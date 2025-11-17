BİM'e Kumtel ısıtıcı çeşitleri geliyor! 21 Kasım 2025 BİM katalog yayınlandı!

Bu hafta BİM markete neler geliyor? 21 Kasım Cuma kataloğunda mutfak ve elektronik ürünlerdeki fırsatlar, oyuncaklar ve kişisel bakım ürünleri yer alıyor. İndirimli fiyatlarla sunulan ürünler sayesinde günlük ihtiyaçlarınızı karşılarken bütçenizi yormayan ürünler için gelin BİM kataloğa bir göz atalım!
Kumtel çift yönlü şömine ısıtıcı 1,190 TL
Kumtel çift yönlü şömine ısıtıcı 1,190 TL
- Kumtel 9 dilim yağlı radyatör 2,390 TL
- Kumtel 11 dilim radyatör 2,690 TL
- Kumtel dikey ısıtıcı 1,850 TL
- Kumtel mini quartz ısıtıcı 599 TL
- Kumtel fanlı ısıtıcı 699 TL
Dijitsu 65" QLED Google TV 22,950 TL
Dijitsu 65" QLED Google TV 22,950 TL
- TCL 43' full hd qled android tv 12,750 TL
- Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 9,450 TL
- Polosmart tws kablosuz kulaklık 499 TL
- Polosmart hybrid bluetooth & wireless mouse 149 TL
- Polosmart nostaljik radyo 849 TL
- Imex 12' lcd yazı tahtası 199 TL
- Kumtel şarj edilebilir damacana pompası 129 TL
- Antifrizli oto cam suyu -21 derece 5 l 110 TL
- Antifrizli oto cam suyu -30 derece 5 l 125 TL
- Radyatör antifrizi -37 derece 3 l cold power 160 TL
- Yağmur kaydırıcı 45 TL
- Buğu önleyici 500 ml 45 TL
Hot wheels 3’lü araba seti 275 TL
- Piccolo mondi çok fonksiyonlu elektronik org 1,490 TL
Hot wheels 3'lü araba seti 275 TL
- Barbie öğretmen bebek 599 TL
- Konuşan cansu bebek 40 cm 299 TL
- Oyuncak tombul beşik 129 TL
- Yataklı puset 179 TL
- Oyuncak bulaşık seti (19 parça) 149 TL
- Peluş fili (50 cm) 499 TL
- Uzaktan kumandalı araba 159 TL
- Neon renkli blok 56 parça 299 TL
- Lisanslı kum boyama 89 TL
- Dinozor iş araçları 139 TL
- Oyuncak şehir kamyonları 149 TL
- Sünger atan pompalı oyuncak 249 TL
- Kinetik oyun kumu 89 TL
- Dikenli oyuncak top 119 TL
- Eğlenceli refleks oyuncağı 175 TL
- Su halka oyunu 65 TL
- Keçeli kalemli boyanabilir mat 25×55 cm 149 TL
- Puzzle blok (60 parça) 199 TL
- Lisanslı top 79 TL
- Renkl balonlar 29 TL
- Hello kitty çerçeve puzzle 49 TL
- Animasyon balon seti 49 TL
Büyük boy valiz 875 TL
Büyük boy valiz 875 TL
- Orta boy valiz 755 TL
- Küçük boy valiz 685 TL
- Valiz organizer set 6'lı 99 TL
- Valiz etiketi 79 TL
- Pasaport kılıfı 129 TL
- Kadın çiçek desenli ev botu 175 TL
- Kadın çiçek desenli terlik 209 TL
- Kadın / erkek bere 75 TL
- Çocuk bere 69 TL
- Kadın kapüşonlu sweatshirt 419 TL
- Kadın eşofman altı 299 TL
- M.Botti kadın / erkek eşofman altı 249 TL
- Kadın / erkek pijama takımı 359 TL
- Yazma 85 TL
- Flamlı eşarp 85 TL
- Düz dikişsiz bone 49 TL
- Fırfırlı dikişsiz bone 65 TL
- Yazma ipliği 100 gr 55 TL
- Dikiş ipi 2'li 119 TL
- Yassı lastik 149 TL
- Yuvarlak lastik 49 TL
- Dikiş seti 10'lu 125 TL
- Leopar dikiş kutusu 149 TL
Berlin düdüklü tencere seti 1,199 TL
Berlin düdüklü tencere seti 1,199 TL
- Tulu porselen yemek takımı 1,490 TL
- Benante kapaklı saklama kabı 3'lü 269 TL
- Benante kapaklı baharat seti 3'lü 269 TL
- Benante makarna tabağı 89 TL
- Rakle fiyonk desenli kahve yanı su bardağı 2'li 175 TL
- Rakle fiyonk desenli pasta tabağı 'lü 275 TL
- Benante fiyonklu kupa 219 TL
- Kapaklı kek standı 399 TL
- Pipetli fiyonklu bardak 79 TL
- Benante bölmeli hasır organizer 249 TL
- Benante ponpon detaylı çok amaçlı sepet 249 TL
- Colorina altın rimli sosluk / kase 4'lü 119 TL
- Glass in love gravürlü kahve fincan seti 229 TL
- Akasya kase 289 TL
- Ölçülü narenciye sıkacağı 500 ml 65 TL
- Tek fiyat karma ürünler 35 TL
- Kumtel sprey yağdanlık 200 ml 89 TL
- Petek kurutmalık 139 TL
- Pantolon askısı 29 TL
- Mısır kovası 25 TL
- Mısır kovası pipetli bardak 59 TL
