Bu hafta Tarım Kredi'de her şey çok ucuz! 4 Kasım 2025 Tarım Kredi market katalog yayınlandı!
Bu hafta Tarım Kredi'de her şey çok ucuz! 4 Kasım 2025 Tarım Kredi market katalog yayınlandı!

Yeni Tarım Kredi market katalog yayımlandı! Kasım ayına özel fırsatlarla dolu Tarım Kredi katalog sayfalarında temel gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok ihtiyaç ürünü yer alıyor. Siz de Tarım Kredi Kooperatifi katalog ile alışverişinizi ekonomik bir şekilde yapmak isterseniz bu hafta Tarım Kredi Kooperatifi market katalog sayfalarındaki ürünleri incelemeden alışverişe çıkmayın. Güncel kampanyaları takip etmek için Tarım Kredi market aktüel kataloğunun da olduğu sayfamıza göz atabilirsiniz!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu hafta Tarım Kredi market kataloğunda öne çıkan ürünler arasında Çaykur Tiryaki çay, Baldo pirinç ve naturel sızma zeytinyağı gibi mutfağın vazgeçilmezleri var. Ayrıca Sütaş süzme peynir, Tarsüt kaşar peyniri, yoğurt ve salatalık turşusu gibi süt ve kahvaltılık ürünler de indirimde. Tat ketçap ve mayonez, Tukaş mısır konservesi, Banvit piliç sucuk ve dana kangal sucuk gibi lezzetli seçenekler de bu haftanın fırsatları arasında. Hem mutfakta hem temizlikte avantaj sağlamak isteyenler için Perwoll temizlik ürünleri ve Yumoş yumuşatıcı çeşitleri de raflarda yerini alacak!

Familia natural tuvalet kağıdı 249,90 TL

Bu hafta Tarım Kredi de her şey çok ucuz! 4 Kasım 2025 Tarım Kredi market katalog yayınlandı! 1

  • Pötibör bisküvi (700 g) – 44,90 TL
  • Eti burçak bisküvi (393 g) – 52,90 TL
  • Eti burçak kremalı bisküvi (300 g) – 52,90 TL
  • Eti Cici bebe (400 g) – 64,90 TL
  • Eti hoşbeş gofret çeşitleri (kakolu, fındıklı, çilekli 142 g) – 38,90 TL
  • Chupa chups meldy pops çilek – İkincisi %50 indirimli
  • Big babol box karışık meyveler sakız – İkincisi %50 indirimli
  • Perfect delight kuru cennet hurması (100 g) – 44,90 TL
  • Torku kare çikolata (sütlü, bitter 60 g) – %25 indirim
  • Birye kurabiye çeşitleri (sütlü mahlepli 500 g, süt kaymaklı 400 g) – 74,90 TL
  • Patos cips çeşitleri (baharatlı, acılı, rolls acılı 135 g) – 37,90 TL
  • Ülker coco star – 49,90 TL
  • Sarıyer gazlı içecek çeşitleri (kola, portakal, gazoz 1 l) – 25,90 TL
  • Obsesso soğuk kahve çeşitleri (latte, mocha, caramel macchiato 250 ml) – 39,90 TL
  • Didi soğuk çay şeftali aromalı içecek (2,5 l) – 49,90 TL
  • Kavaklıdere karadut aromalı limonata (3 l) – 39,50 TL
  • Türk kahvesi (200 g) – 88,00 TL
  • Familia natural tuvalet kağıdı (40’lı) – 249,90 TL
  • Perwoll sıvı çamaşır deterjanı çeşitleri (renkliler, siyahlar 2,97 l) – 185,00 TL
  • Yumoş extra yumuşatıcı çeşitleri (1440 ml) – 149,90 TL
  • Duru duş jeli moods (denşz minerali ve aloevera, lavanta ve yasemin 450 ml) – 64,90 TL
  • Elit çamaşır deterjanı çeşitleri (beyazlar, renkliler 5 kg) – 179,90 TL
  • Sleepy big natural hijyenik ped çeşitleri (normal, uzun, gece) – 49,90 TL
    Sleepy günlük hijyenik ped (24'lü) - 32,90 TL
  • Elit banyo temizleyici (1000 ml) – 48,90 TL
  • Elit yağ çöz temizleyici (1000 ml) – 39,90 TL
  • Elit mutfak temizleyici (1000 ml) – 48,90 TL
  • Elit çok amaçlı temizleyici (1000 ml) – 39,90 TL
  • Elit jel tüm yüzeyler bahar ferahlığı (750 ml) – 48,90 TL

Çaykur tiryaki çay 270,00 TL

Bu hafta Tarım Kredi de her şey çok ucuz! 4 Kasım 2025 Tarım Kredi market katalog yayınlandı! 2

  • Çaykur tiryaki çay (1000 g) – 270,00 TL
  • Naturel sızma zeytinyağı (2 l) – 535,00 TL
  • Baldo pirinç (2500 g) – 239,90 TL
  • Anadolu barbunya (1000 g) – 82,50 TL
  • Makarna çeşitleri (tel şehriye, arpa şehriye, fiyonk, burgu, spagetti, ince uzun 500 g) – 16,90 TL
  • Tat ketçap (650 g) / mayonez (560 g) – 119,90 TL
  • Aysan salatalık turşusu (670 g) – 44,50 TL
  • Tukaş mısır konservesi (3x150 g) – 64,50 TL
  • Sütaş süzme peynir (900 g) – 179,00 TL
  • Tarsüt tam yağlı taze kaşar peyniri (700 g) – 239,00 TL
  • Kaymak (200 g) – 75,00 TL
  • Ayran (1500 ml) – 45,00 TL
  • Tarsüt krem peyniri (300 g) – 49,90 TL
  • Siyah zeytin yağlı salamura (s-xs, 1000 g) – 159,00 TL
  • Kakaolu fındık kreması (700 g) – 142,50 TL
  • Yoğurt kaymaksız (2500 g) – 89,90 TL
  • Tahin (470 g), Dut pekmezi (600 g) – 169,90 TL
  • Tarım kredi sade, çilekli, muzlu, çikolatalı süt (200 ml) – 9,50 TL
  • Piliç tavuk but (kg) – 85,00 TL
  • Dana kangal sucuk fermente (kg) – 799,00 TL
  • Balık ye kuzuoğlu somon donuk fileto (400 g) – 249,00 TL
  • Dana kokteyl sosis (200 g) – 74,50 TL
  • Dana macar salam (250 g) – 99,50 TL
  • Sinangil çeşidim peynirli su böreği (800 g) – 129,90 TL
  • Banvit piliç sucuk (250 g) – 49,90 TL
  • Karışık pizza (400 g) – 124,90 TL
  • Hasek et şip şak kelle paça çorbası (750 g) – 165,00 TL
  • Parmak patates (1000 g) – 52,90 TL
  • Asr kelle paça çorbası (750 g) – 165,00 TL

Bu içerik 5 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

