BİM'e Kumtel ısıtıcı çeşitleri geliyor! 21 Kasım 2025 BİM katalog yayınlandı!

Bu hafta BİM markete neler geliyor? 21 Kasım Cuma kataloğunda mutfak ve elektronik ürünlerdeki fırsatlar, oyuncaklar ve kişisel bakım ürünleri yer alıyor. İndirimli fiyatlarla sunulan ürünler sayesinde günlük ihtiyaçlarınızı karşılarken bütçenizi yormayan ürünler için gelin BİM kataloğa bir göz atalım!

Kumtel çift yönlü şömine ısıtıcı 1,190 TL

Kumtel 9 dilim yağlı radyatör 2,390 TL

Kumtel 11 dilim radyatör 2,690 TL

Kumtel dikey ısıtıcı 1,850 TL

Kumtel mini quartz ısıtıcı 599 TL

Kumtel fanlı ısıtıcı 699 TL

Dijitsu 65" QLED Google TV 22,950 TL

TCL 43' full hd qled android tv 12,750 TL

Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 9,450 TL

Polosmart tws kablosuz kulaklık 499 TL

Polosmart hybrid bluetooth & wireless mouse 149 TL

Polosmart nostaljik radyo 849 TL

Imex 12' lcd yazı tahtası 199 TL

Kumtel şarj edilebilir damacana pompası 129 TL

Antifrizli oto cam suyu -21 derece 5 l 110 TL

Antifrizli oto cam suyu -30 derece 5 l 125 TL

Radyatör antifrizi -37 derece 3 l cold power 160 TL

Yağmur kaydırıcı 45 TL

Buğu önleyici 500 ml 45 TL

Hot wheels 3’lü araba seti 275 TL

Piccolo mondi çok fonksiyonlu elektronik org 1,490 TL

Barbie öğretmen bebek 599 TL

Konuşan cansu bebek 40 cm 299 TL

Oyuncak tombul beşik 129 TL

Yataklı puset 179 TL

Oyuncak bulaşık seti (19 parça) 149 TL

Peluş fili (50 cm) 499 TL

Uzaktan kumandalı araba 159 TL

Neon renkli blok 56 parça 299 TL

Lisanslı kum boyama 89 TL

Dinozor iş araçları 139 TL

Oyuncak şehir kamyonları 149 TL

Sünger atan pompalı oyuncak 249 TL

Kinetik oyun kumu 89 TL

Dikenli oyuncak top 119 TL

Eğlenceli refleks oyuncağı 175 TL

Su halka oyunu 65 TL

Keçeli kalemli boyanabilir mat 25×55 cm 149 TL

Puzzle blok (60 parça) 199 TL

Lisanslı top 79 TL

Renkl balonlar 29 TL

Hello kitty çerçeve puzzle 49 TL

Animasyon balon seti 49 TL

Büyük boy valiz 875 TL

Orta boy valiz 755 TL

Küçük boy valiz 685 TL

Valiz organizer set 6'lı 99 TL

Valiz etiketi 79 TL

Pasaport kılıfı 129 TL

Kadın çiçek desenli ev botu 175 TL

Kadın çiçek desenli terlik 209 TL

Kadın / erkek bere 75 TL

Çocuk bere 69 TL

Kadın kapüşonlu sweatshirt 419 TL

Kadın eşofman altı 299 TL

M.Botti kadın / erkek eşofman altı 249 TL

Kadın / erkek pijama takımı 359 TL

Yazma 85 TL

Flamlı eşarp 85 TL

Düz dikişsiz bone 49 TL

Fırfırlı dikişsiz bone 65 TL

Yazma ipliği 100 gr 55 TL

Dikiş ipi 2'li 119 TL

Yassı lastik 149 TL

Yuvarlak lastik 49 TL

Dikiş seti 10'lu 125 TL

Leopar dikiş kutusu 149 TL

Berlin düdüklü tencere seti 1,199 TL

Tulu porselen yemek takımı 1,490 TL

Benante kapaklı saklama kabı 3'lü 269 TL

Benante kapaklı baharat seti 3'lü 269 TL

Benante makarna tabağı 89 TL

Rakle fiyonk desenli kahve yanı su bardağı 2'li 175 TL

Rakle fiyonk desenli pasta tabağı 'lü 275 TL

Benante fiyonklu kupa 219 TL

Kapaklı kek standı 399 TL

Pipetli fiyonklu bardak 79 TL

Benante bölmeli hasır organizer 249 TL

Benante ponpon detaylı çok amaçlı sepet 249 TL

Colorina altın rimli sosluk / kase 4'lü 119 TL

Glass in love gravürlü kahve fincan seti 229 TL

Akasya kase 289 TL

Ölçülü narenciye sıkacağı 500 ml 65 TL

Tek fiyat karma ürünler 35 TL

Kumtel sprey yağdanlık 200 ml 89 TL

Petek kurutmalık 139 TL

Pantolon askısı 29 TL

Mısır kovası 25 TL

Mısır kovası pipetli bardak 59 TL

