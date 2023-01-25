ŞOK'ta 799 TL'ye cep telefonu! 25 - 31 Ocak fırsatları: 32'li tuvalet kağıdı 105, 9 kilo deterjan deterjan 164 TL'ye düştü

ŞOK marketlerde birbirinden uygun fiyatlı ürünler raflarda yerini alacak. Temizlik, gıda, teknoloji, tekstil gibi farklı kategorilerden birçok ürün, müşterilerin beğenisine sunulacak. İşte 25 - 31 Ocak ŞOK indirimli ürünler kataloğu...
32'li tuvalet kağıdı 105 TL olacak. 9 kiloluk deterjan ise yüzde 30'luk indirim ile 164 TL'den satılacak. Aynı zamanda 600 ml şampuanın tanesi 19,90 TL olacak.
Büyük boy makyaj çantası 34,95 TL, küçük boy makyaj çantası ise 27,95 TL olacak.
64 cm genişliğinde, 180 cm yüksekliğinde ve 20 cm derinliğinde çamaşır makinesi dolabı 629,90 TL'den satışa sunulacak.
2 yıl garantili 32 gb hafızalı tuşlu telefon 799 TL olacak. 16 gb hafızalı 2 yıl garantili dokunmatik cep telefonu ise 1.199 TL'den satılacak.