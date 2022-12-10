SON DAKİKA | Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Benzin fiyatlarına bir indirim daha geldi

Son dakika haberine göre, Benzin ve mazot (motorin) fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Fiyatlarda son günlerde yaşanan düşüş sonrası araç sahipleri, "Motorin ve benzine indirim gelecek mi, ne kadar, kaç TL?" sorularını merak ederken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Benzine fiyatlarına indirim geldi. İşte indirim haberinin detayları...
Benzine 10 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 72 kuruş indirim geldi. Geçtiğimiz gün 1,87 lira indirim gelen motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
İstanbul
Benzin fiyatı: 17,42 TL
Motorin fiyatı: 21,10 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 17,63 TL
Motorin fiyatı: 21,26 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 17,62 TL
Motorin fiyatı: 21,34 TL