Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
BİM'e Dardanel ton balığı geliyor! 18 Kasım 2025 BİM katalog yayınlandı!
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

BİM'e Dardanel ton balığı geliyor! 18 Kasım 2025 BİM katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Kasım BİM katalog sayfası yayımlandı ve Bimde bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Bime bu hafta gelecek ürünler arasında herkesin ilgisini çekecek pek çok atıştırmalık ve temel gıda ürünü var. Güncel BİM aktüel katalog detaylarını inceleyerek hangi ürünlerin indirime girdiğini öğrenebilir, alışveriş planınızı şimdiden yapabilirsiniz. BİM katalog bu hafta da dopdolu indirimlere sahipken fırsatları kaçırmayın!

18 Kasım'da BİM'e kahvaltı sofralarını zenginleştirecek tost peyniri, tereyağı, lor peyniri ve çeşitli süt ürünlerinin yanı sıra dana kangal sucuk, piliç fileto ve kavurma gibi et ürünleri de geliyor. Tatlı severler için kakaolu fındık kreması, brownie, çikolatalı kekler ve sıcak çikolata çeşitleri öne çıkıyor. Mutfak alışverişini tamamlamak isteyenler içinse pilavlık pirinç, makarna, salça, zeytin, tahin ve pekmez gibi temel gıda ürünleri uygun fiyatlarla satışta olacak. İşte detaylar!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İlginizi Çekebilir

BİM 11 Kasım indirimli salı kataloğu geldi!

BİM 11 Kasım indirimli salı kataloğu geldi!

 13 Kasım'da A101'e Brita filtreli sürahi geliyor!

13 Kasım'da A101'e Brita filtreli sürahi geliyor!

 ŞOK'ta Fakir -36° korumalı radyatör antifiriz 169 TL!

ŞOK'ta Fakir -36° korumalı radyatör antifiriz 169 TL!

 4 Kasım Tarım Kredi katalog fırsatları kat kat kazandırıyor!

4 Kasım Tarım Kredi katalog fırsatları kat kat kazandırıyor!

 A101'e elektrikli ısıtıcı fan geliyor!

A101'e elektrikli ısıtıcı fan geliyor!

 BİM'de bu hafta küçük ev aletleri çok uygun fiyatlı!

BİM'de bu hafta küçük ev aletleri çok uygun fiyatlı!

Dana kangal sucuk 229 TL

BİM e Dardanel ton balığı geliyor! 18 Kasım 2025 BİM katalog yayınlandı! 1

  • Dana kangal sucuk 229,00 TL
  • Yarım yağlı tost peyniri 289,00 TL
  • 0,5 yağlı süt sek 1 L 27,50 TL
  • Krem peynir peysan 300 g 54,50 TL
  • Yoğurt çeşitleri mövenpick 100 g 54,50 TL
  • %20 yağlı bitkisel krema dost 200 ml 15,00 TL
  • Çilekli süt yörükoğlu 180 ml 9,50 TL
  • Kakaolu süt yörükoğlu 180 ml 9,50 TL
  • Sade süt sek 180 ml 9,50 TL
  • Yarım yağlı dilimli tost peyniri aknaz 1000 g 227,80 TL
  • Şeftali ve ananaslı kefir içim 1 L 72,30 TL
  • Yarım yağlı tava peyniri peysan 1000 g 159,00 TL
  • Klasik ve portakallı brownie duo 200 g 99,00 TL
  • Hindi fıstıklı salam namet 2x50 g 29,50 TL
  • Çok tahıllı çıtır piliç fileto gedik 700 g 149,00 TL
  • Dana baton kavurma konet 1000 g 775,00 TL
  • %0,6 yağlı yoğurt 125,00 TL
  • Dana macar salam namet 2x50 g 45,00 TL
  • Dana döneri sarp et 500 g 239,00 TL
  • Milföy hamuru superfresh 1000 g 139,00 TL
  • Lor peyniri yelken 500 g 47,50 TL
  • Parmak patates feast 1000 g 85,00 TL

Gıda kategorisinde seçtiğimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Peripella fındık kreması 129 TL

