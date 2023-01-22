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Son dakika | Bakan Nebati'den eleştirilere "Tedbirimizi aldık, rahatız" yanıtı! Dikkat çeken 'EYT' mesajı: "Beklenenden daha iyi olacak"

22.01.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için gözler önümüzdeki hafta teklifin Mecliste yaşanacak gelişmelere çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den EYT düzenlemesiyle ilgili yeni bir mesaj geldi. 'Seçim harcaması' eleştirilerine yanıt veren Bakan Nebati, "EYT'nin tedbirini aldık. Bütçede kaynağını oluşturduk. Rahatız. Bütçe performansımız beklenenden iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Bakan Nebati'den eleştirilere "Tedbirimizi aldık, rahatız" yanıtı! Dikkat çeken 'EYT' mesajı: "Beklenenden daha iyi olacak"

Son dakika haberi: Milyonlarca EYT'li, düzenlemenin Meclise gelmesini, ardından da ilk maaşlarının yatmasını bekliyor. Söz konusu yasa teklifinin Meclise gelmesi için önümüzdeki hafta, maaşların yatması için ise en geç mart ayı işaret edilirken Bakan Nebati, 5 milyon EYT'linin yüzde 40'ının bu yıl emekli olabileceğini ifade ederek EYT ile ilgili tedbir aldıklarını belirtti.

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"'SEÇİM SONRASINA NE OLACAK' DİYE SORUYORLAR"

Bakan Nebati, Kanal7'de katıldığı Başkent Kulisi programında konuşan Nebati'nin EYT düzenlemesiyle ilgili açıklaması şöyle:

"'Seçime gidiyorsunuz, seçime giderken bütün bu harcamaları yapıyorsunuz, seçim sonrasında ne olacak' diye soruyorlar. Birincisi, yüzde 3,4'ten 1'e düşen bir bütçenin kasası çok güçlü bir şekilde birçok pratik yola devredilmiş demektir.

"EYT'NİN GELECEĞİ ÇOK AÇIK"

"İkincisi, EYT'nin geleceği çok açık. Yani biz bunu arkadaşlarla oturup 'Her halükarda, bu eğer gelirse, biz bir tedbir alalım' dedik. EYT ile ilgili bir tedbir almamız gerekiyordu, EYT'nin tedbirini aldık. 5 milyona yakın EYT'linin emeklilik hakkı doğacak. Bunların yüzde 40'ı bu yıl emekli olabilecek. EYT için bütçede kaynağını oluşturduk. Rahatız. Bütçe performansımız beklenenden iyi olacak."

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İLK MAAŞLAR İÇİN "EN GEÇ" MART İŞARET EDİLMİŞTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, geçtiğimiz günlerde düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada Meclisin yoğun gündemine dikkat çekerken "Şubatın ortalarına kadar geçmesini umut ediyorum. En geç mart ayında maaşlar yatacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Nureddin Nebati EYT

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