BİM'e Dardanel ton balığı geliyor! 18 Kasım 2025 BİM katalog yayınlandı!

18 Kasım'da BİM'e kahvaltı sofralarını zenginleştirecek tost peyniri, tereyağı, lor peyniri ve çeşitli süt ürünlerinin yanı sıra dana kangal sucuk, piliç fileto ve kavurma gibi et ürünleri de geliyor. Tatlı severler için kakaolu fındık kreması, brownie, çikolatalı kekler ve sıcak çikolata çeşitleri öne çıkıyor. Mutfak alışverişini tamamlamak isteyenler içinse pilavlık pirinç, makarna, salça, zeytin, tahin ve pekmez gibi temel gıda ürünleri uygun fiyatlarla satışta olacak. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Dana kangal sucuk 229,00 TL

Yarım yağlı tost peyniri 289,00 TL

0,5 yağlı süt sek 1 L 27,50 TL

Krem peynir peysan 300 g 54,50 TL

Yoğurt çeşitleri mövenpick 100 g 54,50 TL

%20 yağlı bitkisel krema dost 200 ml 15,00 TL

Çilekli süt yörükoğlu 180 ml 9,50 TL

Kakaolu süt yörükoğlu 180 ml 9,50 TL

Sade süt sek 180 ml 9,50 TL

Yarım yağlı dilimli tost peyniri aknaz 1000 g 227,80 TL

Şeftali ve ananaslı kefir içim 1 L 72,30 TL

Yarım yağlı tava peyniri peysan 1000 g 159,00 TL

Klasik ve portakallı brownie duo 200 g 99,00 TL

Hindi fıstıklı salam namet 2x50 g 29,50 TL

Çok tahıllı çıtır piliç fileto gedik 700 g 149,00 TL

Dana baton kavurma konet 1000 g 775,00 TL

%0,6 yağlı yoğurt 125,00 TL

Dana macar salam namet 2x50 g 45,00 TL

Dana döneri sarp et 500 g 239,00 TL

Milföy hamuru superfresh 1000 g 139,00 TL

Lor peyniri yelken 500 g 47,50 TL

Parmak patates feast 1000 g 85,00 TL

Peripella fındık kreması 129 TL

Kakaolu fındık kreması peripella 630 g 129,00 TL

Kayısı ve çilek aromalı enerji içeceği red bull 250 ml 45,00 TL

Salep cafe crown 400 g 119,00 TL

Siyah çay lipton 1000 g 219,00 TL

Nohut cipsi çeşitleri züber 55 g 45,00 TL

Çilekli süt dilimi kinder 28 g 18,50 TL

Tam yulaflı bisküvi torku 3x125 g 42,50 TL

Sıcak çikolata cafe crown 400 g 119,00 TL

Meyve bar delly 35 g 32,50 TL

Mısır cipsi doritos 130 g 38,50 TL

Karışık meyveli yumuşak şeker bebeto wacky wonder 340 g 65,00 TL

Vanilyalı gofret oslo 1000 g 95,00 TL

Tuzlu krakerli tablet çikolata milka tuc 87 g 49,50 TL

Kış çayı çeşitleri herby 59,00 TL

Eritilebilir sıcak çikolata melodi 150 g 179,00 TL

Yumuşak kurabiye new yorkers 175 g 89,00 TL

Pirinç patlağı delly 37 g 37,50 TL

Fermente pancar içeceği kvass doğanay 750 ml 49,50 TL

Cevizli pekmezli pestil keyifçe 400 g 125,00 TL

Antep fıstıklı browni intense eti 35 g 23,00 TL

Çikolatalı brownie kek papita 40 g 12,00 TL

Dardanel ton balığı 3x140 g 249 TL

Yerli pilavlık pirinç efsane 5 kg 270,00 TL

Ton balığı dardanel 3x140 g 249,00 TL

Bulgur çeşitleri duru 1 kg 44,50 TL

Makarna çeşitleri pasta villa 500 g 32,50 TL

Biber salçası çeşitleri öncü 1650 g 249,00 TL

Siyah zeytin öncü 1000 g 149,00 TL

Lavaş ekmek tam buğdaylı söke 360 g 29,50 TL

Paket margarin halk 4x250 g 89,50 TL

Panko çeşitleri tirmata 200 g 27,50 TL

Hamur kabartma tozu kent boringer 27,50 TL

Şekerli vanilin kent boringer 23,50 TL

İngiliz karbonatı kent boringer 42,50 TL

Süzme çiçek balı kozan kooperatif 1000 g 269,00 TL

Ballı buğday patlağı kelly’s 300 g 79,50 TL

Çikolata kremalı kruvasan uno 50 g 13,50 TL

Ketçap tukaş 1000 g 45,00 TL

Mayonez tukaş 840 g 52,50 TL

Barbekü sos tocco 500 g 57,50 TL

Tahin gülsan 1000 g 134,00 TL

Üzüm pekmezi gülsan 1250 g 149,00 TL

Pancar turşusu melis 680 g 44,50 TL

Çok acı bütün biber sanitta 50 g 34,50 TL

Çiya tohumu duru 10x8 g 27,50 TL

Keten tohumu duru 10x8 g 19,50 TL

Beyaz sirke yeni kavaklıdere 2 L 33,00 TL

Bu içerik 10 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.