BİM e Dardanel ton balığı geliyor! 18 Kasım 2025 BİM katalog yayınlandı! 2

  • Kakaolu fındık kreması peripella 630 g 129,00 TL
  • Kayısı ve çilek aromalı enerji içeceği red bull 250 ml 45,00 TL
  • Salep cafe crown 400 g 119,00 TL
  • Siyah çay lipton 1000 g 219,00 TL
  • Nohut cipsi çeşitleri züber 55 g 45,00 TL
  • Çilekli süt dilimi kinder 28 g 18,50 TL
  • Tam yulaflı bisküvi torku 3x125 g 42,50 TL
  • Sıcak çikolata cafe crown 400 g 119,00 TL
  • Meyve bar delly 35 g 32,50 TL
  • Mısır cipsi doritos 130 g 38,50 TL
  • Karışık meyveli yumuşak şeker bebeto wacky wonder 340 g 65,00 TL
  • Vanilyalı gofret oslo 1000 g 95,00 TL
  • Tuzlu krakerli tablet çikolata milka tuc 87 g 49,50 TL
  • Kış çayı çeşitleri herby 59,00 TL
  • Eritilebilir sıcak çikolata melodi 150 g 179,00 TL
  • Yumuşak kurabiye new yorkers 175 g 89,00 TL
  • Pirinç patlağı delly 37 g 37,50 TL
  • Fermente pancar içeceği kvass doğanay 750 ml 49,50 TL
  • Cevizli pekmezli pestil keyifçe 400 g 125,00 TL
  • Antep fıstıklı browni intense eti 35 g 23,00 TL
  • Çikolatalı brownie kek papita 40 g 12,00 TL

İndirimli atıştırmalıklardan seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Dardanel ton balığı 3x140 g 249 TL

BİM e Dardanel ton balığı geliyor! 18 Kasım 2025 BİM katalog yayınlandı! 3

  • Yerli pilavlık pirinç efsane 5 kg 270,00 TL
  • Ton balığı dardanel 3x140 g 249,00 TL
  • Bulgur çeşitleri duru 1 kg 44,50 TL
  • Makarna çeşitleri pasta villa 500 g 32,50 TL
  • Biber salçası çeşitleri öncü 1650 g 249,00 TL
  • Siyah zeytin öncü 1000 g 149,00 TL
  • Lavaş ekmek tam buğdaylı söke 360 g 29,50 TL
  • Paket margarin halk 4x250 g 89,50 TL
  • Panko çeşitleri tirmata 200 g 27,50 TL
  • Hamur kabartma tozu kent boringer 27,50 TL
  • Şekerli vanilin kent boringer 23,50 TL
  • İngiliz karbonatı kent boringer 42,50 TL
  • Süzme çiçek balı kozan kooperatif 1000 g 269,00 TL
  • Ballı buğday patlağı kelly’s 300 g 79,50 TL
  • Çikolata kremalı kruvasan uno 50 g 13,50 TL
  • Ketçap tukaş 1000 g 45,00 TL
  • Mayonez tukaş 840 g 52,50 TL
  • Barbekü sos tocco 500 g 57,50 TL
  • Tahin gülsan 1000 g 134,00 TL
  • Üzüm pekmezi gülsan 1250 g 149,00 TL
  • Pancar turşusu melis 680 g 44,50 TL
  • Çok acı bütün biber sanitta 50 g 34,50 TL
  • Çiya tohumu duru 10x8 g 27,50 TL
  • Keten tohumu duru 10x8 g 19,50 TL
  • Beyaz sirke yeni kavaklıdere 2 L 33,00 TL

Soslarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bu içerik 10 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Gülümseten Kasım'da büyük indirimleri olan ünlü markalar...

Gülümseten Kasım'da büyük indirimleri olan ünlü markalar...

 Çok satanların birincisi Camper ayakkabıda büyük indirim!

Çok satanların birincisi Camper ayakkabıda büyük indirim!

 Adidas, Puma, Columbia... Marka ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Columbia... Marka ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

 Apple tabletin fiyatı daha da düştü!

Apple tabletin fiyatı daha da düştü!

 Levi's'ın en iyi indirimli ürünleri burada!

Levi's'ın en iyi indirimli ürünleri burada!

 Fiyat performansta üstüne tanımıyoruz!

Fiyat performansta üstüne tanımıyoruz!

 Çocuk ürünlerinde Gülümseten Kasım fırsatı başladı!

Çocuk ürünlerinde Gülümseten Kasım fırsatı başladı!

 İndirimli Philips tıraş makinesi kapış kapış gidiyor!

İndirimli Philips tıraş makinesi kapış kapış gidiyor!

 Camper'ın en havalı modelinde bugüne özel 1300 TL indirim!

Camper'ın en havalı modelinde bugüne özel 1300 TL indirim!

 Ömürlük Seiko saatte kısa süreliğine büyük fırsat başladı!

Ömürlük Seiko saatte kısa süreliğine büyük fırsat başladı!

 LEGO indirimdeyken ara tatilde çocuklar için en iyi hediye!

LEGO indirimdeyken ara tatilde çocuklar için en iyi hediye!

 Apple Watch 11 akıllı saatte sevindiren kampanya!

Apple Watch 11 akıllı saatte sevindiren kampanya!

 Bir türlü ısınamıyorsanız bu montu çok seveceksiniz!

Bir türlü ısınamıyorsanız bu montu çok seveceksiniz!

 iPhone almayı düşünenler bu fırsatı kaçırmasın!

iPhone almayı düşünenler bu fırsatı kaçırmasın!

