kapaklı saklama kabı 3'lü 269 TL
  • Benante kapaklı baharat seti 3'lü 269 TL
  • Benante makarna tabağı 89 TL
  • Rakle fiyonk desenli kahve yanı su bardağı 2'li 175 TL
  • Rakle fiyonk desenli pasta tabağı 'lü 275 TL
  • Benante fiyonklu kupa 219 TL
  • Kapaklı kek standı 399 TL
  • Pipetli fiyonklu bardak 79 TL
  • Benante bölmeli hasır organizer 249 TL
  • Benante ponpon detaylı çok amaçlı sepet 249 TL
  • Colorina altın rimli sosluk / kase 4'lü 119 TL
  • Glass in love gravürlü kahve fincan seti 229 TL
  • Akasya kase 289 TL
  • Ölçülü narenciye sıkacağı 500 ml 65 TL
  • Tek fiyat karma ürünler 35 TL
  • Kumtel sprey yağdanlık 200 ml 89 TL
  • Petek kurutmalık 139 TL
  • Pantolon askısı 29 TL
  • Mısır kovası 25 TL
  • Mısır kovası pipetli bardak 59 TL

Mutfak saklama ve düzenleme ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bu içerik 17 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Apple'dan Columbia'ya ünlü markaların dev indirimlerini seçtik

Apple'dan Columbia'ya ünlü markaların dev indirimlerini seçtik

 Botta konfor arayanlara Camper Chasis'in fiyatı düştü!

Botta konfor arayanlara Camper Chasis'in fiyatı düştü!

 Seçili Stanley termoslarda kısa süreli Kasım indirimi başladı!

Seçili Stanley termoslarda kısa süreli Kasım indirimi başladı!

 Şarjlı diş fırçasına geçmek isteyenlerin 1 numaralı tercihi!

Şarjlı diş fırçasına geçmek isteyenlerin 1 numaralı tercihi!

 Apple indirimleri yenilendi!

Apple indirimleri yenilendi!

Şu an en uygun fiyatında!

Şu an en uygun fiyatında!

 Gülümseten Kasım'da sepette indirim kampanyası başladı!

Gülümseten Kasım'da sepette indirim kampanyası başladı!

 Elektrikli diş fırçası almak için daha doğru bir zaman yok!

Elektrikli diş fırçası almak için daha doğru bir zaman yok!

 Kullanıcılardan tam not alan PUMA monttaki fırsat kaçmaz!

Kullanıcılardan tam not alan PUMA monttaki fırsat kaçmaz!

 Gülümseten Kasım'a özel Gillette tıraş bıçakları indirimde

Gülümseten Kasım'a özel Gillette tıraş bıçakları indirimde

 İndirim bitmeden uygun fiyata alın!

İndirim bitmeden uygun fiyata alın!

 Levi's'ın en iyi indirimli ürünleri burada!

Levi's'ın en iyi indirimli ürünleri burada!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Bim a101 bim aktüel ürünler kataloğu bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim aktüel ürünleri bim bu hafta bim de bu hafta bim cuma aktüel bime yarın neler geliyor
İş birliği İçerikleri
Şu an en uygun fiyatında!

Şu an en uygun fiyatında!

Şarjlı diş fırçasına geçmek isteyenlerin 1 numaralı tercihi!

Şarjlı diş fırçasına geçmek isteyenlerin 1 numaralı tercihi!

Botta konfor arayanlara Camper Chasis'in fiyatı düştü!

Botta konfor arayanlara Camper Chasis'in fiyatı düştü!

"Kalıcılığı mükemmel!" Hazır indirim varken kendinizi şımartın

"Kalıcılığı mükemmel!" Hazır indirim varken kendinizi şımartın

Gülümseten Kasım'da sepette indirim kampanyası başladı!

Gülümseten Kasım'da sepette indirim kampanyası başladı!

İndirim bitmeden uygun fiyata alın!

İndirim bitmeden uygun fiyata alın!

İndirim bitmeden uygun fiyata alın!

İndirim bitmeden uygun fiyata alın!

Apple indirimleri yenilendi!

Apple indirimleri yenilendi!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Elektrikli diş fırçası almak için daha doğru bir zaman yok!

Elektrikli diş fırçası almak için daha doğru bir zaman yok!

Çok satanlarda birinci! Klasik, şık ve rahat...

Çok satanlarda birinci! Klasik, şık ve rahat...

Kullanıcılardan tam not alan PUMA monttaki fırsat kaçmaz!

Kullanıcılardan tam not alan PUMA monttaki fırsat kaçmaz!

Kullanıcılardan tam not alan PUMA monttaki fırsat kaçmaz!

Kullanıcılardan tam not alan PUMA monttaki fırsat kaçmaz!

Tam 4 bin 490 TL indirim! Sony Playstation 5 fırsatını kaçırmayın

Tam 4 bin 490 TL indirim! Sony Playstation 5 fırsatını kaçırmayın

Kasım indirimlerinden alınacak en mantıklı şey ne mi? İşte burada!

Kasım indirimlerinden alınacak en mantıklı şey ne mi? İşte burada!

Su geçirmez Adidas Terrex ayakkabının fiyatı dipte!

Su geçirmez Adidas Terrex ayakkabının fiyatı dipte!

Tasarım ve rahatlıkta üstüne yok! Camper ayakkabıda büyük fırsat

Tasarım ve rahatlıkta üstüne yok! Camper ayakkabıda büyük fırsat

Gülümseten Kasım fırsatlarını kaçırmadan stoklarınızı yapın!

Gülümseten Kasım fırsatlarını kaçırmadan stoklarınızı yapın!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Şu an en uygun fiyatında!

Şu an en uygun fiyatında!

Şarjlı diş fırçasına geçmek isteyenlerin 1 numaralı tercihi!

Şarjlı diş fırçasına geçmek isteyenlerin 1 numaralı tercihi!

Botta konfor arayanlara Camper Chasis'in fiyatı düştü!

Botta konfor arayanlara Camper Chasis'in fiyatı düştü!

"Kalıcılığı mükemmel!" Hazır indirim varken kendinizi şımartın

"Kalıcılığı mükemmel!" Hazır indirim varken kendinizi şımartın

Gülümseten Kasım'da sepette indirim kampanyası başladı!

Gülümseten Kasım'da sepette indirim kampanyası başladı!

İndirim bitmeden uygun fiyata alın!

İndirim bitmeden uygun fiyata alın!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Doğum izni düzenlemesinde sona gelindi! Bakanlık düğmeye bastı: Memur ile işçinin arasındaki fark ortadan kalkacak

Memur ile işçinin arasındaki doğum izni farkı ortadan kalkacak

e-Devlet'ten çalışanlara kritik uyarı: SGK prim günlerinizi kontrol edin!

e-Devlet'ten çalışanlara kritik uyarı: SGK prim günlerinizi kontrol edin!

TEB, Akbank, Enpara, ING, Garanti... İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 100 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu

100 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Maaşı yükselten formülü böyle buldular! Yapan çalışan sayısı artıyor

Maaşı yükselten formülü böyle buldular! Yapan çalışan sayısı artıyor

Asgari ücret için Ankara kulisleri bu formülle hareketlendi

Asgari ücret için Ankara kulisleri bu formülle hareketlendi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.