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SON DAKİKA | Asgari ücret ne kadar olacak? Kritik isim bir çırpıda söyledi! Zam oranı... Asgari ücret 8 bin 250 TL mi olacak?

28.11.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye nefesini tuttu; “Asgari ücret ne kadar olacak?” sorunun yanıtının netleşmesini bekliyor. 2023 asgari ücretle ilgili 8 bin TL’den 10 bin TL’ye kadar farklı rakamlar konuşulurken birinin üstünde sıkça duruluyor. Bazı isimlerin ardından son olarak BBP lideri Mustafa Destici de 8 bin 250 TL’ye işaret eden bir açıklama yaptı. Destici, asgari ücret zammı konusunda; artışın yüzde 40 ile 50 arasında olmasının doğru olacağını ve böyle olacağını da tahmin ettiğini belirtti.

SON DAKİKA | Asgari ücret ne kadar olacak? Kritik isim bir çırpıda söyledi! Zam oranı... Asgari ücret 8 bin 250 TL mi olacak?

Son dakika asgari ücret haberi: 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne kadar? Tüm Türkiye, 2023 asgari ücretin netleşeceği güne kilitlenmiş durumda. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği zamma ilişkin çok sayıda rakam telaffuz edilirken vatandaşlar, yapılan tahminleri de dikkatle takip ediliyor. Uzun süredir yeni asgari ücrete dair 8 bin TL'den 10 bin TL'ye kadar pek çok rakam telaffuz edilirken özellikle son dönemde bir rakamın üstünde sıkça duruluyor. Asgari ücret ile ilgili son dönemde sıklıkla konuşulan 8 bin 250 TL rakamını işaret eden bir açıklama da Cumhur İttifakı'nda yer alan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi. İşte son dakika asgari ücret haberine ilişkin tüm detaylar...

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? ARTIŞ İÇİN ORAN VERDİ

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları tarafından Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde oluşturulan aşevi ve sosyal tesisin açılışına katıldı. Açılış öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Destici, asgari ücret artışına değinerek şunları söyledi:

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“Kasım ayı enflasyonu belli olduktan sonra tabi aralık ayı enflasyonu da görüldükten sonra tahmin ediyorum ki, son 6 aylık enflasyon rakamının üzerine yüzde 15-20 de refah payı koyularak asgari ücret açıklanacaktır. Ben bu artışın genel itibariyle yüzde 40 ile 50 arasında olmasının doğru olacağını ve böyle olacağını da tahmin ediyorum” dedi. (DHA)

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DAHA ÖNCE DE TELAFFUZ EDİLMİŞTİ

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da son olarak katıldığı canlı yayında asgari ücrete zamla ilgili önemli tahminlerde bulunmuştu. Erdursun, Asgari Ücret Komisyonu tarafından Aralık ayında ilk görüşmelerin başlayacağını ve toplam 4 görüşme sonrasında belirlenen asgari ücret artışı oranının açıklanacağını bildirmişti.

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Asgari ücret konusunda standart bir görüş olacağını belirten Erdursun, yüzde 50 zam geleceğini söylemişti. Erdursun, asgari ücrette öngörülen rakama ilişkin, "8 bin 250 lira olmasını bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

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