Yaza yatırım yapmak için bu fırsatı kaçırmayın!

Yaza yatırım yapmak için bu fırsatı kaçırmayın!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Bim bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim aktüel ürünleri bim bu hafta bim de bu hafta BİM salı günü aktüel ürünleri bime yarın neler geliyor
İş birliği İçerikleri
13 Kasım'da A101'e Brita filtreli sürahi geliyor!

13 Kasım'da A101'e Brita filtreli sürahi geliyor!

Çok satanların birincisi Camper ayakkabıda büyük indirim!

Çok satanların birincisi Camper ayakkabıda büyük indirim!

Fiyat performansta üstüne tanımıyoruz!

Fiyat performansta üstüne tanımıyoruz!

Bir türlü ısınamıyorsanız bu montu çok seveceksiniz!

Bir türlü ısınamıyorsanız bu montu çok seveceksiniz!

Çocuk ürünlerinde Gülümseten Kasım fırsatı başladı!

Çocuk ürünlerinde Gülümseten Kasım fırsatı başladı!

Apple tabletin fiyatı daha da düştü!

Apple tabletin fiyatı daha da düştü!

Apple tabletin fiyatı daha da düştü!

Apple tabletin fiyatı daha da düştü!

BİM'de bu hafta küçük ev aletleri çok uygun fiyatlı!

BİM'de bu hafta küçük ev aletleri çok uygun fiyatlı!

BİM 11 Kasım indirimli salı kataloğu geldi!

BİM 11 Kasım indirimli salı kataloğu geldi!

ŞOK'ta Fakir -36° korumalı radyatör antifiriz 169 TL!

ŞOK'ta Fakir -36° korumalı radyatör antifiriz 169 TL!

Dört mevsim ayak sağlığınızı düşünen Crocs indirimi başladı!

Dört mevsim ayak sağlığınızı düşünen Crocs indirimi başladı!

Yaza yatırım yapmak için bu fırsatı kaçırmayın!

Yaza yatırım yapmak için bu fırsatı kaçırmayın!

Yaza yatırım yapmak için bu fırsatı kaçırmayın!

Yaza yatırım yapmak için bu fırsatı kaçırmayın!

Levi's'ın en iyi indirimli ürünleri burada!

Levi's'ın en iyi indirimli ürünleri burada!

Apple Watch 11 akıllı saatte sevindiren kampanya!

Apple Watch 11 akıllı saatte sevindiren kampanya!

Adidas, Puma, Columbia... Marka ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Columbia... Marka ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

LEGO indirimdeyken ara tatilde çocuklar için en iyi hediye!

LEGO indirimdeyken ara tatilde çocuklar için en iyi hediye!

Fiyatı hiç bu kadar düşmemişti!

Fiyatı hiç bu kadar düşmemişti!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
13 Kasım'da A101'e Brita filtreli sürahi geliyor!

13 Kasım'da A101'e Brita filtreli sürahi geliyor!

Çok satanların birincisi Camper ayakkabıda büyük indirim!

Çok satanların birincisi Camper ayakkabıda büyük indirim!

Fiyat performansta üstüne tanımıyoruz!

Fiyat performansta üstüne tanımıyoruz!

Bir türlü ısınamıyorsanız bu montu çok seveceksiniz!

Bir türlü ısınamıyorsanız bu montu çok seveceksiniz!

Çocuk ürünlerinde Gülümseten Kasım fırsatı başladı!

Çocuk ürünlerinde Gülümseten Kasım fırsatı başladı!

Apple tabletin fiyatı daha da düştü!

Apple tabletin fiyatı daha da düştü!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Milli Piyango'dan bugüne kadar 419 bin 158 kumar ve yasa dışı bahis sitesi için suç duyurusu

Milli Piyango'dan bugüne kadar 419 bin 158 kumar ve yasa dışı bahis sitesi için suç duyurusu

Bakan Bayraktar 2028 doğal gaz hedefini açıkladı!

Bakan Bayraktar 2028 doğal gaz hedefini açıkladı!

Rekabet Kurumu'ndan bazı şirketler için yeni kararlar!

Rekabet Kurumu'ndan bazı şirketler için yeni kararlar!

Ağaçlandırma seferberliğinin ilk yılında dikilen fidanlar ağaca dönüştü

Ağaçlandırma seferberliğinin ilk yılında dikilen fidanlar ağaca dönüştü

A101'e English Home mutfak önlüğü geliyor! 13 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı!

13 Kasım'da A101'e Brita filtreli sürahi geliyor!

Van'da heyecanlandıran gelişme! 5 bin yıllık arpa taneleri bulundu

Van'da 5 bin yıllık arpa taneleri bulundu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.