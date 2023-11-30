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SON DAKİKA | Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' ve 'tasarruf' mesajı: 'Hedefimiz' diyerek tek tek açıkladı

30.11.2023 12:14 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Bakan Şimşek,

SON DAKİKA | Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' ve 'tasarruf' mesajı: 'Hedefimiz' diyerek tek tek açıkladı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında ekonomi gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Şimşek, TRT Haber'de yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

  • Büyüme, güçlü ve her ne kadar önümüzdeki dönemde yavaşlama ihtimali varsa da 2023'e ilişkin OVP'deki öngörülerimizle paralel gidiyor. Programda biz 4,4'lük bir büyüme öngörmüştük. Bu düşük gibi gelebilir fakat küresel büyüme yüzde 3 veya altında olacak. Dolayısıyla küresel büyümenin 1,5 katı hızlı büyüyor olacağız. Yani 2023'te Orta Vadeli Program'daki yüzde 4,4'lük hedefi gerçekleştirirsek bu rakamlar onunla tutarlı. Küresel büyümenin oldukça üzerinde bir büyüme sağlamış olacağız. İstihdam artışı çok güçlü. Burada önemli olan husus büyümenin yeniden dengelenmesi. Burada da yeniden dengelenme başladı, hafif bir şekilde üçüncü çeyrekte.

  • Orta vadeli programda en önemli bileşenimiz fiyat istikrarı. Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz. Önümüzdeki dönemde büyümenin iki ana motoru, verimlilik artışı ve fiyat istikrarı olacak. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi ana hedef.

  • Reformlarla Türkiye'de tasarrufu artırmayı hedefliyoruz.

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Enflasyon Mehmet Şimşek son dakika
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