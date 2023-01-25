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ŞOK'ta 799 TL'ye cep telefonu! 25 - 31 Ocak fırsatları: 32'li tuvalet kağıdı 105, 9 kilo deterjan deterjan 164 TL'ye düştü

25.01.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dev market zincirlerinden biri olan ŞOK'ta 25 - 31 Ocak tarihleri arasında dev indirimler var. Cep telefonları 799, 1199 TL gibi fiyatlarla ŞOK marketlerde olacak. Temizlik ürünlerinde de yüzde 30'a varan indirimler yapılacak. İşte 25 - 31 Ocak ŞOK indirimli ürünler kataloğu...

ŞOK'ta 799 TL'ye cep telefonu! 25 - 31 Ocak fırsatları: 32'li tuvalet kağıdı 105, 9 kilo deterjan deterjan 164 TL'ye düştü

ŞOK marketlerde birbirinden uygun fiyatlı ürünler raflarda yerini alacak. Temizlik, gıda, teknoloji, tekstil gibi farklı kategorilerden birçok ürün, müşterilerin beğenisine sunulacak. İşte 25 - 31 Ocak ŞOK indirimli ürünler kataloğu...

ŞOK 25 - 31 OCAK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

32'li tuvalet kağıdı 105 TL olacak. 9 kiloluk deterjan ise yüzde 30'luk indirim ile 164 TL'den satılacak. Aynı zamanda 600 ml şampuanın tanesi 19,90 TL olacak.

ŞOK'ta 799 TL'ye cep telefonu! 25 - 31 Ocak fırsatları: 32'li tuvalet kağıdı 105, 9 kilo deterjan deterjan 164 TL'ye düştü

Büyük boy makyaj çantası 34,95 TL, küçük boy makyaj çantası ise 27,95 TL olacak.

ŞOK'ta 799 TL'ye cep telefonu! 25 - 31 Ocak fırsatları: 32'li tuvalet kağıdı 105, 9 kilo deterjan deterjan 164 TL'ye düştü

64 cm genişliğinde, 180 cm yüksekliğinde ve 20 cm derinliğinde çamaşır makinesi dolabı 629,90 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK'ta 799 TL'ye cep telefonu! 25 - 31 Ocak fırsatları: 32'li tuvalet kağıdı 105, 9 kilo deterjan deterjan 164 TL'ye düştü

2 yıl garantili 32 gb hafızalı tuşlu telefon 799 TL olacak. 16 gb hafızalı 2 yıl garantili dokunmatik cep telefonu ise 1.199 TL'den satılacak.

ŞOK'ta 799 TL'ye cep telefonu! 25 - 31 Ocak fırsatları: 32'li tuvalet kağıdı 105, 9 kilo deterjan deterjan 164 TL'ye düştü

ŞOK'ta 799 TL'ye cep telefonu! 25 - 31 Ocak fırsatları: 32'li tuvalet kağıdı 105, 9 kilo deterjan deterjan 164 TL'ye düştü

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